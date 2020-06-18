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  • «Сочи»: «Мы не видим возможности переноса игры с «Ростовом». Если она не состоится, будет нарушен регламент»

«Сочи»: «Мы не видим возможности переноса игры с «Ростовом». Если она не состоится, будет нарушен регламент»

18 июня 2020, 14:01
31

«Сочи» сделал официальное заявление по матчу с «Ростовом», который может не состояться из-за ухода на карантин основного состава команды Валерия Карпина.

«Согласно регламенту «Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги, команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее 16 полевых игроков и двух вратарей. Учитывая тот факт, что РФПЛ официально разрешил привлечение игроков молодежной команды для участия в играх, мы считаем, что игра с «Ростовом» должна состояться. В противном случае будет нарушен регламент проведения соревнований.

При уходе на карантин команды в полном составе под угрозу ставится проведение не только игры 23-го тура в Сочи, но и двух игр в Ростове (27 июня против «Арсенала» и 1 июля против «Краснодара»), а значит доигровка всех оставшихся игр текущего сезона. Наш клуб не видит возможности переноса игры с «Ростовом» на другие даты ввиду плотности актуального календаря.

В сложившейся ситуации футбольный клуб «Сочи» выступает за проведение игры с «Ростовом» 19 июня в 20:00 на стадионе «Фишт» с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат. Со своей стороны клуб гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры», – говорится в заявлении.

Вчера «Ростов» объявил об уходе на двухнедельный карантин. Коронавирус был выявлен у шести игроков клуба.

  • РПЛ возобновится 19 июня. В турнире осталось провести восемь туров.
  • «Ростов» идет в турнирной таблице четвертым, «Сочи» занимает 12-е место.

Источник: Официальный сайт «Сочи»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (31)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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plehanov6
1592479296
При всем понимании данной ситуации, могли бы оставить решение за РФС! А так, получается, им, в свое время, соперник пошел на встречу, а сочи, в подобной ситуации, кидает! Позорище ущербным! Как говорится, не делай добра, не получишь зла. Спасибо " Тамбову", сейчас у ущербных, потанциальные + 6 очков!!!
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Fireman-100
1592479831
Во как ДРЫСТУНЫ заговорили. Эта погремуха может закрепиться за ними навечно.
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Kollljan
1592479960
Всё правильно!
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Jhon1989
1592482951
Да все Сочи понятно,вопрос в другом, Ростов объявил что уходит на карантин на две недели, а ведь помимо них в этот период у них игры с Арсеналом и Краснодаром,вопрос как быть там и я очень сильно сомневаюсь что они пойдут на встречу Ростову. Так что Ростов сам конкретно въехал в жир...
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Олег1204
1592483923
Надеюсь сочи вылетет, теперь буду болеть против них принципиально
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морозз
1592485984
Сочи - это очередное безобразие со стороны главных Бомжей Зенита и позор российского футбола навязанный нам пробомжовским РФС! Это пипец и гимн коррупции и беспредела!
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ЗаЖиМ61
1592486169
С.у.к.и. черноморские
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NewLife
1592488278
В футбол играть не умеете, но на несчастье других 3 очка стырить захотели. Позор, что в России есть такие клубы и такое руководство.
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acor94
1592490582
Можно сделать проще. Пусть приезжает на матч больной ростов, тогда игроки сочи не выйдут на поле и им технарь!
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IVANRUS777
1592492828
Сразу видно чей это фарм клуб. Никаких нравственных и этических норм, только хапнуть побыстрее, что плохо лежит. Сидели бы и молчали в тряпочку ожидая решения рфс, но когда твои хозяева под себя регламент по ходу сезона меняют, то и потяфкать, как бы можно от вседозволенности мракобесов.
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