Агент Вагнера Лава – о возвращении в ЦСКА: «Все так думают, но он может оказаться в другом месте»

Эвандро Феррейра, агент нападающего Вагнера Лава, заявил, что его клиент может продолжить карьеру не в ЦСКА, а в другом клубе.

«Все думают, что Вагнер возвращается в Россию, но он может оказаться в другом месте», – сказал агент.