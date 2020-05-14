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    Смородская: «Семин мог уйти красиво, но не захотел. Ждал, когда примут решение за него»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала смену главного тренера в московской команде.

    «У Семина заканчивался контракт. Сразу было ясно, что «Локомотив» ищет нового тренера. Семин мог уйти красиво, но он не захотел. Он ждал, когда примут решение за него. Ну и вот, приняли. Меня это не удивило. Что касается дальнейшей роли Семина в клубе, то я плохо себе представляю для него какой-то пост. Он хорошо делает тренерскую работу, а всю остальную работу он не очень любит.

    Николич? Знаете, я тоже, как и многие, очень мало чего знаю о нем. Не знаю, почему «Локомотив» остановил свой выбор на нем. Всегда трудно начинать карьеру в новом клубе и тем более, в новой стране. Но, может тот факт, что болельщиков не будет на трибунах первое время, облегчит ему вхождение в должность. Плюс – неясно, как он прилетит. Сейчас же российское воздушное пространство закрыто», – сказала Смородская.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:05
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1402

      Кузьмич на трибуне 43 минуты назад

      Даже стыдно комментировать Смородскую. фу бяка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +640

      vmonomah17 54 минуты назад

      То, что Смородск после локо не позвал ни один российский клуб, показывает наглядно ее опыт и профессионализм.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1025

      Cleaner 1 час назад

      У смородской и СЕМИНА разные понятия о красоте и чести.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +697

      Semenycch 1 час назад

      Рассуждения родственницы Шарикова о профессоре Преображенском.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +9272

      parevg 1 час назад

      Так ты же с..ка, сама его увольняла!
      А теперь вякаешь...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +358

      Nayturs 2 часа назад

      Так ты могла бы красиво в локо не приходить, но не захотела же

      2
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      Рейтинг: +7861

      derrik2000 2 часа назад

      Красиво ушла сама Смородская: закатила шикарнючую свадьбу доченьке, ещё баблища наскирдовала, посеяла раздрай и безнадёгу в команде и - ушла.
      Красиво.
      Недаром Гинер, когда её назначили в Локо, на вопрос, правда ли, что Ольга Смородская внесла весомый вклад в успехи армейского футбольного клуба в бытность начальником ФГУ ЦСКА, Гинер тактично промолчал.
      Тактичный! ))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      Genz 2 часа назад

      Коза вяякает. У Семина ещё контракт не закончился. Как он может красиво уйти

      1
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      Рейтинг: +723

      фанат джигурды 2 часа назад

      Радуйся, мразь!!!!!

      4
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      Рейтинг: +5687

      Антибиотик 2 часа назад

      Бабка никак не поймет, что Семин не такой, как она и все эти мелочные людишки из совдира. Семину нужна тренерская работа. Мне иногда кажется, что этот человек умрет когда-нибудь прямо на поле во время матча. А пока Семин возглавит другой клуб из РПЛ и еще натянет наших оболтусов в чемпионате.

      3
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      Рейтинг: +9272

      parevg > Антибиотик 1 час назад

      Сомневаюсь что возглавит, в условные Сочи, он не пойдет, ему не интересно будет без борьбы за призовые места, а в верхней половине таблицы, все тренера на местах. Пока на местах.

      1
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      Рейтинг: +5687

      Антибиотик > parevg 1 час назад

      Ну, почему же? Была же Габала, Мордовия, Анжи. Семин любит свою работу, главное, чтобы никто палки в колеса не вставлял. Отдохнет до осени, а там, думаю будут у него предложения.

      1
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      Рейтинг: +1402

      Кузьмич на трибуне > parevg 44 минуты назад

      Первый раз Сёмин пришёл в Локо, когда Локо были ещё лифтёрами. Тот же Сочи с таким составом как сейчас в следующем сезоне можно до пьедестала дотянуть.

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