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  • Арустамян: Байрамян и Корян могут принять предложение выступать за сборную Армении

Арустамян: Байрамян и Корян могут принять предложение выступать за сборную Армении

7 мая 2020, 23:40
3

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что два футболиста с российскими паспортами рассматривают вариант с выступлениями за сборную Армении.

«Вы можете помнить, как Аршак Корян считался надеждой «Локомотива» и задолго до Леонида Слуцкого ездил в «Витесс». Сейчас он вышел с «Химками» в РПЛ (это еще неточно, о чем я писал ранее), а что еще интереснее – решил выступать за сборную Армении.

Корян, этнический армянин, выступал за российские сборные вплоть до молодежки U-21. Но недавно Аршак пообщался с армянской федерацией и новым главным тренером – вы вряд ли знали, но это Хоакин Капаррос, до того работавший в «Севилье». Вполне возможно, скоро Корян будет выходить на поле вместе с Генрихом Мхитаряном.

Статус Коряна в России при этом не изменится: с нового сезона армянские футболисты перестают считаться у нас легионерами. Предполагаю, что такие прецеденты станут регулярными, и Корян – не последний «русский армянин», который принял приглашение сборной Армении.

Насколько мне известно, по тому же пути может проследовать Хорен Байрамян. Игрок «Ростова» уже получил предложение из Армении и пока взял время на раздумье. Слышал, что Станислав Черчесов в кулуарных разговорах уже год намекает руководителям «Ростова» на то, что скоро может вызвать Байрамяна. Этого до сих пор не происходит – и не произойдет, если Хорен согласится сменить футбольное гражданство.

Так или иначе, сборная Армении может серьезно усилиться – и, кто знает, высоко взобраться в следующей Лиге наций», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Армения Химки Ростов Байрамян Хорен Корян Аршак
Комментарии (3)
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моэм
1588910510
Хорен заслужил вызов в сборную , но Черчесов приглашет Дзюбу , Соболева , Комличенко...т.е. фактурных напов...просто что мелкие игроки не вписываются в игровую концепцию Станислава Саламовича.
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Давид59
1588919944
Байрамяна усатый сто пудов не пригласит
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Олег1204
1588925681
Этому аршаку уже за двадцать, а он аж с химками в премьер лигу вышел, ох горе то какое, пойду поем. Да и вообще, нафига нам эти многонационалы, пущай за Армению выступают, там живут и грают.
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