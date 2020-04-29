Экс-скаут «Локо» – об интересе к Неймару: «Семин сказал: «Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов?!»

Экс-руководитель селекционной службы «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, что московский клуб интересовался форвардом «ПСЖ» Неймаром.

«Мы были в Бразилии с еще одним селекционером «Локомотива» Фузайловым – шел чемпионат штата. А тут карнавал начался. И что-то в «Сантосе» случилось – то ли основные игроки на карнавал собрались, а их не отпустили, то ли еще какая-то причина – в общем конфликт.

Пришлось главному тренеру на матч выставить молодежь. Ребята – 16-18 лет. Восемь или девять человек. Среди них – Неймар, Гансо, Данило, Алекс Сандро…

К Неймару мы сразу приценились. Сначала за него «Сантос» пять миллионов просил. Я прилетел в Москву, сказал об этом Семину. Он: «Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов?!»

А через два месяца, когда я снова в Бразилии оказался, с Неймаром был переподписан контракт, и он стоил уже 15. И пошло-поехало», – вспоминает Тищенко.