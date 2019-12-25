Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Гендиректор «Кайрата»: «Никакого перехода Вагнера Лава нет. Ситуация на уровне разговоров»

    Генеральный директор «Кайрата» Марат Баймуханов опроверг информацию о переходе форварда Вагнера Лава в казахстанский клуб.

    «Никакого перехода ещe нет, о чeм вы говорите? Если это случится, то в самое ближайшее время. На данный момент ситуация на уровне разговоров. Стоит ли доверять этим разговорам? Посмотрим», — прокомментировал Баймуханов.

    О переходе в «Кайрат» Вагнер Лав рассказал в своем инстаграме. Сообщалось, что форварда хочет подписать ЦСКА.

    • Бразилец расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.
    • Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй половине сезона-2012/13. В составе московской команды футболист забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:12
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17223

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      ЦСКА - Кайрат : кто кого переговорит.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77321
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru