Гендиректор «Кайрата»: «Никакого перехода Вагнера Лава нет. Ситуация на уровне разговоров»

Генеральный директор «Кайрата» Марат Баймуханов опроверг информацию о переходе форварда Вагнера Лава в казахстанский клуб.
«Никакого перехода ещe нет, о чeм вы говорите? Если это случится, то в самое ближайшее время. На данный момент ситуация на уровне разговоров. Стоит ли доверять этим разговорам? Посмотрим», — прокомментировал Баймуханов.
О переходе в «Кайрат» Вагнер Лав рассказал в своем инстаграме. Сообщалось, что форварда хочет подписать ЦСКА.
- Бразилец расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.
- Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй половине сезона-2012/13. В составе московской команды футболист забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах
Источник: «Чемпионат»