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    Куман: «Всем известно, что мечтаю тренировать «Барселону»

    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман не скрывает, что хотел бы работать в «Барселоне», за которую раньше играл. Сейчас каталонцев тренирует Энрике Сетьен.

    «Я доволен, как обстоят дела в сборной Нидерландов. В контракте есть пункт, позволяющий покинуть команду после Евро. Все знают, что я мечтаю тренировать «Барселону». Надеюсь, такая возможность у меня появится. Для этого нужен большой опыт», – сказал Куман Goal.

    • Тренер в мае перенес сердечный приступ.
    • Голландец возглавляет сборную Нидерландов с 2018 года.
    • С 1998 по 2000 год Куман был в тренерском штабе «Барселоны».

    Источник: Goal

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    Сегодня, 08:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3207

      Hektor 84 1 час назад

      Не плохой вариант для барсы. Бывший футболист барсы, клубные цвета ему знакомы, опытный тренер. Было бы интересно понаблюдать как будут обстоять дела.

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