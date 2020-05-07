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    Арустамян: Байрамян и Корян могут принять предложение выступать за сборную Армении

    Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что два футболиста с российскими паспортами рассматривают вариант с выступлениями за сборную Армении.

    «Вы можете помнить, как Аршак Корян считался надеждой «Локомотива» и задолго до Леонида Слуцкого ездил в «Витесс». Сейчас он вышел с «Химками» в РПЛ (это еще неточно, о чем я писал ранее), а что еще интереснее – решил выступать за сборную Армении.

    Корян, этнический армянин, выступал за российские сборные вплоть до молодежки U-21. Но недавно Аршак пообщался с армянской федерацией и новым главным тренером – вы вряд ли знали, но это Хоакин Капаррос, до того работавший в «Севилье». Вполне возможно, скоро Корян будет выходить на поле вместе с Генрихом Мхитаряном.

    Статус Коряна в России при этом не изменится: с нового сезона армянские футболисты перестают считаться у нас легионерами. Предполагаю, что такие прецеденты станут регулярными, и Корян – не последний «русский армянин», который принял приглашение сборной Армении.

    Насколько мне известно, по тому же пути может проследовать Хорен Байрамян. Игрок «Ростова» уже получил предложение из Армении и пока взял время на раздумье. Слышал, что Станислав Черчесов в кулуарных разговорах уже год намекает руководителям «Ростова» на то, что скоро может вызвать Байрамяна. Этого до сих пор не происходит – и не произойдет, если Хорен согласится сменить футбольное гражданство.

    Так или иначе, сборная Армении может серьезно усилиться – и, кто знает, высоко взобраться в следующей Лиге наций», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    07.05.2020 23:40
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