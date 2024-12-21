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    Российский вратарь хочет получить гражданство Казахстана

    Голкипер «Жениса» Мирослав Лобанцев заявил о желании сменить гражданство.

    «Мысли о получении [казахстанского] гражданства есть, сейчас собираю информацию. В марте будет уже пять лет, как живу в Казахстане, семья со мной.

    Приезжаю домой, в Москву, только на пару недель. Большую часть времени в Казахстане провожу – конечно, задумываюсь об этом. Но это не машину поменять или перчатки. Гражданство – большое дело.

    Нужно все взвесить и подумать. Перед 1 марта сяду и обсужу все с семьей. Возможность подать документы в марте будет.

    Это не именно из-за сборной. Просто есть такая возможность. Мне комфортно в Казахстане. Посмотрим, как дальше сложится», – сказал 29-летний воспитанник «Локомотива».

    • Лобанцев выступает за казахстанские клубы с 2020 года.
    • До «Жениса» он был в «Кызыл-Жаре», «Актобе» и «Елимае».
    • В России, помимо «Локо», играл за «Крылья Советов» и «Ротор».
    • Вратарь не заигран за взрослую сборную России.

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    Источник: «Советский спорт»

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    serhio80
    1734733021
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