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    Алипа призвали покинуть «Зенит»

    Бывший игрок сборной Казахстана Александр Киров не видит будущего в «Зените» у защитника Нуралы Алипа.

    «По поводу Нуралы Алипа – слушайте, не скажу, что я слежу каждый матч за «Зенитом», но даже по тем играм, которые я смотрел или просматривал составы, не кажется мне, что он игрок основного состава.

    Как футболист он вырос, вопросов нет, он окреп. Мое мнение: конечно, он прибавил, но, мне кажется, ему надо уходить в команду, где бы он играл почаще», – сказал Киров.

    • Алип в «Зените» 3 года.
    • В сезоне РПЛ у Нуралы 12 матчей, гол, ассист.
    • Игрок стоит 3 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал «Тотальный футбол KZ»

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    05.12.2024 21:26
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    Комментарии (6)
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    1733427300
    Ваше величество,сделайте меня...****?ом!
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    DOCTOR PENALTY
    1733434301
    Алип сильный защитник - добро пожаловать в любой московский клуб! Можно к нам в Спартак. )
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    ilich55
    1733467052
    Шурик, так тебе кажется, что Алипу надо уходить в команду, где бы он играл почаще или призываешь его покинуть «Зенит»?
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