Российский вратарь хочет получить гражданство Казахстана

Голкипер «Жениса» Мирослав Лобанцев заявил о желании сменить гражданство.
«Мысли о получении [казахстанского] гражданства есть, сейчас собираю информацию. В марте будет уже пять лет, как живу в Казахстане, семья со мной.
Приезжаю домой, в Москву, только на пару недель. Большую часть времени в Казахстане провожу – конечно, задумываюсь об этом. Но это не машину поменять или перчатки. Гражданство – большое дело.
Нужно все взвесить и подумать. Перед 1 марта сяду и обсужу все с семьей. Возможность подать документы в марте будет.
Это не именно из-за сборной. Просто есть такая возможность. Мне комфортно в Казахстане. Посмотрим, как дальше сложится», – сказал 29-летний воспитанник «Локомотива».
- Лобанцев выступает за казахстанские клубы с 2020 года.
- До «Жениса» он был в «Кызыл-Жаре», «Актобе» и «Елимае».
- В России, помимо «Локо», играл за «Крылья Советов» и «Ротор».
- Вратарь не заигран за взрослую сборную России.