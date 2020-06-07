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Куман: «Всем известно, что мечтаю тренировать «Барселону»

7 июня 2020, 08:15
2

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман не скрывает, что хотел бы работать в «Барселоне», за которую раньше играл. Сейчас каталонцев тренирует Энрике Сетьен.

«Я доволен, как обстоят дела в сборной Нидерландов. В контракте есть пункт, позволяющий покинуть команду после Евро. Все знают, что я мечтаю тренировать «Барселону». Надеюсь, такая возможность у меня появится. Для этого нужен большой опыт», – сказал Куман Goal.

  • Тренер в мае перенес сердечный приступ.
  • Голландец возглавляет сборную Нидерландов с 2018 года.
  • С 1998 по 2000 год Куман был в тренерском штабе «Барселоны».

Источник: Goal
Испания. Примера Голландия. Эредивизие Нидерланды Барселона Куман Рональд
Комментарии (2)
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Hektor 84
1591514327
Не плохой вариант для барсы. Бывший футболист барсы, клубные цвета ему знакомы, опытный тренер. Было бы интересно понаблюдать как будут обстоять дела.
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