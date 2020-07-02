Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Игорь Панин (Дмитров)
Материалы

Сочи - Динамо

01.07.2020, Среда, 20:00 мск Сочи, стадион Фишт Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 25 тур Сочи - Динамо
Товарищеские матчи 2020

17 февраля, понедельник 17:00 Динамо 1:3 Сочи
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
10 тур
22 сентября, воскресенье 14:00 Динамо 2:3 Сочи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
...
  • ...
    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 1 июля 2020, 21:54

    Морозов....

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 1 июля 2020, 21:20

    ДААААААААААААААААААААА

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 1 июля 2020, 10:31

    Динамо, ЦСКА вам предоставил возможность обойти спартак, выиграйте у Сочи и порядок.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 