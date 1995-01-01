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    Президент «Ростова»: «Не хочу давать оценку решению «Сочи». Пусть это будет на их совести»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о ситуации вокруг матча с «Сочи», который может не состояться из-за вспышки коронавируса в ростовской команде.

    «Мы благодарны руководству РФС за конструктивную позицию. Клуб выполнил все требования-предписания Роспотребнадзора и ушeл на карантин. Для нас жизни и здоровье людей намного важнее.

    Представьте, если мы бы приехали в Сочи и, не дай бог, кто-нибудь бы заболел. Этого категорически нельзя было делать. Поэтому мы обратились в РПЛ и РФС с просьбой перенести один матч на резервную дату. Российский футбольный союз поддержал наше предложение при условии, что «Сочи» не будет против.

    Мы не хотим комментировать и давать оценку решению ФК «Сочи». Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка», — сказал Арутюнянц.

    Сегодня генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил о возможности переноса матча между «Ростовом» и «Сочи», если оба клуба согласятся. В случае отказа сочинцев и неявки на игру «Ростова» последнему будет засчитано техническое поражение.

    «Ростов» в cреду ушел на двухнедельный карантин. По информации комментатора Нобеля Арустамяна, в команде заболели Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Арсений Логашов.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии8
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      Рейтинг: +904

      Play 7 минут назад

      Не пойму, а чего это все начали делать из Ростова жертву? Мол такие бедненькие, обижают их, хотят ТП присуждать в угоду Москве и Питеру. Ситуация в клубе не форс-мажор, как хотят её выставить представители Ростова, а грубая халатность, а за халатность наказывают. Игрок или игроки нарушали режим, подхватили вирус, привезли его в команду, медицинская служба это проворонила. Сколько уже команда тренируется, 2-3 недели, ведь должны были делать регулярные тесты, куда смотрели? Вот и отвечайте за это, а не нудите, что все такие плохие, хотят бедный Ростов утопить.

      0
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      Рейтинг: +589

      zarsm 8 минут назад

      позорники, СКГ

      0
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      Рейтинг: +766

      Oldtrafford83 40 минут назад

      Чмошники сучинские,позор!!!

      1
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      Рейтинг: +467

      valkam72 1 час назад

      Синит - педикулезные, сочи - обдриставшиеся, а оренбург кто?

      1
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      Рейтинг: +2559

      Павелий 1 час назад

      Ростов - конкурент Зениту. Так что Зенит-3 (Зенит-2 = Оренбург) выполнил приказ Миллера. Ничего удивительного пока владельцем Зенита является ГОСУДАРСТВЕННАЯ компания Газпром.

      1
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      Рейтинг: +1183

      acor94 1 час назад

      Можно сделать проще. Пусть приезжает на матч больной ростов, тогда игроки сочи не выйдут на поле и им технарь!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +377

      NewLife 2 часа назад

      "Пусть это будет на их совести" - вот совести у олигархического клуба как раз и нет.

      3
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      Рейтинг: +233

      vsespartak01 > NewLife 2 часа назад

      да уж!что скажут там ,так и будет!

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