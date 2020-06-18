«СЭ»: «Ростов» рассматривает возможность сыграть с «Сочи» воспитанниками академии

«Ростов« может провести пятничную игру против «Сочи» футболистами академии, пишет «Спорт-Экспресс»,

Речь идет о воспитанниках 2003 года рождения.

Вместе с тем клуб попросил РФС рассмотреть возможность переноса матча на другой день руководствуясь пунктом 6.3 регламента, по которому при форс-мажорных обстоятельств решение о переносе может принять РПЛ.

Сегодня генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил о возможности переноса матча на 19 июля, если оба клуба согласятся. В случае отказа сочинцев от переноса и неявки на игру «Ростова» последнему будет засчитано техническое поражение.

«Ростов» в cреду ушел на двухнедельный карантин. По информации комментатора Нобеля Арустамяна, в команде заболели Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Арсений Логашов.