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    Агент Вагнера Лава: «Игрок переехал в Казахстан, потому что там ему сделали наиболее выгодное предложение»

    Агент Эвандру Феррейра, представляющий интересы форварда Вагнера Лава, объяснил, почему его клиент перешел в «Кайрат», а не ЦСКА.

    «Вагнер переехал в Казахстан, потому что в «Кайрате» его высоко оценили. Там ему сделали наилучшее предложение из всех с точки зрения финансов», – прокомментировал Феррейра.

    О переходе в «Кайрат» Вагнер Лав рассказал в своем инстаграме. Позже генеральный директор казахстанского клуба Марат Баймуханов опроверг эту информацию.

    • Бразилец расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.
    • Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй половине сезона-2012/13. В составе московской команды футболист забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17228

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Казахстанский Кайрат сделал Вагнеру Лаву китайское предложение.

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