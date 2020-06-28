«Бешикташ» договорился с Крицюком

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк вскоре должен подписать контракт с «Бешикташем». Стороны договорились, информирует Оrtacizgi.com.
Окончательное решение о трансфере россиянина примут президент «Бешикташа» и главный тренер.
- Голкипер перешел в «Краснодар» в январе 2016 года из «Браги».
- За 4,5 сезона он сыграл 72 матча и пропустил 63 гола.
- 31 июля Крицюк станет свободным агентом.
Источник: Оrtacizgi.com
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