Радимов: «Атути Аванти! Глушаков возвращается на «Открытие Арену!»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал в твиттере на новость от телеграм-канала Mash, что полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков может вернуться в «Спартак». Летом истекает контракт игрока с грозненцами.

«Атути Аванти! Глушаков возвращается на «Открытие Арену»! «Спартак» — твой родной дом! Мои поздравления, капитан Денис», – написал Радимов.