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    Экс-скаут «Локо» – об интересе к Неймару: «Семин сказал: «Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов?!»

    Экс-руководитель селекционной службы «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, что московский клуб интересовался форвардом «ПСЖ» Неймаром.

    «Мы были в Бразилии с еще одним селекционером «Локомотива» Фузайловым – шел чемпионат штата. А тут карнавал начался. И что-то в «Сантосе» случилось – то ли основные игроки на карнавал собрались, а их не отпустили, то ли еще какая-то причина – в общем конфликт.

    Пришлось главному тренеру на матч выставить молодежь. Ребята – 16-18 лет. Восемь или девять человек. Среди них – Неймар, Гансо, Данило, Алекс Сандро

    К Неймару мы сразу приценились. Сначала за него «Сантос» пять миллионов просил. Я прилетел в Москву, сказал об этом Семину. Он: «Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов?!»

    А через два месяца, когда я снова в Бразилии оказался, с Неймаром был переподписан контракт, и он стоил уже 15. И пошло-поехало», – вспоминает Тищенко.

    • Летом 2013-го Неймар перешел из «Сантоса» в «Барселону» за 50 миллионов евро.
    • Сейчас рыночная цена на бразильца 128 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии13
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      Рейтинг: +592

      фанат джигурды 9 минут назад

      В следующем интервью Тищенко сотоварищи расскажут, как сорвались в Локомотив трансферы молодых Роналду, Гризманна, Месси, Манджукича, Шмейхеля (любого из них) и Мамеда Ализаде.

      0
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      Рейтинг: +2540

      playsh 17 минут назад

      Хватит трепать имя дедушки Юры,ему сейчас и без того тошно.

      0
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      Рейтинг: +16441

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      Выходит, Неймар своим восхождением обязан Московскому Локомотиву. Спасибо за это Юрию Палычу от всего мирового футбола! ( Карантин рождает всё больше и больше звёзд фантастики. В.Тищенко! Надо запомнить на всякий случай имя новой звезды.)

      1
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      Рейтинг: +441

      моэм 28 минут назад

      Палыч , когда Неймару было 16 , тренировал Динамо Киев … помарочка?...Тищенко ведь не посмотрел даже дату рождения Неймара . работничек...но видимо Тищенко и в Локо так работал , что его попёрли … кто только не льёт помои на ТРЕНЕРА СЁМИНА под руководством Кикнадзе...эти бараны даже поклёп не могут составить грамотно.

      2
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      Рейтинг: +10

      cavo39 39 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " cavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +609

      кто там 1 час назад

      за 5 млн шпалыч бы сколько цистерн водяры бы купил. с такими вопросам(о покупке игроков) надо было подходить к нему пока готовенький был)

      0
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      Рейтинг: +48

      armen10 1 час назад

      Ну и что он этим хочет сказать? Похожая история и с Кака. Объективно они могли вообще не раскрыться, попав в рпл.
      И таких игроков полно, кто был когда то у кого то на карандаше так называемом.

      0
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      Рейтинг: +2632

      Томик 1 час назад

      А ещё можно было в 8 лет подписать Месси, но Палыч в него не поверил. Аяяяй. А Тищенко с Фузайловым - боги селекции.

      1
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      Рейтинг: +1094

      Retiremen_VMF 2 часа назад

      Все, началась травля Палыча. Теперь он виновен в отсутствии Неймара в команде. Ждем продолжения. Деньги уходят в никуда с каждым днем, так быть не должно, они должны вороваться....

      5
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      Рейтинг: +2312

      alarm 2 часа назад

      пфф, таких, как неймар, топы ведут с пелёнок. так что издит ваш скаут, как спартачи.

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