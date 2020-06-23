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  • Вагнер Лав перешел в «Кайрат». Форварда хотел подписать ЦСКА

Вагнер Лав перешел в «Кайрат». Форварда хотел подписать ЦСКА

23 июня 2020, 18:25
38

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав объявил о подписании контракта с казахстанским «Кайратом».

«Очень доволен новым вызовом, ФК «Кайрат», – написал футболист в инстаграме.

  • Сообщалось, что форварда хочет подписать ЦСКА.
  • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
  • Вагнер Лав ранее расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.

Агент Вагнера Лава – о возвращении в ЦСКА: «Все так думают, но он может оказаться в другом месте»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Вагнера Лава
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Кайрат ЦСКА Коринтианс Вагнер Лав
Комментарии (38)
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Chernyi Lis
1592926579
вот плять..а сколько крику было лав в цска! то он патриот этого клуба то рад очень кайрату...все они деньгам рады не более..и все он сдал уже..играл на фолах всегда в свою пользу..таких не принимают в элиту..цска тоже не дура оказалась..
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evgevg13
1592926583
вот и всё ЦСКА...
Ответить
aaaaahhhh
1592927233
Кайрат, ЦСКА да какая разница.....
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Lester84
1592927371
Бабаев - это фиаско, братан!
Ответить
Kurt Angel
1592927804
Неужели Кайрат лучше вариант чем ЦСКА....
Ответить
vsespartak01
1592927872
в новом сезоне в цска будет у нового тренера!
Ответить
Соарес
1592929118
А кто то писал: возвращение легенды . Кинул он коней
Ответить
САНЁК17
1592931028
Он боялся в ЦСКА Чалов топ,шуганулся и попёр в казахстан ))))
Ответить
vsespartak01
1592935839
а вроде и нет никакого перехода!офигеть!одни лишь слухи!откуда берутся только?
Ответить
dinar7777dinar
1592941727
да похоже изначально у него и было предложение от кайрата а всякие арустамянки только пускали тухлые слухи про его переход в цска.
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