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  • Экс-скаут «Локо» – об интересе к Неймару: «Семин сказал: «Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов?!»

Экс-скаут «Локо» – об интересе к Неймару: «Семин сказал: «Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов?!»

29 апреля 2020, 12:18
12

Экс-руководитель селекционной службы «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, что московский клуб интересовался форвардом «ПСЖ» Неймаром.

«Мы были в Бразилии с еще одним селекционером «Локомотива» Фузайловым – шел чемпионат штата. А тут карнавал начался. И что-то в «Сантосе» случилось – то ли основные игроки на карнавал собрались, а их не отпустили, то ли еще какая-то причина – в общем конфликт.

Пришлось главному тренеру на матч выставить молодежь. Ребята – 16-18 лет. Восемь или девять человек. Среди них – Неймар, Гансо, Данило, Алекс Сандро

К Неймару мы сразу приценились. Сначала за него «Сантос» пять миллионов просил. Я прилетел в Москву, сказал об этом Семину. Он: «Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов?!»

А через два месяца, когда я снова в Бразилии оказался, с Неймаром был переподписан контракт, и он стоил уже 15. И пошло-поехало», – вспоминает Тищенко.

  • Летом 2013-го Неймар перешел из «Сантоса» в «Барселону» за 50 миллионов евро.
  • Сейчас рыночная цена на бразильца 128 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сантос ПСЖ Неймар Семин Юрий
Комментарии (12)
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серега кашин
1588152506
что то с огромным трудом верится, т.к неймар уже в том возрасте давно привлек грандов и вокруг него крутились огромные деньги, а локо просто развели как пацанов и они этим еще и гордятся
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BRO_football
1588152983
Не факт, что Неймар раскрылся бы в Локомотиве так же, как и в Барселоне. Хотя данный случай ещё раз подчёркивает непрофессионализм и жадность российских селекционеров и тренеров.
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Retiremen_VMF
1588154372
Все, началась травля Палыча. Теперь он виновен в отсутствии Неймара в команде. Ждем продолжения. Деньги уходят в никуда с каждым днем, так быть не должно, они должны вороваться....
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Томик
1588155581
А ещё можно было в 8 лет подписать Месси, но Палыч в него не поверил. Аяяяй. А Тищенко с Фузайловым - боги селекции.
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armen10
1588157698
Ну и что он этим хочет сказать? Похожая история и с Кака. Объективно они могли вообще не раскрыться, попав в рпл. И таких игроков полно, кто был когда то у кого то на карандаше так называемом.
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кто там
1588157719
за 5 млн шпалыч бы сколько цистерн водяры бы купил. с такими вопросам(о покупке игроков) надо было подходить к нему пока готовенький был)
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cavo39
1588160386
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " cavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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моэм
1588161073
Палыч , когда Неймару было 16 , тренировал Динамо Киев … помарочка?...Тищенко ведь не посмотрел даже дату рождения Неймара . работничек...но видимо Тищенко и в Локо так работал , что его попёрли … кто только не льёт помои на ТРЕНЕРА СЁМИНА под руководством Кикнадзе...эти бараны даже поклёп не могут составить грамотно.
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DOCTOR PENALTY
1588161469
Выходит, Неймар своим восхождением обязан Московскому Локомотиву. Спасибо за это Юрию Палычу от всего мирового футбола! ( Карантин рождает всё больше и больше звёзд фантастики. В.Тищенко! Надо запомнить на всякий случай имя новой звезды.)
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фанат джигурды
1588162195
В следующем интервью Тищенко сотоварищи расскажут, как сорвались в Локомотив трансферы молодых Роналду, Гризманна, Месси, Манджукича, Шмейхеля (любого из них) и Мамеда Ализаде.
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