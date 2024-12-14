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    • Черчесов не исключил совмещение клубной работы со сборной Казахстана: «Сядем и обсудим»

    Черчесов не исключил совмещение клубной работы со сборной Казахстана: «Сядем и обсудим»

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о возможном совмещении постов.

    – Вы хотели бы совмещать работу, как Карпин работу с «Ростовом» и в сборной России?

    – Если ты работаешь факультативно, это, как вы говорите, не 24 на 7. А если ты сконцентрирован на работе, то информация приходит постоянно. Если бы я был только тренером сборной и никогда не тренировал клуб, сейчас можно было бы о чем‑то говорить. А когда и там работал, и тут…

    – Если вам поступит предложение, хотели бы совмещать?

    – У меня не получается думать, когда есть слово «если». Я не люблю это слово. Вот (если) завтра возникнет этот вопрос, тогда сядем и обсудим. Ситуация бывает разной. До сих пор такого предложения не было. Если так разобраться, лучше концентрироваться на своей одной работе, распыляться неправильно.

    • Черчесов в сборной Казахстана с лета.
    • В 6 матчах под руководством россиянина у команды 0 побед и 0 забитых голов.
    • В 2025 году Казахстан сыграет в отборе ЧМ-2026.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    АлексМак
    1734170583
    Да кому он нужен....
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