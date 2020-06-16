Агент Вагнера Лава – о возвращении в ЦСКА: «Все так думают, но он может оказаться в другом месте»

Эвандро Феррейра, агент нападающего Вагнера Лава, заявил, что его клиент может продолжить карьеру не в ЦСКА, а в другом клубе.
«Все думают, что Вагнер возвращается в Россию, но он может оказаться в другом месте», – сказал агент.
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
- На позапрошлой неделе Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.
Источник: Globo Esporte