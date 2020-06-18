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  • Карпин – о «Сочи»: «Победитель конкурса «фейр-плэй года» в РПЛ уже определен»

Карпин – о «Сочи»: «Победитель конкурса «фейр-плэй года» в РПЛ уже определен»

18 июня 2020, 21:31
31

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к нежеланию «Сочи» переносить матч с его командой.

– Как отреагировали на предложение договориться с «Сочи» о переносе, в противном случае вам будет засчитано техническое поражение?

– Реакций несколько. Первое – непонимание того, почему вообще кто-то спрашивает у кого-то, в данном случае у «Сочи», разрешение на перенос матча. В регламенте прописано, что в случае форс-мажора одна единственная организация принимает решение, – это РПЛ. Не РФС, не «Ростов» и не «Сочи», а только РПЛ.

Второе – была похожая, так случайно получается, ситуация, когда у «Сочи» ряд футболистов заболели ангиной. В этом случае РПЛ признала, что это форс-мажор и приняла решение о переносе игры. Если ангина или иное заболевание в нормальное время считается форс-мажором, а COVID во время всемирной пандемии форс-мажором не считается, тогда я не знаю, что надо называть форс-мажором. Войну?

В регламенте не прописано, что нельзя болеть коронавирусом, иначе будет техническое поражение. Пусть нам объяснят, какой пункт регламента клуб нарушил. В действующем регламенте чемпионата прописано, что ответственность по переносу – на РПЛ, не на договоренности клубов.

Третье – перенос возможен в связи с форс-мажором, тем более – даты в календаре возможно найти. Даты кубковых матчей известны, о возможности переноса туда говорят многие. Непонятно, почему это не делается.

– Удивлены позицией «Сочи»? Клуб не готов переносить игру.

– На мой взгляд, победитель конкурса «Фейр-Плэй года» в РПЛ уже определен. Как раз та команда, которая случайно побывала в такой же ситуации... Не очень понимаю, когда говорят, что пусть «Ростов» приезжает играть в Сочи – получается, там не думают про здоровье своих игроков, потому что они могут заразиться? Главное – получить три очка?

  • Матч должен состояться в пятницу, 19 июня.
  • Шесть футболистов «Ростова» заразились коронавирусом. В связи с этим на режим самоизоляции ушли 42 человека, в том числе все игроки основного состава и тренерский штаб.
  • В декабре прошлого года игру между «Сочи» и «Оренбургом» перенесли на весну из-за заболевания десяти футболистов южан ангиной.

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Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Карпин Валерий
Комментарии (31)
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Кузьмич на трибуне
1592505422
Согласно принципам фейр-плэй, все команды , которые должны ещё провести игры с Ростовом должны согласиться с поражением и в знак солидарности подарить Ростову по три очка, а Зенит должен любезно подарить первое место. Такой расклад устроит Ростов. НО!!! не Сочи и не Арсенал накосячили. Накосячили в Ростове, и молчите тих в тряпочку, и не давите на жалость. Очки нужны всем и никто вам их не подарит, а если будет шанс урвать их нахаляву(с молодёжкой или по техничке) , то радости будет в двойне.
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морозз
1592506771
Бомжи захватили РПЛ, РФС, Газпром, ГосДуму а также президентский пост нашей страны! Валера, какой форс мажор? Наверное правильно было бы сказать бомж мажор, и спокойно принять потерю 3 очков! Когда то Зенит уважали всей страной, теперь той же страной презирают и вытирают ноги об их флаги!
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almanev
1592506831
Если бы у зеньки игроки заболели никто не засчитал бы им поражение, перенесли бы игру 100%
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kazak161
1592507171
При желание корону можно найти у любого футболиста РПЛ но почему то на финише чемпионата опять проблемы у Ростова, Байрамян может и захворал, сопли потекли с температурой, но вот что интересно ,сразу все кинулись и обрадовались на так сказать ОРВИ Хорена и стали сплавлять всю команду от игр ссылаясь на липовый "коронавирус!? Ну какой же кайф убрать ФК Ростов из ЛЧ где крутятся большие деньги!
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ilichkadr
1592507414
Поддержу Валеру на 100%!! Уверен, что даже генсек РФС не решится комментировать сказанное Карпиным. Правильно Валера, так их и надо мордой об стол..................
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NewLife
1592511327
Также как и с назначением места кубковой игры пусть теперь Дюков выйдет и скажет, что никакого админ ресурса нет, никто ничего не продавливает, просто в регламенте надо было форс мажор правильно описать, как атаку пришельцекв из других галактик, а ковид, чума, холера, эбола - это херня.
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DOCTOR PENALTY
1592511750
Кроме плевков в свою сторону этот сраный клубишка сочи ничего не заслужил.
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моэм
1592512092
Сочи - это Газпром...значит они могут взять на себя и функции РПЛ и РФС и УК РФ , потому что Газпром - это закон...и что им какой то Ростов , когда вся Россия ВЫНУЖДЕНА жить по газпромовским законам...конечно законность в России можно установить , если уничтожить Газпром.
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ufos73
1592515031
Валера какой регламент? Мы уже видели как этот регламент вертят на... Дюкове. Газпром чемпион!
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mutabor0992
1592516387
Да содомиты они эти Сочи!!!
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