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  • Уткин – о нежелании «Сочи» переносить матч с «Ростовом»: «Гнусно это все и достойно только презрительного смеха»

Уткин – о нежелании «Сочи» переносить матч с «Ростовом»: «Гнусно это все и достойно только презрительного смеха»

18 июня 2020, 20:59
23

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о решении «Сочи» отказаться от переноса матча 23-го тура РПЛ против «Ростова».

«Что сказать? Прекрасные люди. Это говорит команда, которой в этом году из-за болезни группы игроков уже переносили игру. Гнусно это все и достойно только презрительного смеха», – написал Уткин в своем твиттере.

  • Матч должен состояться в пятницу, 19 июня.
  • Шесть футболистов «Ростова» заразились коронавирусом. В связи с этим на режим самоизоляции ушли 42 человека, в том числе все игроки основного состава и тренерский штаб.
  • В декабре прошлого года игру между «Сочи» и «Оренбургом» перенесли на весну из-за заболевания десяти футболистов южан ангиной.

Президент «Ростова»: «Не хочу давать оценку решению «Сочи». Пусть это будет на их совести»

«СЭ»: «Ростов» рассматривает возможность сыграть с «Сочи» воспитанниками академии

Источник: Твиттер Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Уткин Василий
Комментарии (23)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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морозз
1592504376
Так то так Василий, только бомжам 2 глубоко на твоё презрение! Да и совести у бомжа давно нет и пропито она уже давно!
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Кузьмич на трибуне
1592505118
Василий , надеюсь вам знакомо слово "Регламент". Смею вам напомнить случай когда Краснодар просил перенести на один день игру с Ростовом из за плотности игр в ЛЕ, так вот уважаемый К.В.Г. ответил так:" Есть регламент проведения встреч, а всё остальное -это философия" Василий, учите философию, и вопросов будет меньше. Даже если Сочи согласится переносить игру, то Арсенал не согласится, а Краснодару в кайф будет урвать три очка у одного из конкурентов на пьедестал.
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sobaka120982
1592505125
Гнусно было когда Ростов отказал Краснодару о переносе на один день!!! А то что щас произошло так это норм с учетом что и так плотный график игр
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Plyash
1592505568
Ребята,о чём речь?Сытый голодного не разумеет.
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mangust4444
1592508075
Сочи должен остаться в премьер лиге любой ценой ,это ещё зимой понятно было.Гнилой ход со стороны клуба Сочи
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mangust4444
1592508118
Вася прав
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NewLife
1592511454
Я бы сказал не смеха, а презрительного плевка в рожу.
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Ловкий Бубен
1592512823
Почему то представил Уткина в смирительой рубашке, сотрясающего стены психушки гомерическим хохотом, а ведь уже была же статья готова с насмешками в сторону Сочи, ан нет !!! теперь когда Сочи обгонит пищевик и Ростов, который не мыл руки и поэтому заболел Уткин точно помешается , почему то раздолбаев которые не соблюдают гигиену нужно пожалеть и перенести все их матчи ...
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Юрий Крутько
1592547860
Удивительно,но первый раз соглашусь с Уткиным...Непорядочно поступает и Сочи, и руководство РПЛ.
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Валерий1965
1592557106
Уткин - или идиот, или тупой... Какое "джентельменство"? Очки Сочи нужны! И какой смысл соглашаться на перенос и усложнять себе жизнь?
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