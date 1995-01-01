Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Геркус: «Чертаново» нечего делать в РПЛ. Очередной пластмассовый эрзац-клуб получится»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что «Чертаново» нет смысла выступать в РПЛ.

    «Абсолютно нечего делать «Чертаново» в Премьер-лиге. Очередной пластмассовый эрзац-клуб получится. Без болельщиков, без стадиона. Они собирались продавать удачно игроков? Вот пусть и продают, а в Премьер-лигу – спасибо, не нужно», – написал Геркус.

    Сегодня большинство клубов ФНЛ проголосовало за досрочное окончание сезона и определение итогов по текущему положению команд, в частности, выхода в РПЛ «Ротора» и «Химок». «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик» были против, поскольку сохраняли шансы на повышение в классе.

    Источник: Твиттер Ильи Геркуса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:43
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76358
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru