Российский вратарь хочет получить гражданство Казахстана

Голкипер «Жениса» Мирослав Лобанцев заявил о желании сменить гражданство.

«Мысли о получении [казахстанского] гражданства есть, сейчас собираю информацию. В марте будет уже пять лет, как живу в Казахстане, семья со мной.

Приезжаю домой, в Москву, только на пару недель. Большую часть времени в Казахстане провожу – конечно, задумываюсь об этом. Но это не машину поменять или перчатки. Гражданство – большое дело.

Нужно все взвесить и подумать. Перед 1 марта сяду и обсужу все с семьей. Возможность подать документы в марте будет.

Это не именно из-за сборной. Просто есть такая возможность. Мне комфортно в Казахстане. Посмотрим, как дальше сложится», – сказал 29-летний воспитанник «Локомотива».