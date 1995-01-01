Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Евсеев: «В 2002-м, пробегая мимо скамейки «Локомотива», крикнул неприличное слово: «Семин сосать!»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями об игровой карьере в «Локомотиве» под руководством Юрия Семина.

    «Первая встреча с Палычем была у нас в конце 1999-го. Он позвонил и предложил встретиться у метро Сокольники. Сидели в его машине, Семин сказал, что хочет видеть меня в «Локомотиве». У меня заканчивался контракт со «Спартаком», никто в клубе ничего о продлении не говорил. Обсудили все вопросы: игровые, финансовые, и я дал согласие.

    Работа с Палычем шла волнами. Были и положительные моменты, и отрицательные. Радость была и были ссоры. Но с первого же сбора я стал выходить в основе и в 2000-м пропустил только два матча – из-за перебора карточек.

    Как человек Юрий Палыч мне импонировал. Он всегда говорил игрокам в глаза что думал, поэтому вопросов к нему возникало мало. Всегда был бескомпромиссен, остался таким и сейчас.

    В 2001-м он вызвал меня к себе и сказал, что недоволен моей игрой в последнем матче. А я ответил, что этот матч как раз отыграл хорошо, а вот предыдущий, после которого вы ничего мне не сказали, плохо. Палыч услышал меня, поняв, что у меня есть свое мнение и я не боюсь его отстаивать. Думаю, ему это понравилось.

    Семин выращивал лидеров, раскрепощал игроков. Очень точно чувствовал, на кого можно надавить ради результата, на кого – нет. На Сенникова, например, можно было орать, Дима стрессоустойчивый. А с Измайловым лучше было не разговаривать вообще. Этот человек для всех был загадкой, никто не знал, как он может отреагировать.

    Обычно в перерыве матчей, если игра шла не так как надо, Палыч задевал меня, Овчинникова, Лоськова. Он понимал, что мы не обидимся, а разозлимся и это даст плоды.

    Семин нам доверял, но на поле всегда требовал многого. Говорил открыто: если кто перестанет соответствовать уровню команды, на его месте будет играть другой.

    Палыча я люблю, благодарен ему за то, что раскрыл во мне личность. Но случались и конфликты.

    В 2002-м всю неделю до матча с «Ротором» он говорил, что я в составе, но на установке моя фамилия не прозвучала. Когда Игнашевич получил травму, я вышел вместо него, забил гол и, пробегая мимо скамейки, крикнул неприличное слово: «Семин сосать!» История известная: Палыч расхохотался и потом приводил ее в пример команде», – написал Евсеев.

    • Евсеев выступал за «Локомотив» с 2000 по 2006-й год.
    • В составе клуба он провел 161 матч.

    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:57
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +524

      Граф2019 10 минут назад

      фу Димон! еще раз-фу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3867

      SPACE TRUCKIN 20 минут назад

      ДИМА еще тот матершинник...Палыч -знаковая величина для Локо...думаю,его нужно оставить в клубе на любой должности...главное-чтобы он был...иначе-под откос...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1124

      DMитрий 29 минут назад

      Вот так Евсеев оттачивал-тренеровал свой "знаменитый" выкрик для матча Уэльс - Россия. Немного только содержание поменял. Палыч наверное попросил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10918

      vladimir-7 44 минуты назад

      Евсеев начал за здравие, а закончил за упокой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +448

      моэм 58 минут назад


      Настоящий футболист... плане соответствия воспитанию и уму ...но тут и журнашлюшка постарался здесь выпятить только плохое в общем то доброй для Сёмина статье...по просьбе Кикнадзе и видимо небесплатной...гадёнышей у нас хватает, скучно не будет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2990

      mdu86 > моэм 40 минут назад

      На другом ресурсе читал эту статью с заголовком: "Евсеев: благодарен Сёмину за то, что он раскрыл во мне личность". Бомбардир же как жёлтая пресса, специально разводят срач в комментариях. Плюс полный сайт неадекватных, админы не могут элементарно навести порядок, на этот ресурс захожу всё меньше и меньше. Помойка одним словом...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20153

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Какая дичь . Шпалыч должен был Евсейку в дубль определить на месяц , а не в пример ставить .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4060

      САДЫЧОК 1 час назад

      Всегда говорил , что Евсеев ИДИОТ !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2880

      Давид59 1 час назад

      Фу, как неприлично!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76389
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru