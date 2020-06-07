Куман: «Всем известно, что мечтаю тренировать «Барселону»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман не скрывает, что хотел бы работать в «Барселоне», за которую раньше играл. Сейчас каталонцев тренирует Энрике Сетьен.
«Я доволен, как обстоят дела в сборной Нидерландов. В контракте есть пункт, позволяющий покинуть команду после Евро. Все знают, что я мечтаю тренировать «Барселону». Надеюсь, такая возможность у меня появится. Для этого нужен большой опыт», – сказал Куман Goal.
- Тренер в мае перенес сердечный приступ.
- Голландец возглавляет сборную Нидерландов с 2018 года.
- С 1998 по 2000 год Куман был в тренерском штабе «Барселоны».
Источник: Goal