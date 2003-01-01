Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    «СЭ»: «Ростов» рассматривает возможность сыграть с «Сочи» воспитанниками академии

    «Ростов« может провести пятничную игру против «Сочи» футболистами академии, пишет «Спорт-Экспресс»,

    Речь идет о воспитанниках 2003 года рождения.

    Вместе с тем клуб попросил РФС рассмотреть возможность переноса матча на другой день руководствуясь пунктом 6.3 регламента, по которому при форс-мажорных обстоятельств решение о переносе может принять РПЛ.

    Сегодня генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил о возможности переноса матча на 19 июля, если оба клуба согласятся. В случае отказа сочинцев от переноса и неявки на игру «Ростова» последнему будет засчитано техническое поражение.

    «Ростов» в cреду ушел на двухнедельный карантин. По информации комментатора Нобеля Арустамяна, в команде заболели Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Арсений Логашов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:48
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2111

      Axe111 10 минут назад

      И вые*** это бессмысленное сочи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11394

      vladimir-7 42 минуты назад

      А вдруг Ростов выйдет в основном составе, кроме Х.Байрамяна, вот
      будет сюрприз Сочи.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39564

      portero > vladimir-7 29 минут назад

      они же на базе закрыты на карантин, на оф сайте клуба инфа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3196

      Виталий Орехов 51 минуту назад

      А представьте, Сочи обуют...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39564

      portero > Виталий Орехов 31 минуту назад

      было бы неплохо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39564

      portero 56 минут назад

      уж лучше так, но 2003 год??? постарше им бы три-четыре дядьки...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      FROL001 1 час назад

      Это их проблемы. Нефиг было нарушать режим. Гыгыгы

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +390

      NewLife 1 час назад

      Надо выпустить на поле детей заболевших футболистов, чтобы олигарху, наконец, стыдно стало.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +780

      Oldtrafford83 1 час назад

      Будет круто если эти петухи отхватят от школьников!!!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7039

      ilichkadr > Oldtrafford83 1 час назад

      Однозначно. С пацанами всегда было тяжело играть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4855

      JTherry 1 час назад

      можно, конечно, поставить на игру и школьников, но почему нельзя перенести матч, как это было сделано для Сочи в декабре? хотя и Регламент нарушать тоже нельзя, да и переносить, собственно, некуда, основе Ростова придется еще две игры куковать на карантине... Байрамян подарочек преподнес...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1462

      Кузьмич на трибуне > JTherry 1 час назад

      Ну допустим с Сочи можно перенести игру, а с Арсеналом? А с Краснодаром? Помнится Краснодар просил Ростов перенести на один день игру с Ростовом, Карпин тогда сказал твёрдо:" Есть регламент, а всё остальное-это философия". Пусть игроки Ростова учат философию Карпина.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38918

      MaxRnD > Кузьмич на трибуне 12 минут назад

      Чё ты тут перед людьми дурака включаешь ?

      Карпин первый ещё осенью предложил перенести ту игру и Краснодар тогда отказался, а когда зимой Краснодар вдруг внезапно передумал и решил переносить, то у Ростова на тот момент уже половина билетов была продана. И что в этой ситуации было делать Карпину ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +716

      vmonomah17 1 час назад

      Ну и пусть! Влетят сочам в 10 мячей и все.
      С приходом зэка-мамая ростов из мужиков превращается в петухов.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +595

      zarsm > vmonomah17 1 час назад

      типичный жирный кузьмич)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1462

      Кузьмич на трибуне > zarsm 44 минуты назад

      Я то тут при чём? Сам ты жирный

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1490

      Genz 1 час назад

      В последний момент решили пригнать молодежь , и нагло просят ещё на день перенести. А раньше почему не приняли решение за молодежь. Почему Сочи должен козлам в чём то учтупать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3196

      Виталий Орехов > Genz 49 минут назад

      Сам ты КОЗЕЛ!!!

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77137
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru