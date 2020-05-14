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  • «Мне пожелали сил и здоровья? Нечего им ответить». Семин отреагировал на решение не продлевать с ним контракт

«Мне пожелали сил и здоровья? Нечего им ответить». Семин отреагировал на решение не продлевать с ним контракт

14 мая 2020, 16:58
19

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение совета директоров «Локомотива» не продлевать контракт со специалистом. Сегодня клуб объявил, что с 1 июня команду возглавит сербский тренер Марко Николич.

«Задавайте вопросы Мещерякову, звоните ему. Мне нечего сказать. Все они говорят. На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить. Посмотрим, соберeм пресс-конференцию, когда будет возможно», – сказал Семин.

  • При Семине «Локомотив» выиграл 13 трофеев.
  • Николич известен по работе в «Партизане». С ноября 2019 года он остается без работы.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Николич Марко
Комментарии (19)
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bset
1589465136
Палыча в очередной раз кинули. Видимо хотят себе послушного тренера, а результат уже вторичен.
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AleSan4es
1589466205
Ууух слили локо, если еще и миранчуков и пару лидеров продадут, посмотрим смогут как кони на ходу быть... без всякой зависти и злобы! Палыча жаль! Несправедливо с ним обошлись... И не в первый раз...
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Алекс636363
1589466262
николич ничего не сделает. хорошего.
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SPACE TRUCKIN
1589466991
повалится Локо без Палыча - как пить дать...если б по здоровью сам попросился...нет,всё как обычно- не по людски... хотя бы оставили кем то в клубе - это ж хранитель традиций и знаковая величина ...очень жаль...((
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wobaekat
1589470166
"Из дома не выгоняют" - говорил Палыч. Позорное решение клуба. Палычу здоровья.
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derrik2000
1589471730
Если отбросить всякие-якие слова, что, мол, и селекционная служба работала, не покладая рук, и ещё что-нибудь, то ЛОКОМОТИВ держался на плаву в верхней части чемпионата только благодаря крикам и другим эмоциям Сёмина. Уйдёт Сёмин - "уйдёт" и Локомотив, какие бы финансовые вливания в клуб со стороны РЖД ни были.
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Armani nn
1589473986
Здоровья Вам Юрий Палыч.Спасибо за все.Долгих и счастливых лет жизни.
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МЯСО87
1589475120
Палыч здоровья тебе... руководство локо такие же у.е.б.к.и как те что Массимо сплавили. Очень жаль
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sochi-2013
1589480184
Отдыхай, Палыч, заслужил. Здоровья!
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sergeyshubin
1589517446
Гинеру надо перехватить Палыча, тандем Семин-Гончаренко получится прям огонь!!!
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