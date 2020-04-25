Евсеев: «По Неделчару были предложения из Италии, но финансовая сторона нас не устроила. Очень хорошо знаем ему цену»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поздравил с днем рождения защитника команды Ионуца Неделчару. Его некоторое время назад приглашали в Италию.

«Сегодня день рождения у Ионуца Неделчару, нашего основного защитника, игрока сборной Румынии. Он пришел в «Уфу» два года назад талантливым долговязым молодым игроком и за это время вырос в настоящего атлета. У Ионуца есть цель: заиграть в одном из серьeзных европейских клубов. Уверен, это вопрос недалекого будущего.

У «Уфы» уже были по нему предложения от итальянских клубов, но финансовая сторона дела нас пока не устроила. Неделчару становится одним из лидеров сборной, он один из лучших защитников в РПЛ. И мы очень хорошо знаем ему цену.

Ионуц отвечает всем современным требованиям к игроку его амплуа. Очень любит работать над собой. Очень внимательно слушает рекомендации и указания тренера. С ним легко работается. Он один из тех легионеров, которые четко выстаивают свою клубную карьеру и его приобретение точно вписывается в философию нашего клуба», – написал Евсеев.