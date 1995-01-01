Куман: «Всем известно, что мечтаю тренировать «Барселону»

Не плохой вариант для барсы. Бывший футболист барсы, клубные цвета ему знакомы, опытный тренер. Было бы интересно понаблюдать как будут обстоять дела.
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман не скрывает, что хотел бы работать в «Барселоне», за которую раньше играл. Сейчас каталонцев тренирует Энрике Сетьен.
«Я доволен, как обстоят дела в сборной Нидерландов. В контракте есть пункт, позволяющий покинуть команду после Евро. Все знают, что я мечтаю тренировать «Барселону». Надеюсь, такая возможность у меня появится. Для этого нужен большой опыт», – сказал Куман Goal.
- Тренер в мае перенес сердечный приступ.
- Голландец возглавляет сборную Нидерландов с 2018 года.
- С 1998 по 2000 год Куман был в тренерском штабе «Барселоны».