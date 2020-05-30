Федун: «Возвращение Глушакова в «Спартак»? Бред»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию телеграм-канала Mash, что Денис Глушаков может вернуться в московский клуб. Функционер рекомендовал обратиться к источнику.

«Вот вы и обращайтесь к тем, кто это пишет, я-то тут при чeм? Мало ли, кто и что пишет. Это бред», – сказал Федун «Р-Спорт».