Вагнер Лав перешел в «Кайрат». Форварда хотел подписать ЦСКА

А вони-то было. Но я рад за ЦСКА, что не стали позориться и подписывать пенсионера. Все-таки РПЛ еще не опустилась до уровня кипрской или казахской лиги. Пусть гнут свою линию молодняком и желательно русским.
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав объявил о подписании контракта с казахстанским «Кайратом».
«Очень доволен новым вызовом, ФК «Кайрат», – написал футболист в инстаграме.
- Сообщалось, что форварда хочет подписать ЦСКА.
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
- Вагнер Лав ранее расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.
Агент Вагнера Лава – о возвращении в ЦСКА: «Все так думают, но он может оказаться в другом месте»