Президент «Ростова»: «Не хочу давать оценку решению «Сочи». Пусть это будет на их совести»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о ситуации вокруг матча с «Сочи», который может не состояться из-за вспышки коронавируса в ростовской команде.

«Мы благодарны руководству РФС за конструктивную позицию. Клуб выполнил все требования-предписания Роспотребнадзора и ушeл на карантин. Для нас жизни и здоровье людей намного важнее.

Представьте, если мы бы приехали в Сочи и, не дай бог, кто-нибудь бы заболел. Этого категорически нельзя было делать. Поэтому мы обратились в РПЛ и РФС с просьбой перенести один матч на резервную дату. Российский футбольный союз поддержал наше предложение при условии, что «Сочи» не будет против.

Мы не хотим комментировать и давать оценку решению ФК «Сочи». Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка», — сказал Арутюнянц.

Сегодня генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил о возможности переноса матча между «Ростовом» и «Сочи», если оба клуба согласятся. В случае отказа сочинцев и неявки на игру «Ростова» последнему будет засчитано техническое поражение.

«Ростов» в cреду ушел на двухнедельный карантин. По информации комментатора Нобеля Арустамяна, в команде заболели Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Арсений Логашов.