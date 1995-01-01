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    Газзаев – о смене тренера в «Локомотиве»: «Пригласили вместо Семина человека непонятно откуда. Нет слов!»

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об уходе Юрия Семина из «Локомотива» и назначении вместо него Марко Николича.

    «Я очень сожалею, что руководство «Локомотива» приняло такое решение. Чем оно мотивировано? Мне совершенно непонятно. Как можно не продлевать контракт с тренером, который идет сейчас на втором месте, в зоне Лиги чемпионов? Нет слов...

    Такие решения могут принимать только те люди, которые не понимают, что их ждет завтра. На каком основании не продлили соглашение с Юрием Павловичем? Да, они могут ссылаться на его возраст, что-то еще. Но, по-моему, главный и единственный критерий в этом вопросе – результат. Если его нет, тренера меняют. Но Семин за последние годы завоевал столько трофеев и медалей! Где логика? Где основания для смены? Вы мне объясните! Разве Семин не выполнил задач?

    А «Локомотив» приглашает вместо Семина человека непонятно откуда. Я бы понял, если бы они позвали тренера калибра Моуринью или Гвардиолы. Тогда, может быть, стоило еще говорить о каком-то развитии клуба. А здесь... Приглашают неизвестного специалиста непонятно откуда... Нет слов! Мне трудно это понять», – сказал Газзаев.

    «Мне пожелали сил и здоровья? Нечего им ответить». Семин отреагировал на решение не продлевать с ним контракт

    «СЭ»: Семин отказался от должности почетного главного тренера в «Локомотиве»

    Агент Селюк – об уходе Семина: «Это позор российского футбола. Коррупция победила честь и достоинство»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +129

      G.P. 27 минут назад

      Всё по делу сказано.

      Это увольнение - очередное пинок по зад всему нашему футболу. Пора сворачивать всю эту шарашкину контору и заканчивать с "профессиональным" футболом в стране, а деньги спускать исключительно на любительские турниры и лиги. А что? Люди спортом будут заниматься, а не пивко попивать, смотря на наш псевдо-футбол, управляемый псевдо-руководителями, которые умеют только деньги отмывать.

      0
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      Рейтинг: +14908

      sssrspartak 57 минут назад

      тут однозначно бабки замешаны!кому то что то предложили что то за кого то,а палыч в этой грязной сделке лишний !вот и все дела!

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