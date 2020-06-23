Агент Вагнера Лава: «Игрок переехал в Казахстан, потому что там ему сделали наиболее выгодное предложение»

Агент Эвандру Феррейра, представляющий интересы форварда Вагнера Лава, объяснил, почему его клиент перешел в «Кайрат», а не ЦСКА.

«Вагнер переехал в Казахстан, потому что в «Кайрате» его высоко оценили. Там ему сделали наилучшее предложение из всех с точки зрения финансов», – прокомментировал Феррейра.

О переходе в «Кайрат» Вагнер Лав рассказал в своем инстаграме. Позже генеральный директор казахстанского клуба Марат Баймуханов опроверг эту информацию.