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  • Радимов: «Атути Аванти! Глушаков возвращается на «Открытие Арену!»

Радимов: «Атути Аванти! Глушаков возвращается на «Открытие Арену!»

31 мая 2020, 01:41
45

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал в твиттере на новость от телеграм-канала Mash, что полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков может вернуться в «Спартак». Летом истекает контракт игрока с грозненцами.

«Атути Аванти! Глушаков возвращается на «Открытие Арену»! «Спартак» — твой родной дом! Мои поздравления, капитан Денис», – написал Радимов.

  • Леонид Федун назвал возвращение Глушакова бредом.
  • 33-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
  • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

Источник: твиттер Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Запад Зенит Ахмат Зенит-2 Спартак Глушаков Денис Радимов Владислав
Комментарии (45)
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Hektor 84
1590881349
Буланова в дурку срочно!!! Последняя стадия шизофрении.
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valkam72
1590888523
Что шлюба, что буланов, что пьяныйхороводик - люди которые остановились в развитии ума в возрасте 12 лет максимум. (А минимум и того меньше)))
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rash1959
1590907770
Пора радиму головку подлечить, а с ампутацией языка откладывать не стоит.
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"supermax"
1590907961
Ни хрена себе он глюка поймал... Ахахах... Даже и сказать нечего, ошарашил
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NewLife
1590908259
То, что бред, это ясно, но зачем это публиковать здесь, а не на личных страницах питерских гыгышников.
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serhio80
1590909488
Буланов) иди проспись)
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vka1970
1590911702
Что Буланов, что Шлюшаков , известные кореши.То, что Глушаков уже в Ахмате персона нежелательная, уже с месяц известно.Что Спартак этого интригана ни под каким соусом не возьмёт, так же известно.Но какая же это услада для питерских чепушил.Просто сказка....
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subbotaspartak
1590930278
Если он серьёзно - то дебил. Если шутит - то дебил...
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VVM1964
1590930759
Внимание ВСЕМ . Сегодня я отправил письмо админам сайта . Уважаемая администрация сайта. В последнее время на сайте появилось огромное количество неадекватных пользователей которые занимаются только одним – оскорблением и злобным троллингом других пользователей. Судя по манере написания большинство из них клоны и принадлежат одному, предположительно не совсем здоровому психически человеку. Прошу обратить внимание, что число адекватных пользователей которые заходили на «бомбардир «для обсуждения футбольных новостей, общались, высказывали свои мнения, спорили стремительно сокращается, а количество клонов растет. Думаю, что выскажу мнение многих, если попрошу разобраться в этом вопросе. Предлагаю ОГРАНИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО РЕГИСТРАЦИЙ С ОДНОГО IP АДРЕСА и не дать возможность превратить сайт в то, во что он стремительно превращается. Всех согласных с моим предложение предлагаю копировать моё заявление и отправлять его админам сайта по адресу https://vk.com/bombardir_ru .
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alll-1
1590942459
идите вы оба в баню
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