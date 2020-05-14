«СЭ»: Семин отказался от должности почетного главного тренера в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отказался быть почетным главным тренером в клубе после ухода.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что ради Семина в команде будет введена должность почетного главного тренера. Как передает «Спорт-Экспресс», специалист отверг любые предложения о почетных должностях в системе клуба.