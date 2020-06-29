AS: тренер «Барселоны Б» Пимьента возглавит первую команду в случае увольнения Сетьена

Руководство «Барселоны» может уволить Энрике Сетьена с поста главного тренера уже на этой неделе.
По информации AS, 61-летнего специалиста собираются отправить в отставку в случае неудачных результатов в двух ближайших матчах – против «Атлетико» и «Вильярреала».
Если Сетьен покинет команду, то возглавлять каталонцев до конца сезона будет тренер «Барселоны Б» Гарсия Пимьента.
- «Барса» занимает второе место в Примере, отставая от «Реала» на два очка.
- В 1/8 финала ЛЧ каталонцы сыграют с «Наполи» (первый матч в Италии – 1:1).
- Сетьен возглавляет команду с января. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
- Матч с «Атлетико» состоится 30 июня, а с «Вильярреалом» – 5 июля.
Источник: AS