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    Уткин – о нежелании «Сочи» переносить матч с «Ростовом»: «Гнусно это все и достойно только презрительного смеха»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о решении «Сочи» отказаться от переноса матча 23-го тура РПЛ против «Ростова».

    «Что сказать? Прекрасные люди. Это говорит команда, которой в этом году из-за болезни группы игроков уже переносили игру. Гнусно это все и достойно только презрительного смеха», – написал Уткин в своем твиттере.

    • Матч должен состояться в пятницу, 19 июня.
    • Шесть футболистов «Ростова» заразились коронавирусом. В связи с этим на режим самоизоляции ушли 42 человека, в том числе все игроки основного состава и тренерский штаб.
    • В декабре прошлого года игру между «Сочи» и «Оренбургом» перенесли на весну из-за заболевания десяти футболистов южан ангиной.

    Президент «Ростова»: «Не хочу давать оценку решению «Сочи». Пусть это будет на их совести»

    «СЭ»: «Ростов» рассматривает возможность сыграть с «Сочи» воспитанниками академии

    Источник: Твиттер Василия Уткина

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5762

      Литейный4 20 минут назад

      Уася как обычно обожрался и несет ахинею. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +3011

      alarm 25 минут назад

      сам уткен - сгусток гнусности.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2706

      playsh 32 минуты назад

      Ребята,о чём речь?Сытый голодного не разумеет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1698

      sobaka120982 39 минут назад

      Гнусно было когда Ростов отказал Краснодару о переносе на один день!!! А то что щас произошло так это норм с учетом что и так плотный график игр

      2
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      Рейтинг: +1462

      Кузьмич на трибуне 39 минут назад

      Василий , надеюсь вам знакомо слово "Регламент". Смею вам напомнить случай когда Краснодар просил перенести на один день игру с Ростовом из за плотности игр в ЛЕ, так вот уважаемый К.В.Г. ответил так:" Есть регламент проведения встреч, а всё остальное -это философия" Василий, учите философию, и вопросов будет меньше. Даже если Сочи согласится переносить игру, то Арсенал не согласится, а Краснодару в кайф будет урвать три очка у одного из конкурентов на пьедестал.

      1
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      Рейтинг: +3105

      морозз 52 минуты назад

      Так то так Василий, только бомжам 2 глубоко на твоё презрение! Да и совести у бомжа давно нет и пропито она уже давно!

      1
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      Рейтинг: +1490

      Genz 1 час назад

      Уткин, скажите, а следующий матч Ростова с арсеналом и 1 июля с Краснодаром тоже переносить советуете?

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