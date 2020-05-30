Федун: «Возвращение Глушакова в «Спартак»? Бред»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию телеграм-канала Mash, что Денис Глушаков может вернуться в московский клуб. Функционер рекомендовал обратиться к источнику.
«Вот вы и обращайтесь к тем, кто это пишет, я-то тут при чeм? Мало ли, кто и что пишет. Это бред», – сказал Федун «Р-Спорт».
- 33-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год.
- По окончании текущего сезона истекает контракт хавбека с «Ахматом» и он может стать свободным агентом.
- «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
Источник: «Р-Спорт»