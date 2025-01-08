Черчесов высказался о возвращении российских команд в международные турниры

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов дал комментарий по поводу возможного снятия санкций с российского футбола.

Президент РФС Александр Дюков ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

«Мы продолжаем верить. Единственное, надо спокойно готовиться, развивать российский футбол и ждать, как все закончится», – сказал Черчесов.