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  • Президент «Ростова»: «Не хочу давать оценку решению «Сочи». Пусть это будет на их совести»

Президент «Ростова»: «Не хочу давать оценку решению «Сочи». Пусть это будет на их совести»

18 июня 2020, 16:53
28

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о ситуации вокруг матча с «Сочи», который может не состояться из-за вспышки коронавируса в ростовской команде.

«Мы благодарны руководству РФС за конструктивную позицию. Клуб выполнил все требования-предписания Роспотребнадзора и ушeл на карантин. Для нас жизни и здоровье людей намного важнее.

Представьте, если мы бы приехали в Сочи и, не дай бог, кто-нибудь бы заболел. Этого категорически нельзя было делать. Поэтому мы обратились в РПЛ и РФС с просьбой перенести один матч на резервную дату. Российский футбольный союз поддержал наше предложение при условии, что «Сочи» не будет против.

Мы не хотим комментировать и давать оценку решению ФК «Сочи». Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка», — сказал Арутюнянц.

Сегодня генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил о возможности переноса матча между «Ростовом» и «Сочи», если оба клуба согласятся. В случае отказа сочинцев и неявки на игру «Ростова» последнему будет засчитано техническое поражение.

«Ростов» в cреду ушел на двухнедельный карантин. По информации комментатора Нобеля Арустамяна, в команде заболели Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Арсений Логашов.

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи
Комментарии (28)
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NewLife
1592488885
"Пусть это будет на их совести" - вот совести у олигархического клуба как раз и нет.
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acor94
1592490524
Можно сделать проще. Пусть приезжает на матч больной ростов, тогда игроки сочи не выйдут на поле и им технарь!
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Павелий
1592490896
Ростов - конкурент Зениту. Так что Зенит-3 (Зенит-2 = Оренбург) выполнил приказ Миллера. Ничего удивительного пока владельцем Зенита является ГОСУДАРСТВЕННАЯ компания Газпром.
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valkam72
1592491072
Синит - педикулезные, сочи - обдриставшиеся, а оренбург кто?
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Oldtrafford83
1592494058
Чмошники сучинские,позор!!!
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zarsm
1592496005
позорники, СКГ
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Play
1592496062
Не пойму, а чего это все начали делать из Ростова жертву? Мол такие бедненькие, обижают их, хотят ТП присуждать в угоду Москве и Питеру. Ситуация в клубе не форс-мажор, как хотят её выставить представители Ростова, а грубая халатность, а за халатность наказывают. Игрок или игроки нарушали режим, подхватили вирус, привезли его в команду, медицинская служба это проворонила. Сколько уже команда тренируется, 2-3 недели, ведь должны были делать регулярные тесты, куда смотрели? Вот и отвечайте за это, а не нудите, что все такие плохие, хотят бедный Ростов утопить.
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DOCTOR PENALTY
1592496734
Сочи и совесть - начинаются на одну и ту же букву, но понятия несовместимые.
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Axe111
1592497739
Совесть и этот недоклубик разные понятия
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Кузьмич на трибуне
1592500979
Не хочу давать оценку Ростову, но факт того , что пол команды сегодня больны, пусть останется на совести Ростова. И не надо перекладывать ответственность с больной команды на здоровую.
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