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    • Казахстанский инсайдер прояснил ситуацию с будущим Черчесова

    Казахстанский инсайдер прояснил ситуацию с будущим Черчесова

    Комментатор Ермухамед Маулен уточнил свой инсайд о скором увольнении Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

    «Слухи про уход Черчесова ходят. Я просто дал информацию, что юристы федерации изучают контракт. Руководство поменялось, пришли новые люди, и никто из них не знает, что в контракте у Черчесова. Они разбираются, как можно расторгнуть контракт или наоборот продолжить работу.

    Но скорее всего, новый президент хочет поменять главного тренера. Не знаю, какие у него мысли, но у нас в Казахстане при смене президента федерации сразу меняется и главный тренер. Думаю, по этой же схеме новый президент и хочет уволить Черчесова.

    Он недоволен результатами и качеством игры сборной Казахстана. У него есть все основания, но я так не считаю. По мне, команда сейчас перестраивается, перешла на новую схему в четыре защитника.

    Но все равно его увольнение будет неудивительно. В Казахстане каждый второй портал пишет про уход Черчесова.

    Неустойка в миллион евро? Думаю, это возможно, но сам контракт я не видел.

    Думаю, увольнение Черчесова может произойти к 15 января. Сейчас новый президент проводит проверку и аудит, а потом уже к 10 января будет принимать кардинальное решение. Многих сотрудников могут уволить, а потом придет его команда, но это естественные процессы.

    Шансы Черчесова остаться оценю 50/50. Если новый президент и его окружение подумают иначе, то и решение будет другое. Но в кулуарах казахстанского футбола есть разговоры, что президент уже ищет нового тренера», – сказал Маулен.

    • Черчесов возглавил сборную Казахстана в начале июня.
    • Под его руководством команда проиграла 5 из 6 матчей при одной ничьей, общий счет – 0:15.

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    Источник: Sport24

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    23.12.2024 23:57
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