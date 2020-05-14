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  • Газзаев – о смене тренера в «Локомотиве»: «Пригласили вместо Семина человека непонятно откуда. Нет слов!»

Газзаев – о смене тренера в «Локомотиве»: «Пригласили вместо Семина человека непонятно откуда. Нет слов!»

14 мая 2020, 21:18
4

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об уходе Юрия Семина из «Локомотива» и назначении вместо него Марко Николича.

«Я очень сожалею, что руководство «Локомотива» приняло такое решение. Чем оно мотивировано? Мне совершенно непонятно. Как можно не продлевать контракт с тренером, который идет сейчас на втором месте, в зоне Лиги чемпионов? Нет слов...

Такие решения могут принимать только те люди, которые не понимают, что их ждет завтра. На каком основании не продлили соглашение с Юрием Павловичем? Да, они могут ссылаться на его возраст, что-то еще. Но, по-моему, главный и единственный критерий в этом вопросе – результат. Если его нет, тренера меняют. Но Семин за последние годы завоевал столько трофеев и медалей! Где логика? Где основания для смены? Вы мне объясните! Разве Семин не выполнил задач?

А «Локомотив» приглашает вместо Семина человека непонятно откуда. Я бы понял, если бы они позвали тренера калибра Моуринью или Гвардиолы. Тогда, может быть, стоило еще говорить о каком-то развитии клуба. А здесь... Приглашают неизвестного специалиста непонятно откуда... Нет слов! Мне трудно это понять», – сказал Газзаев.

«Мне пожелали сил и здоровья? Нечего им ответить». Семин отреагировал на решение не продлевать с ним контракт

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Газзаев Валерий Семин Юрий
Комментарии (4)
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G.P.
1589483487
Всё по делу сказано. Это увольнение - очередное пинок по зад всему нашему футболу. Пора сворачивать всю эту шарашкину контору и заканчивать с "профессиональным" футболом в стране, а деньги спускать исключительно на любительские турниры и лиги. А что? Люди спортом будут заниматься, а не пивко попивать, смотря на наш псевдо-футбол, управляемый псевдо-руководителями, которые умеют только деньги отмывать.
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Aleksandr_R911
1589493322
Это решение - худшее, что когда-либо могло быть принято в связи с теми результатами, что давал Палыч!
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RJM555
1589530312
Пожалуй первый раз соглашусь с Газаевым!!!
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Vratarь
1589532574
"Это в идеальном футбольном мире тренера оценивают только по результату", - сказал Мещеряков. У них там наверху совсем другой мир, в том числе и футбольный.
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