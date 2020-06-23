Вагнер Лав перешел в «Кайрат». Форварда хотел подписать ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав объявил о подписании контракта с казахстанским «Кайратом».
«Очень доволен новым вызовом, ФК «Кайрат», – написал футболист в инстаграме.
- Сообщалось, что форварда хочет подписать ЦСКА.
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
- Вагнер Лав ранее расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.
Агент Вагнера Лава – о возвращении в ЦСКА: «Все так думают, но он может оказаться в другом месте»
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Источник: инстаграм Вагнера Лава