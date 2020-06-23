Агент Вагнера Лава: «Игрок переехал в Казахстан, потому что там ему сделали наиболее выгодное предложение»

Агент Эвандру Феррейра, представляющий интересы форварда Вагнера Лава, объяснил, почему его клиент перешел в «Кайрат», а не ЦСКА.
«Вагнер переехал в Казахстан, потому что в «Кайрате» его высоко оценили. Там ему сделали наилучшее предложение из всех с точки зрения финансов», – прокомментировал Феррейра.
О переходе в «Кайрат» Вагнер Лав рассказал в своем инстаграме. Позже генеральный директор казахстанского клуба Марат Баймуханов опроверг эту информацию.
- Бразилец расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.
- Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй половине сезона-2012/13. В составе московской команды футболист забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»