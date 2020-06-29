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  • AS: тренер «Барселоны Б» Пимьента возглавит первую команду в случае увольнения Сетьена

AS: тренер «Барселоны Б» Пимьента возглавит первую команду в случае увольнения Сетьена

29 июня 2020, 21:45
3

Руководство «Барселоны» может уволить Энрике Сетьена с поста главного тренера уже на этой неделе.

По информации AS, 61-летнего специалиста собираются отправить в отставку в случае неудачных результатов в двух ближайших матчах – против «Атлетико» и «Вильярреала».

Если Сетьен покинет команду, то возглавлять каталонцев до конца сезона будет тренер «Барселоны Б» Гарсия Пимьента.

  • «Барса» занимает второе место в Примере, отставая от «Реала» на два очка.
  • В 1/8 финала ЛЧ каталонцы сыграют с «Наполи» (первый матч в Италии – 1:1).
  • Сетьен возглавляет команду с января. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
  • Матч с «Атлетико» состоится 30 июня, а с «Вильярреалом» – 5 июля.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Сетьен Энрике
Комментарии (3)
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Dizayner
1593458758
сказочные идиоты, дайте человеку поработать -то хотя бы. а если прям уж неймется кого-то уволить, то увольняйте самих себя, развелось там дармоеждов и дол.******, нехилые откаты загребают, превратили команду в черт знает что
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daler_FCB
1593498428
Месси не доверяет Сетьену из-за его слабой тактической стороны... клуб на самом деле показывает очень слабую игру и это действительно заметно. а тут масло в вагон льет еще и его помощник со своими оскорблениями в адрес игроков
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Hektor 84
1593529999
Бартомеу походу был заслан развалить Барселону
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