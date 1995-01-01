Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Карпин – о «Сочи»: «Победитель конкурса «фейр-плэй года» в РПЛ уже определен»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к нежеланию «Сочи» переносить матч с его командой.

    – Как отреагировали на предложение договориться с «Сочи» о переносе, в противном случае вам будет засчитано техническое поражение?

    – Реакций несколько. Первое – непонимание того, почему вообще кто-то спрашивает у кого-то, в данном случае у «Сочи», разрешение на перенос матча. В регламенте прописано, что в случае форс-мажора одна единственная организация принимает решение, – это РПЛ. Не РФС, не «Ростов» и не «Сочи», а только РПЛ.

    Второе – была похожая, так случайно получается, ситуация, когда у «Сочи» ряд футболистов заболели ангиной. В этом случае РПЛ признала, что это форс-мажор и приняла решение о переносе игры. Если ангина или иное заболевание в нормальное время считается форс-мажором, а COVID во время всемирной пандемии форс-мажором не считается, тогда я не знаю, что надо называть форс-мажором. Войну?

    В регламенте не прописано, что нельзя болеть коронавирусом, иначе будет техническое поражение. Пусть нам объяснят, какой пункт регламента клуб нарушил. В действующем регламенте чемпионата прописано, что ответственность по переносу – на РПЛ, не на договоренности клубов.

    Третье – перенос возможен в связи с форс-мажором, тем более – даты в календаре возможно найти. Даты кубковых матчей известны, о возможности переноса туда говорят многие. Непонятно, почему это не делается.

    – Удивлены позицией «Сочи»? Клуб не готов переносить игру.

    – На мой взгляд, победитель конкурса «Фейр-Плэй года» в РПЛ уже определен. Как раз та команда, которая случайно побывала в такой же ситуации... Не очень понимаю, когда говорят, что пусть «Ростов» приезжает играть в Сочи – получается, там не думают про здоровье своих игроков, потому что они могут заразиться? Главное – получить три очка?

    • Матч должен состояться в пятницу, 19 июня.
    • Шесть футболистов «Ростова» заразились коронавирусом. В связи с этим на режим самоизоляции ушли 42 человека, в том числе все игроки основного состава и тренерский штаб.
    • В декабре прошлого года игру между «Сочи» и «Оренбургом» перенесли на весну из-за заболевания десяти футболистов южан ангиной.

    Президент «Ростова»: «Не хочу давать оценку решению «Сочи». Пусть это будет на их совести»

    «СЭ»: «Ростов» рассматривает возможность сыграть с «Сочи» воспитанниками академии

    Уткин – о нежелании «Сочи» переносить матч с «Ростовом»: «Гнусно это все и достойно только презрительного смеха»

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:31
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7040

      ilichkadr 50 секунд назад

      Поддержу Валеру на 100%!! Уверен, что даже генсек РФС не решится комментировать сказанное Карпиным. Правильно Валера, так их и надо мордой об стол..................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1605

      Валерий1965 3 минуты назад

      Интересно, чтобы сказал Карпин в зеркальной ситуации... Куда он собирается переносить матч? Да они и к следующей игре не восстановятся... И что? Весь чемпионат переносить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1242

      kazak161 4 минуты назад

      При желание корону можно найти у любого футболиста РПЛ но почему то на финише чемпионата опять проблемы у Ростова, Байрамян может и захворал, сопли потекли с температурой, но вот что интересно ,сразу все кинулись и обрадовались на так сказать ОРВИ Хорена и стали сплавлять всю команду от игр ссылаясь на липовый "коронавирус!? Ну какой же кайф убрать ФК Ростов из ЛЧ где крутятся большие деньги!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1490

      Genz 6 минут назад

      Фарс- мажор понятие широкого понятия. Я могу Карпину на час загрузить и и фарсом и мажором,так что Валера окуеет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1074

      almanev 10 минут назад

      Если бы у зеньки игроки заболели никто не засчитал бы им поражение, перенесли бы игру 100%

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7040

      ilichkadr > almanev 5 минут назад

      У тебя в голове кроме зеньки есть ещё претендующие на перенос команды?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1593

      Cleaner 11 минут назад

      Победитель в номинации САМАЯ КОСНОЯЗЫЧНАЯ и НЕИНФОРМАТИВНАЯ пресслужба РПЛ тоже определен. И, конечно же, она у ФК Ростов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3105

      морозз 11 минут назад

      Бомжи захватили РПЛ, РФС, Газпром, ГосДуму а также президентский пост нашей страны! Валера, какой форс мажор? Наверное правильно было бы сказать бомж мажор, и спокойно принять потерю 3 очков! Когда то Зенит уважали всей страной, теперь той же страной презирают и вытирают ноги об их флаги!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7040

      ilichkadr > морозз 4 минуты назад

      Никак в президенты собрался, а морозз!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -26

      Фанат Рубина 18 минут назад

      надо было все вообще нахрен скрыть от всех вышли бы на пару игр чемпионата, заболели бы ковидом еще несколько игроков уже из новых команд лиги за ближайшие 3 тура, и этот недо чемп бы закончили признали бы таблицу по текущим местам на момент остановки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3011

      alarm 20 минут назад

      стыдно за спартак!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      Узб@гоеный 31 минуту назад

      Лучше скажи как ты своих бойцов в карантине держал, что все перезаразились?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1187

      GermanVo > Узб@гоеный 4 минуты назад

      Он игрокам не мамка, чтоб за руку водить.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77137
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru