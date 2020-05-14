Газзаев – о смене тренера в «Локомотиве»: «Пригласили вместо Семина человека непонятно откуда. Нет слов!»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об уходе Юрия Семина из «Локомотива» и назначении вместо него Марко Николича.

«Я очень сожалею, что руководство «Локомотива» приняло такое решение. Чем оно мотивировано? Мне совершенно непонятно. Как можно не продлевать контракт с тренером, который идет сейчас на втором месте, в зоне Лиги чемпионов? Нет слов...

Такие решения могут принимать только те люди, которые не понимают, что их ждет завтра. На каком основании не продлили соглашение с Юрием Павловичем? Да, они могут ссылаться на его возраст, что-то еще. Но, по-моему, главный и единственный критерий в этом вопросе – результат. Если его нет, тренера меняют. Но Семин за последние годы завоевал столько трофеев и медалей! Где логика? Где основания для смены? Вы мне объясните! Разве Семин не выполнил задач?

А «Локомотив» приглашает вместо Семина человека непонятно откуда. Я бы понял, если бы они позвали тренера калибра Моуринью или Гвардиолы. Тогда, может быть, стоило еще говорить о каком-то развитии клуба. А здесь... Приглашают неизвестного специалиста непонятно откуда... Нет слов! Мне трудно это понять», – сказал Газзаев.

«Мне пожелали сил и здоровья? Нечего им ответить». Семин отреагировал на решение не продлевать с ним контракт

«СЭ»: Семин отказался от должности почетного главного тренера в «Локомотиве»

Агент Селюк – об уходе Семина: «Это позор российского футбола. Коррупция победила честь и достоинство»

Смородская: «Семин мог уйти красиво, но не захотел. Ждал, когда примут решение за него»