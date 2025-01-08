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    • Черчесов высказался о возвращении российских команд в международные турниры

    Черчесов высказался о возвращении российских команд в международные турниры

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов дал комментарий по поводу возможного снятия санкций с российского футбола.

    Президент РФС Александр Дюков ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

    «Мы продолжаем верить. Единственное, надо спокойно готовиться, развивать российский футбол и ждать, как все закончится», – сказал Черчесов.

    • Отстранение длится с февраля 2022 года.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.

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    Источник: «Р-Спорт»

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