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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Динамо
Сочи - Динамо: обзор матча 01 июля 2020
Сочи
01.07.2020, среда, 20:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
90+2'
А. Кокорин (П)
57'
Н. Комличенко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Динамо
90'
+2
Желтая карточка
Г. Морозов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Кокорин
90'
+2
Замена
А. Карапетян
️️️️
И. Цаллагов
85'
80'
Желтая карточка
Н. Комличенко
Замена
К. Нобоа
️️️️
И. Новосельцев
76'
75'
Замена
В. Рыков
️️️️
М. Филипп
73'
Вторая желтая
Т. Шунич
65'
Замена
З. Плиев
️️️️
С. Игбун
Замена
Д. Полоз
️️️️
А. Заболотный
65'
Желтая карточка
А. Мостовой
62'
57'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Комличенко
Желтая карточка
И. Миладинович
56'
Желтая карточка
М. Мевля
56'
46'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
К. Рауш
46'
Замена
М. Филипп
️️️️
К. Панченко
46'
Замена
О. Хильемарк
️️️️
А. Юсупов
45'
+1
Желтая карточка
И. Ордец
Желтая карточка
И. Цаллагов
36'
5'
Желтая карточка
Т. Шунич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
16
Жанелли Имбула
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
11
Андрей Боковой
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
39
Максим Данилин
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-2-2-2
35
Джанаев
45
Миладинович
32
Мевля
99
Новосельцев
34
Маргасов
27
Заика
15
Цаллагов
77
Мостовой
18
Бурмистров
9
Кокорин
91
Заболотный
4-1-3-2
1
Шунин
18
Морозов
44
Шунич
18
Ордец
7
Скопинцев
33
Нойштедтер
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
34
Рауш
8
Панченко
44
Игбун
99
Новосельцев
16
Нобоа
16
Нобоа
99
Новосельцев
91
Заболотный
7
Полоз
7
Полоз
91
Заболотный
15
Цаллагов
87
Карапетян
87
Карапетян
15
Цаллагов
44
Игбун
3
Плиев
3
Плиев
44
Игбун
Филипп
44
Рыков
44
Рыков
Филипп
4
Юсупов
7
Хильемарк
7
Хильемарк
4
Юсупов
34
Рауш
27
Комличенко
27
Комличенко
34
Рауш
8
Панченко
26
Филипп
26
Филипп
8
Панченко
Остались в запасе
Сочи
Динамо
11
Андрей Боковой
ПВ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
39
Максим Данилин
ЦФ
17
Владислав Карапузов
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
11
Андрей Боковой
ПВ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
Остались в запасе
39
Максим Данилин
ЦФ
17
Владислав Карапузов
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Сочи - Динамо
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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