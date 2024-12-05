Алипа призвали покинуть «Зенит»

Бывший игрок сборной Казахстана Александр Киров не видит будущего в «Зените» у защитника Нуралы Алипа.

«По поводу Нуралы Алипа – слушайте, не скажу, что я слежу каждый матч за «Зенитом», но даже по тем играм, которые я смотрел или просматривал составы, не кажется мне, что он игрок основного состава.

Как футболист он вырос, вопросов нет, он окреп. Мое мнение: конечно, он прибавил, но, мне кажется, ему надо уходить в команду, где бы он играл почаще», – сказал Киров.