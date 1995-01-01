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    Радимов: «Атути Аванти! Глушаков возвращается на «Открытие Арену!»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал в твиттере на новость от телеграм-канала Mash, что полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков может вернуться в «Спартак». Летом истекает контракт игрока с грозненцами.

    «Атути Аванти! Глушаков возвращается на «Открытие Арену»! «Спартак» — твой родной дом! Мои поздравления, капитан Денис», – написал Радимов.

    • Леонид Федун назвал возвращение Глушакова бредом.
    • 33-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: твиттер Владислава Радимова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3086

      Hektor 84 14 минут назад

      Буланова в дурку срочно!!! Последняя стадия шизофрении.

      0
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      ...
      Рейтинг: +139

      Puddle > Hektor 84 2 минуты назад

      О! Теперь мы знаем твою фамилию и твой диагноз!

      0
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      Рейтинг: +139

      Puddle 59 минут назад

      Глушаков Денис - на кую повис! Гы-гы-гы

      0
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      Рейтинг: +2527

      alarm 1 час назад

      позор спартаку и его капитанскому банному ГлавРылу! стыдно!

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