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    «Бешикташ» договорился с Крицюком

    Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк вскоре должен подписать контракт с «Бешикташем». Стороны договорились, информирует Оrtacizgi.com.

    Окончательное решение о трансфере россиянина примут президент «Бешикташа» и главный тренер.

    • Голкипер перешел в «Краснодар» в январе 2016 года из «Браги».
    • За 4,5 сезона он сыграл 72 матча и пропустил 63 гола.
    • 31 июля Крицюк станет свободным агентом.

    Источник: Оrtacizgi.com

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    28.06.2020 16:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 июня 2020, 16:16

      Хороший вратарь. Сидеть в запасе не для него. Удачи в Бешикташе.

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 29 июня 2020, 10:10

      Так с ним же вроде Краснодар продлили договор писали, непонятно

      1
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      ...
      Рейтинг: +513

      Жорик секс обжорик > Dgad 29 июня 2020, 10:12

      до конца сезона продлили... а дальше свободный агент...

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Жорик секс обжорик 29 июня 2020, 10:33

      Аа.. ну так то ему играть надо а не сидеть на скамейке за Сафоновым, надо уходить

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 28 июня 2020, 16:32

      Хороший вратарь ! Удачи , ему !

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > САДЫЧОК 28 июня 2020, 19:06

      Очень сильный кипер!

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