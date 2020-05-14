«Мне пожелали сил и здоровья? Нечего им ответить». Семин отреагировал на решение не продлевать с ним контракт

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение совета директоров «Локомотива» не продлевать контракт со специалистом. Сегодня клуб объявил, что с 1 июня команду возглавит сербский тренер Марко Николич.

«Задавайте вопросы Мещерякову, звоните ему. Мне нечего сказать. Все они говорят. На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить. Посмотрим, соберeм пресс-конференцию, когда будет возможно», – сказал Семин.