Дембеле может перейти из «Барселоны» в «ПСЖ». В Париже уверены, что у игрока станет меньше травм

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле попал в сферу интересов «ПСЖ».

Руководство парижского клуба уверено, что футболист в дальнейшем будет получать меньше травм. По их мнению, француз часто травмировался из-за растущего организма.

Кроме того, «ПСЖ» возглавляет Томас Тухель. Он работал с игроком в «Боруссии» и считает, что сможет помочь ему с развитием.

В этом сезоне Дембеле провел за «Барселону» девять матчей и забил один гол.

Рыночная стоимость полузащитника – 56 миллионов евро.

Усман Дембеле на клубном уровне забил по 20 голов обеими ногами