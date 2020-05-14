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  • «СЭ»: Семин отказался от должности почетного главного тренера в «Локомотиве»

«СЭ»: Семин отказался от должности почетного главного тренера в «Локомотиве»

14 мая 2020, 18:28
17

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отказался быть почетным главным тренером в клубе после ухода.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что ради Семина в команде будет введена должность почетного главного тренера. Как передает «Спорт-Экспресс», специалист отверг любые предложения о почетных должностях в системе клуба.

  • В четверг «Локомотив» объявил об уходе Семина и назначении на пост главного тренера серба Марко Николича.
  • «Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.
  • Московский клуб идет в РПЛ на втором месте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (17)
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Dizgen
1589470348
Палыч Красава - пусть им будет уроком!!!!
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ZENIT***
1589470882
Палыч-ЛЕГЕНДА!!!Всё и всегда будут помнить о нём!
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bset
1589472138
Ахаха. Сделали подарок, новую должность. Засуньте ее в одно место. И смотрите, как бы в очередной раз не пришлось просить вернуться в клуб.
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giluxa1963
1589472371
руководству Локомотива стоит задуматься -все болельщики всех команд объединились забыв о вражде в поддержку Палыча
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Соня Мармеладова
1589473132
Конкретно Палыча обидели бюрократы паровозные, если даже отказался! В воём репертуаре... Единственный машинист локомотива был и того слили..
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absent32
1589474927
Достойный ответ Палыча на свинство!!!
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Fan Loko mik
1589477243
Руководство ЛОКО полное ДНО!!!!
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САДЫЧОК
1589481823
Семин отказался....Вот так поступают НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ с большой буквы , а не всякие шалимовы широковы , тарасовы и всякая шваль ради денег !
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general.lizyukov
1589490600
Удивительно: отказался от подачки! Да как так-то, ведь прыгать от счастья должен был!!! Что? Золотые медали? И оба раза с ним? Да ну, пустяки, ниачом. Вот Николич-то сразу ЛЧ возьмет!!! Да 146%!!! С.у.к.и.
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zigbert
1589573417
Это и следовало ожидать. Такая должность не для него.
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