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    Вагнер Лав перешел в «Кайрат». Форварда хотел подписать ЦСКА

    Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав объявил о подписании контракта с казахстанским «Кайратом».

    «Очень доволен новым вызовом, ФК «Кайрат», – написал футболист в инстаграме.

    • Сообщалось, что форварда хочет подписать ЦСКА.
    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • Вагнер Лав ранее расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.

    Агент Вагнера Лава – о возвращении в ЦСКА: «Все так думают, но он может оказаться в другом месте»

    text

    Публикация от text (@oficialvagnerlove) 23 Июн 2020 в 8:13 PDT

    Источник: инстаграм Вагнера Лава

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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1339

      Из Твери Леха 8 минут назад

      А вони-то было. Но я рад за ЦСКА, что не стали позориться и подписывать пенсионера. Все-таки РПЛ еще не опустилась до уровня кипрской или казахской лиги. Пусть гнут свою линию молодняком и желательно русским.

      0
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      Рейтинг: +4187

      Alekxei Z. 17 минут назад

      Если бы хотели , то подписали бы.

      0
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      Рейтинг: +822

      САНЁК17 24 минуты назад

      Он боялся в ЦСКА Чалов топ,шуганулся и попёр в казахстан ))))

      2
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      Рейтинг: +1315

      FENIX-SL 38 минут назад

      позорище какое то
      цска дейтвительно хотят играть с этими нулями в атаке дальше?
      вагнер воооообще хуже бы не сделал
      а наоборот лишь

      2
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      ...
      Рейтинг: +57380

      Chernyi Lis > FENIX-SL 32 минуты назад

      хуже не сделал бы да...некуда уже..но и клуб на деньги растратился бы..

      0
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      Рейтинг: +1315

      FENIX-SL > Chernyi Lis 28 минут назад

      зато скольким болельщикам подняли бы дух
      ууууу
      это было бы потрясно
      не такие уж и большие деньги для легенды клуба
      чьи футболки у меня например до сих пор хранятся)

      0
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      Рейтинг: +57380

      Chernyi Lis > FENIX-SL 22 минуты назад

      да брось ты...он такой же ваш как и других кто позовет..)играл на фолах постоянно..оттуда и голы были..это не вариант как для цска!думаю я..

      0
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      Рейтинг: +1315

      FENIX-SL > Chernyi Lis 3 секунды назад

      это игрок с наилучшей работой с мячом за всю историю РПЛ

      0
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      Рейтинг: +3058

      alarm 41 минуту назад

      если подпишут его, то уже не удивлюсь, если однажды в кайрате окажутся халк и промес какой-нибудь))

      0
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      Рейтинг: +3058

      alarm 48 минут назад

      в принципе, матч тв мог бы показывать 1 матч чемпионата казахстана раз в неделю. в любом случае, уровень их клубов выше спартака.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1337

      Semushkin Roman Valerievi 51 минуту назад

      Завтра будет объявлено о переходе. Согласован годичный контракт . Спасибо Нобель, не обманул.

      3
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      Рейтинг: +393

      Соарес 56 минут назад

      А кто то писал: возвращение легенды .
      Кинул он коней

      1
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    • ...
      Рейтинг: +39

      Dmitry VS 1 час назад

      Давно я так не смеялся))))

      0
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      Рейтинг: +414

      vsespartak01 1 час назад

      в новом сезоне в цска будет у нового тренера!

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