Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Агент Вагнера Лава – о возвращении в ЦСКА: «Все так думают, но он может оказаться в другом месте»

    Эвандро Феррейра, агент нападающего Вагнера Лава, заявил, что его клиент может продолжить карьеру не в ЦСКА, а в другом клубе.

    «Все думают, что Вагнер возвращается в Россию, но он может оказаться в другом месте», – сказал агент.

    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • На позапрошлой неделе Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.

    Источник: Globo Esporte

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:43
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2065

      KPCCSPB 30 минут назад

      Ахаха, во конские то ща духом упадут, ведь в нём видели надежду...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15066

      bset 1 час назад

      Раньше обычных игроков прокатывали с трансфером - договаривались, а потом сливались. Иногда вообще до смешного доходит - просят уступить, им уступают, а они еще больше скидку начинают просить. А уж свою легенду прокатить с трансфером - это вообще легендарно будет. Что ж вы такие переменчивые? Зачем вообще начинать переговоры, если вы не уверены в необходимости трансфера?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77056
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru