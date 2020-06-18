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  • «СЭ»: «Ростов» рассматривает возможность сыграть с «Сочи» воспитанниками академии

«СЭ»: «Ростов» рассматривает возможность сыграть с «Сочи» воспитанниками академии

18 июня 2020, 19:48
21

«Ростов« может провести пятничную игру против «Сочи» футболистами академии, пишет «Спорт-Экспресс»,

Речь идет о воспитанниках 2003 года рождения.

Вместе с тем клуб попросил РФС рассмотреть возможность переноса матча на другой день руководствуясь пунктом 6.3 регламента, по которому при форс-мажорных обстоятельств решение о переносе может принять РПЛ.

Сегодня генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил о возможности переноса матча на 19 июля, если оба клуба согласятся. В случае отказа сочинцев от переноса и неявки на игру «Ростова» последнему будет засчитано техническое поражение.

«Ростов» в cреду ушел на двухнедельный карантин. По информации комментатора Нобеля Арустамяна, в команде заболели Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Арсений Логашов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи
Комментарии (21)
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Руслан ДСЛЦЗ
1592499396
Норм, пацаны попробуют себя
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vmonomah17
1592501046
Ну и пусть! Влетят сочам в 10 мячей и все. С приходом зэка-мамая ростов из мужиков превращается в петухов.
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JTherry
1592501360
можно, конечно, поставить на игру и школьников, но почему нельзя перенести матч, как это было сделано для Сочи в декабре? хотя и Регламент нарушать тоже нельзя, да и переносить, собственно, некуда, основе Ростова придется еще две игры куковать на карантине... Байрамян подарочек преподнес...
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Oldtrafford83
1592501837
Будет круто если эти петухи отхватят от школьников!!!
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NewLife
1592502859
Надо выпустить на поле детей заболевших футболистов, чтобы олигарху, наконец, стыдно стало.
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portero
1592504036
уж лучше так, но 2003 год??? постарше им бы три-четыре дядьки...
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vladimir-7
1592504839
А вдруг Ростов выйдет в основном составе, кроме Х.Байрамяна, вот будет сюрприз Сочи.
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Axe111
1592506754
И вые*** это бессмысленное сочи
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Черкизовский Кот
1592532330
Вспомнился матч 2015 года Арсенал - ЦСКА. Тогда Аленичев, возмущённый переносом игры в Москкву, выпустил на поле команду, составленную из игроков молодёжки и фарм клуба Арсенал-2, который тогда занял последнее место в зоне "Центр" 2-го дивизиона. Из всех игроков той команды лишь один полевой игрок имел в активе 3 матча в вышке в составе "Кубани" и голкипер до этого провёл матч за "Сатурн" аж в 2002 году!!! Арсенал тогда проиграл с довольно достойным для такого состава счётом 1:4, а гол забил игрок, для которого этот матч так и остался единственным в РФПЛ.
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zigbert
1592680553
Детей осталось выпустить.
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