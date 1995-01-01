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    «СЭ»: Семин отказался от должности почетного главного тренера в «Локомотиве»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отказался быть почетным главным тренером в клубе после ухода.

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что ради Семина в команде будет введена должность почетного главного тренера. Как передает «Спорт-Экспресс», специалист отверг любые предложения о почетных должностях в системе клуба.

    • В четверг «Локомотив» объявил об уходе Семина и назначении на пост главного тренера серба Марко Николича.
    • «Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.
    • Московский клуб идет в РПЛ на втором месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3054

      Борат 10 минут назад

      Не ожидал от паровозов такой свиньи как от тарасовских рылов !
      Гыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2149

      absent32 22 минуты назад

      Достойный ответ Палыча на свинство!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Соня Мармеладова 52 минуты назад

      Конкретно Палыча обидели бюрократы паровозные, если даже отказался! В воём репертуаре... Единственный машинист локомотива был и того слили..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9263

      parevg 1 час назад

      Правильно сделал!!!!!!!!!!!!!!!!
      А их всех, БОГ накажет!

      2
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      Рейтинг: +1844

      giluxa1963 1 час назад

      руководству Локомотива стоит задуматься -все болельщики всех команд объединились забыв о вражде в поддержку Палыча

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14566

      bset 1 час назад

      Ахаха. Сделали подарок, новую должность. Засуньте ее в одно место. И смотрите, как бы в очередной раз не пришлось просить вернуться в клуб.

      5
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      Рейтинг: +397

      Vratarь 1 час назад

      Почётным? Чтобы они по нечётным кипишили, а он по чётным отдувался перед людьми?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Cleaner 1 час назад

      Шпалыч красава. Не повелся на уловку хитрозадых!

      8
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      Рейтинг: +451

      ZENIT*** 1 час назад

      Палыч-ЛЕГЕНДА!!!Всё и всегда будут помнить о нём!

      4
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      Рейтинг: +1360

      Genz 1 час назад

      Мещеряков простоватый лошок. По признанию коммуняка работяга. Он разбирается в ремонте жел.дорог. локомотив пойдет теперь вниз,если первенство продолжат . Кикнадзе уволят за профнегодность и снова назначат Палыча

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +14901

      sssrspartak > Genz 46 минут назад

      а палыч не пойдет!и правильно сделает!здоровья юрий палыч!!!все будет нормально!!!

      0
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