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    «Мне пожелали сил и здоровья? Нечего им ответить». Семин отреагировал на решение не продлевать с ним контракт

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение совета директоров «Локомотива» не продлевать контракт со специалистом. Сегодня клуб объявил, что с 1 июня команду возглавит сербский тренер Марко Николич.

    «Задавайте вопросы Мещерякову, звоните ему. Мне нечего сказать. Все они говорят. На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить. Посмотрим, соберeм пресс-конференцию, когда будет возможно», – сказал Семин.

    • При Семине «Локомотив» выиграл 13 трофеев.
    • Николич известен по работе в «Партизане». С ноября 2019 года он остается без работы.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +272

      Алекс636363 6 минут назад

      николич ничего не сделает. хорошего.

      1
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      Рейтинг: +212

      AleSan4es 7 минут назад

      Ууух слили локо, если еще и миранчуков и пару лидеров продадут, посмотрим смогут как кони на ходу быть... без всякой зависти и злобы! Палыча жаль! Несправедливо с ним обошлись... И не в первый раз...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14537

      bset 25 минут назад

      Палыча в очередной раз кинули. Видимо хотят себе послушного тренера, а результат уже вторичен.

      5
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      ...
      Рейтинг: +3932

      vladik12 > bset 13 минут назад

      Какой результат был при Семине? Нравилось четвертое место из четырех команд в ЛЧ?)))

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