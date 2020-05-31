Радимов: «Атути Аванти! Глушаков возвращается на «Открытие Арену!»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал в твиттере на новость от телеграм-канала Mash, что полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков может вернуться в «Спартак». Летом истекает контракт игрока с грозненцами.
«Атути Аванти! Глушаков возвращается на «Открытие Арену»! «Спартак» — твой родной дом! Мои поздравления, капитан Денис», – написал Радимов.
- Леонид Федун назвал возвращение Глушакова бредом.
- 33-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
- «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
Источник: твиттер Владислава Радимова