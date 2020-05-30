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    Федун: «Возвращение Глушакова в «Спартак»? Бред»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию телеграм-канала Mash, что Денис Глушаков может вернуться в московский клуб. Функционер рекомендовал обратиться к источнику.

    «Вот вы и обращайтесь к тем, кто это пишет, я-то тут при чeм? Мало ли, кто и что пишет. Это бред», – сказал Федун «Р-Спорт».

    • 33-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
    • По окончании текущего сезона истекает контракт хавбека с «Ахматом» и он может стать свободным агентом.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: «Р-Спорт»

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    30.05.2020 16:50
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1304

      FRZZ 5 часов назад

      Точно бред! Не место ему в Спартаке!

      2
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      Рейтинг: +1810

      serhio80 8 часов назад

      Смешно про глушака)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13248

      vka1970 8 часов назад

      Гы- гы -гы.
      Глушака назад ?
      Нет уж.Пусть у главного пехотинца страны сидит.Ну а коль контракт не продлят, то для кого то и кобыла невеста.

      1
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      Рейтинг: +139

      Puddle 9 часов назад

      Чего же они Глушахряка кинули? Был же лидер везде: раздевалка, парилка, Душевая...

      0
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      Рейтинг: +1783

      "supermax" 9 часов назад

      еще статей 10 напишите про глушака и спартак...опг "гыгы" уссытся от счастья...их недоразвитый отряд всегда готов

      2
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      Рейтинг: -235

      Бoрат > "supermax" 1 час назад

      Лично я развит всесторонне , а вот члены моей голубой роты - да , имеют определенную недоразвитость . Борат психическую , аларм умственную , а пудель физическую ( местами не дорос ) и физиологическую ( ссытся иногда и жидко дрищет , но на коричневую массу у нас боратик любитель , да и дождик золотой принять никогда не откажется ) Гыгыгы .

      2
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      Рейтинг: +16871

      DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      Что, Лёнька, испугался?....Mash любого может в психушку отправить. )

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