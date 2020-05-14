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  • Смородская: «Семин мог уйти красиво, но не захотел. Ждал, когда примут решение за него»

Смородская: «Семин мог уйти красиво, но не захотел. Ждал, когда примут решение за него»

14 мая 2020, 20:05
13

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала смену главного тренера в московской команде.

«У Семина заканчивался контракт. Сразу было ясно, что «Локомотив» ищет нового тренера. Семин мог уйти красиво, но он не захотел. Он ждал, когда примут решение за него. Ну и вот, приняли. Меня это не удивило. Что касается дальнейшей роли Семина в клубе, то я плохо себе представляю для него какой-то пост. Он хорошо делает тренерскую работу, а всю остальную работу он не очень любит.

Николич? Знаете, я тоже, как и многие, очень мало чего знаю о нем. Не знаю, почему «Локомотив» остановил свой выбор на нем. Всегда трудно начинать карьеру в новом клубе и тем более, в новой стране. Но, может тот факт, что болельщиков не будет на трибунах первое время, облегчит ему вхождение в должность. Плюс – неясно, как он прилетит. Сейчас же российское воздушное пространство закрыто», – сказала Смородская.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Смородская Ольга
Комментарии (13)
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Антибиотик
1589476631
Бабка никак не поймет, что Семин не такой, как она и все эти мелочные людишки из совдира. Семину нужна тренерская работа. Мне иногда кажется, что этот человек умрет когда-нибудь прямо на поле во время матча. А пока Семин возглавит другой клуб из РПЛ и еще натянет наших оболтусов в чемпионате.
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фанат джигурды
1589476636
Радуйся, мразь!!!!!
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derrik2000
1589477669
Красиво ушла сама Смородская: закатила шикарнючую свадьбу доченьке, ещё баблища наскирдовала, посеяла раздрай и безнадёгу в команде и - ушла. Красиво. Недаром Гинер, когда её назначили в Локо, на вопрос, правда ли, что Ольга Смородская внесла весомый вклад в успехи армейского футбольного клуба в бытность начальником ФГУ ЦСКА, Гинер тактично промолчал. Тактичный! ))))
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Nayturs
1589477861
Так ты могла бы красиво в локо не приходить, но не захотела же
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vmonomah17
1589481916
То, что Смородск после локо не позвал ни один российский клуб, показывает наглядно ее опыт и профессионализм.
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Кузьмич на трибуне
1589482530
Даже стыдно комментировать Смородскую. фу бяка.
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JTherry
1589485399
мнение Смородской интересно СМИ исключительно для хайпа, ведь всем понятно, что болельщикам на ее мнение начхать, а мнение про увольнение Семина, с которым у нее были "проблемы", как и с футболом, - им не интересно тем более...
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Romashin69
1589487777
Начхать на твоё мнение Смородна
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Томик
1589489727
Если "он хорошо делает тренерскую работу", зачем ему "уходить красиво"? Вот уж хрен вам - кушайте теперь говно ложками, стратеги из совета директоров Локомотива!
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DOCTOR PENALTY
1589490836
А Палыч и так уходит красиво! Смотрите, как его поддерживают и сколько плевков в вашу сторону, идиоты!
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