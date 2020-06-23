Гендиректор «Кайрата»: «Никакого перехода Вагнера Лава нет. Ситуация на уровне разговоров»

Генеральный директор «Кайрата» Марат Баймуханов опроверг информацию о переходе форварда Вагнера Лава в казахстанский клуб.

«Никакого перехода ещe нет, о чeм вы говорите? Если это случится, то в самое ближайшее время. На данный момент ситуация на уровне разговоров. Стоит ли доверять этим разговорам? Посмотрим», — прокомментировал Баймуханов.

О переходе в «Кайрат» Вагнер Лав рассказал в своем инстаграме. Сообщалось, что форварда хочет подписать ЦСКА.