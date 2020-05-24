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    Дембеле может перейти из «Барселоны» в «ПСЖ». В Париже уверены, что у игрока станет меньше травм

    Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле попал в сферу интересов «ПСЖ».

    Руководство парижского клуба уверено, что футболист в дальнейшем будет получать меньше травм. По их мнению, француз часто травмировался из-за растущего организма.

    Кроме того, «ПСЖ» возглавляет Томас Тухель. Он работал с игроком в «Боруссии» и считает, что сможет помочь ему с развитием.

    • В этом сезоне Дембеле провел за «Барселону» девять матчей и забил один гол.
    • Рыночная стоимость полузащитника – 56 миллионов евро.

    Усман Дембеле на клубном уровне забил по 20 голов обеими ногами

    Источник: Sport.es

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    24.05.2020 23:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10033

      Cules2013 1 час назад

      ок. забирайте за 120, раз считаете, что всё норм, то и цену сбивать нет причин)

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