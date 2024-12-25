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    • Кушанашвили: «У Черчесова чувство юмора на уровне Регины Дубовицкой»

    Кушанашвили: «У Черчесова чувство юмора на уровне Регины Дубовицкой»

    Шоумен и деятель медиафутбола Отар Кушанашвили раскритиковал главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

    • Осенью на пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке.
    • Он ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
    • Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».
    • Позднее его оштрафовали почти на 150 тысяч рублей за нарушение этического регламента.

    – Российский футбол – это не просто закрытая, а закостеневшая структура. Они не открыты ни к чему новому, грубят журналистам. К ним с диктофоном обращается человек, живущий на 20 тысяч…

    Черчесов в Казахстане одному журналисту говорил про красную шапочку, другого спрашивал, на французском ли он говорит языке. Вот эта манера общения…

    – А с чем это связано? Со сверхдоходами?

    – Возьмем Черчесова. Его не переделать. Он до сих пор убежден, что было остроумным сказать: «Вы по-французски разговариваете?»

    Чувство юмора на уровне Регины Дубовицкой. А он думает, что смешно сказал, что в этом нет ничего оскорбительного. Но этика поменялась, появилась культура отмены, общество пересмотрело нормы смешного и несмешного.

    Гарик Харламов – смешной, а ты, усатый, нет! Ни Черчесову, ни Карпину не объяснить, что не надо смотреть исподлобья на любого как на несоответствующего твоему интеллекту.

    Не надо демонстрировать свое превосходство, мы знаем, что ты получаешь пять миллионов евро в год, что у тебя только в Эстонии 18 домов и что ты поменял последний Mercedes на Jaguar.

    Парень, который задал оскорбивший тебя вопрос про смену одной фамилии на другую, выполнял свою работу. Ответь ему доброжелательно: «Спасибо за наблюдательность. В прошлой игре он получил легкую травму».

    Устрой из этого праздник, влюби в себя людей. А они задаются целью, чтобы их ненавидели все.

    • Черчесов возглавил сборную Казахстана в начале июня.
    • Под его руководством команда проиграла 5 из 6 матчей при одной ничьей, общий счет – 0:15.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    25.12.2024 22:55
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    Комментарии (1)
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    "Но этика поменялась, появилась культура отмены, общество пересмотрело нормы смешного и несмешного." И что?Для тебя "культура отмены" есть положительный факт,как я понимаю,под который нам подлежит перестраиваться???Нормы смешного и несмешного ТВОЁ общество пересмотрело? А не пошёл бы ты...
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