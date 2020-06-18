Карпин – о «Сочи»: «Победитель конкурса «фейр-плэй года» в РПЛ уже определен»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к нежеланию «Сочи» переносить матч с его командой.

– Как отреагировали на предложение договориться с «Сочи» о переносе, в противном случае вам будет засчитано техническое поражение?

– Реакций несколько. Первое – непонимание того, почему вообще кто-то спрашивает у кого-то, в данном случае у «Сочи», разрешение на перенос матча. В регламенте прописано, что в случае форс-мажора одна единственная организация принимает решение, – это РПЛ. Не РФС, не «Ростов» и не «Сочи», а только РПЛ.

Второе – была похожая, так случайно получается, ситуация, когда у «Сочи» ряд футболистов заболели ангиной. В этом случае РПЛ признала, что это форс-мажор и приняла решение о переносе игры. Если ангина или иное заболевание в нормальное время считается форс-мажором, а COVID во время всемирной пандемии форс-мажором не считается, тогда я не знаю, что надо называть форс-мажором. Войну?

В регламенте не прописано, что нельзя болеть коронавирусом, иначе будет техническое поражение. Пусть нам объяснят, какой пункт регламента клуб нарушил. В действующем регламенте чемпионата прописано, что ответственность по переносу – на РПЛ, не на договоренности клубов.

Третье – перенос возможен в связи с форс-мажором, тем более – даты в календаре возможно найти. Даты кубковых матчей известны, о возможности переноса туда говорят многие. Непонятно, почему это не делается.

– Удивлены позицией «Сочи»? Клуб не готов переносить игру.

– На мой взгляд, победитель конкурса «Фейр-Плэй года» в РПЛ уже определен. Как раз та команда, которая случайно побывала в такой же ситуации... Не очень понимаю, когда говорят, что пусть «Ростов» приезжает играть в Сочи – получается, там не думают про здоровье своих игроков, потому что они могут заразиться? Главное – получить три очка?

Матч должен состояться в пятницу, 19 июня.

Шесть футболистов «Ростова» заразились коронавирусом. В связи с этим на режим самоизоляции ушли 42 человека, в том числе все игроки основного состава и тренерский штаб.

В декабре прошлого года игру между «Сочи» и «Оренбургом» перенесли на весну из-за заболевания десяти футболистов южан ангиной.

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