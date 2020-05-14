Смородская: «Семин мог уйти красиво, но не захотел. Ждал, когда примут решение за него»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала смену главного тренера в московской команде.

«У Семина заканчивался контракт. Сразу было ясно, что «Локомотив» ищет нового тренера. Семин мог уйти красиво, но он не захотел. Он ждал, когда примут решение за него. Ну и вот, приняли. Меня это не удивило. Что касается дальнейшей роли Семина в клубе, то я плохо себе представляю для него какой-то пост. Он хорошо делает тренерскую работу, а всю остальную работу он не очень любит.

Николич? Знаете, я тоже, как и многие, очень мало чего знаю о нем. Не знаю, почему «Локомотив» остановил свой выбор на нем. Всегда трудно начинать карьеру в новом клубе и тем более, в новой стране. Но, может тот факт, что болельщиков не будет на трибунах первое время, облегчит ему вхождение в должность. Плюс – неясно, как он прилетит. Сейчас же российское воздушное пространство закрыто», – сказала Смородская.

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