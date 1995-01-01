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    «Сочи»: «Мы не видим возможности переноса игры с «Ростовом». Если она не состоится, будет нарушен регламент»

    «Сочи» сделал официальное заявление по матчу с «Ростовом», который может не состояться из-за ухода на карантин основного состава команды Валерия Карпина.

    «Согласно регламенту «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги, команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее 16 полевых игроков и двух вратарей. Учитывая тот факт, что РФПЛ официально разрешил привлечение игроков молодежной команды для участия в играх, мы считаем, что игра с «Ростовом» должна состояться. В противном случае будет нарушен регламент проведения соревнований.

    При уходе на карантин команды в полном составе под угрозу ставится проведение не только игры 23-го тура в Сочи, но и двух игр в Ростове (27 июня против «Арсенала» и 1 июля против «Краснодара»), а значит доигровка всех оставшихся игр текущего сезона. Наш клуб не видит возможности переноса игры с «Ростовом» на другие даты ввиду плотности актуального календаря.

    В сложившейся ситуации футбольный клуб «Сочи» выступает за проведение игры с «Ростовом» 19 июня в 20:00 на стадионе «Фишт» с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат. Со своей стороны клуб гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры», – говорится в заявлении.

    Вчера «Ростов» объявил об уходе на двухнедельный карантин. Коронавирус был выявлен у шести игроков клуба.

    • РПЛ возобновится 19 июня. В турнире осталось провести восемь туров.
    • «Ростов» идет в турнирной таблице четвертым, «Сочи» занимает 12-е место.

    Источник: Официальный сайт «Сочи»

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    Сегодня, 14:01
    Комментарии12
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      Рейтинг: +551

      Олег1204 5 минут назад

      Надеюсь сочи вылетет, теперь буду болеть против них принципиально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +981

      Jhon1989 21 минуту назад

      Да все Сочи понятно,вопрос в другом, Ростов объявил что уходит на карантин на две недели, а ведь помимо них в этот период у них игры с Арсеналом и Краснодаром,вопрос как быть там и я очень сильно сомневаюсь что они пойдут на встречу Ростову. Так что Ростов сам конкретно въехал в жир...

      3
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      Рейтинг: +2105

      Axe111 34 минуты назад

      Позорище,тянут это эту чушь за уши. НА ВЫЛЕТ!!!!!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2514

      алдан2014 38 минут назад

      Игра состоится в назначенное число.Сочи любой ценой нужно остаться в рпл и использовать стадион на полную катушку.Иначе как властям оправдаться за вложенные миллиарды.И Кокошу им подогнали ко времени,и он забивает исправно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2196

      absent32 51 минуту назад

      почему не видите? а между 29 и 30 туром есть окно!!! не надо на халяву очки выбивать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1209

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Ну это просто.... Они же сами были недавно в таком положении и им пошли навстречу. Для Сочи когда они заболели игру с Оренбургом можно перенести,а сейчас они не хотят переносить из-за ситуации в Ростове? СТЫДНО и позорно

      4
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      Рейтинг: +1932

      Kollljan 1 час назад

      Всё правильно!

      -1
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      Рейтинг: +171

      Fireman-100 1 час назад

      Во как ДРЫСТУНЫ заговорили. Эта погремуха может закрепиться за ними навечно.

      1
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      Рейтинг: +178

      plehanov6 1 час назад

      При всем понимании данной ситуации, могли бы оставить решение за РФС! А так, получается, им, в свое время, соперник пошел на встречу, а сочи, в подобной ситуации, кидает! Позорище ущербным! Как говорится, не делай добра, не получишь зла. Спасибо " Тамбову", сейчас у ущербных, потанциальные + 6 очков!!!

      3
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      Рейтинг: +15117

      bset 1 час назад

      Когда дристали, по-другому говорили. И нашлась дата, куда ваш матч можно было перенести. Хотя вы также могли выпустить молодежь, а те шестеро засранцев диарею передать не могли, а коронавирус передается воздушным путем и в течение двух недель может не проявляться в тестах.

      5
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