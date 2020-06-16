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  • Агент Вагнера Лава – о возвращении в ЦСКА: «Все так думают, но он может оказаться в другом месте»

Агент Вагнера Лава – о возвращении в ЦСКА: «Все так думают, но он может оказаться в другом месте»

16 июня 2020, 00:43
6

Эвандро Феррейра, агент нападающего Вагнера Лава, заявил, что его клиент может продолжить карьеру не в ЦСКА, а в другом клубе.

«Все думают, что Вагнер возвращается в Россию, но он может оказаться в другом месте», – сказал агент.

  • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
  • На позапрошлой неделе Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.

Источник: Globo Esporte
Россия. Премьер-лига ЦСКА Коринтианс Вагнер Лав
Комментарии (6)
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evgevg13
1592277020
не футбол, а базар- никакого спорта.
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Proker
1592282632
Он что в командный лабиринт попал?
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vladimir-7
1592287394
А зачем сам агент писал, что Вагнер Лав с большой вероятностью перейдет в ПФК ЦСКА и всё уже договорено, а теперь появляются от того же агента другие, якобы, возможные варианты перехода игрока или это способ агента поднять себе заработок?
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JTherry
1592294618
Гинер для Вагнера - "отец родной", но музыку заказывает госбанк...
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zigbert
1592398213
Трепачи еще видимо не перевелись.
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