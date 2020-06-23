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  • Гендиректор «Кайрата»: «Никакого перехода Вагнера Лава нет. Ситуация на уровне разговоров»

Гендиректор «Кайрата»: «Никакого перехода Вагнера Лава нет. Ситуация на уровне разговоров»

23 июня 2020, 19:12
2

Генеральный директор «Кайрата» Марат Баймуханов опроверг информацию о переходе форварда Вагнера Лава в казахстанский клуб.

«Никакого перехода ещe нет, о чeм вы говорите? Если это случится, то в самое ближайшее время. На данный момент ситуация на уровне разговоров. Стоит ли доверять этим разговорам? Посмотрим», — прокомментировал Баймуханов.

О переходе в «Кайрат» Вагнер Лав рассказал в своем инстаграме. Сообщалось, что форварда хочет подписать ЦСКА.

  • Бразилец расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.
  • Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй половине сезона-2012/13. В составе московской команды футболист забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах

Источник: «Чемпионат»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат ЦСКА Вагнер Лав
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1592931267
ЦСКА - Кайрат : кто кого переговорит.
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