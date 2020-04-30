Геркус: «Чертаново» нечего делать в РПЛ. Очередной пластмассовый эрзац-клуб получится»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что «Чертаново» нет смысла выступать в РПЛ.

«Абсолютно нечего делать «Чертаново» в Премьер-лиге. Очередной пластмассовый эрзац-клуб получится. Без болельщиков, без стадиона. Они собирались продавать удачно игроков? Вот пусть и продают, а в Премьер-лигу – спасибо, не нужно», – написал Геркус.

Сегодня большинство клубов ФНЛ проголосовало за досрочное окончание сезона и определение итогов по текущему положению команд, в частности, выхода в РПЛ «Ротора» и «Химок». «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик» были против, поскольку сохраняли шансы на повышение в классе.