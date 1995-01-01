Президент «Ростова»: «Не хочу давать оценку решению «Сочи». Пусть это будет на их совести»

Не пойму, а чего это все начали делать из Ростова жертву? Мол такие бедненькие, обижают их, хотят ТП присуждать в угоду Москве и Питеру. Ситуация в клубе не форс-мажор, как хотят её выставить представители Ростова, а грубая халатность, а за халатность наказывают. Игрок или игроки нарушали режим, подхватили вирус, привезли его в команду, медицинская служба это проворонила. Сколько уже команда тренируется, 2-3 недели, ведь должны были делать регулярные тесты, куда смотрели? Вот и отвечайте за это, а не нудите, что все такие плохие, хотят бедный Ростов утопить.
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о ситуации вокруг матча с «Сочи», который может не состояться из-за вспышки коронавируса в ростовской команде.
«Мы благодарны руководству РФС за конструктивную позицию. Клуб выполнил все требования-предписания Роспотребнадзора и ушeл на карантин. Для нас жизни и здоровье людей намного важнее.
Представьте, если мы бы приехали в Сочи и, не дай бог, кто-нибудь бы заболел. Этого категорически нельзя было делать. Поэтому мы обратились в РПЛ и РФС с просьбой перенести один матч на резервную дату. Российский футбольный союз поддержал наше предложение при условии, что «Сочи» не будет против.
Мы не хотим комментировать и давать оценку решению ФК «Сочи». Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка», — сказал Арутюнянц.
Сегодня генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил о возможности переноса матча между «Ростовом» и «Сочи», если оба клуба согласятся. В случае отказа сочинцев и неявки на игру «Ростова» последнему будет засчитано техническое поражение.
«Ростов» в cреду ушел на двухнедельный карантин. По информации комментатора Нобеля Арустамяна, в команде заболели Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Арсений Логашов.