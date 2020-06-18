Уткин – о нежелании «Сочи» переносить матч с «Ростовом»: «Гнусно это все и достойно только презрительного смеха»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о решении «Сочи» отказаться от переноса матча 23-го тура РПЛ против «Ростова».

«Что сказать? Прекрасные люди. Это говорит команда, которой в этом году из-за болезни группы игроков уже переносили игру. Гнусно это все и достойно только презрительного смеха», – написал Уткин в своем твиттере.

Матч должен состояться в пятницу, 19 июня.

Шесть футболистов «Ростова» заразились коронавирусом. В связи с этим на режим самоизоляции ушли 42 человека, в том числе все игроки основного состава и тренерский штаб.

В декабре прошлого года игру между «Сочи» и «Оренбургом» перенесли на весну из-за заболевания десяти футболистов южан ангиной.

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