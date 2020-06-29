AS: тренер «Барселоны Б» Пимьента возглавит первую команду в случае увольнения Сетьена

Руководство «Барселоны» может уволить Энрике Сетьена с поста главного тренера уже на этой неделе.

По информации AS, 61-летнего специалиста собираются отправить в отставку в случае неудачных результатов в двух ближайших матчах – против «Атлетико» и «Вильярреала».

Если Сетьен покинет команду, то возглавлять каталонцев до конца сезона будет тренер «Барселоны Б» Гарсия Пимьента.