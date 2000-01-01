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    Евсеев: «По Неделчару были предложения из Италии, но финансовая сторона нас не устроила. Очень хорошо знаем ему цену»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поздравил с днем рождения защитника команды Ионуца Неделчару. Его некоторое время назад приглашали в Италию.

    «Сегодня день рождения у Ионуца Неделчару, нашего основного защитника, игрока сборной Румынии. Он пришел в «Уфу» два года назад талантливым долговязым молодым игроком и за это время вырос в настоящего атлета. У Ионуца есть цель: заиграть в одном из серьeзных европейских клубов. Уверен, это вопрос недалекого будущего.

    У «Уфы» уже были по нему предложения от итальянских клубов, но финансовая сторона дела нас пока не устроила. Неделчару становится одним из лидеров сборной, он один из лучших защитников в РПЛ. И мы очень хорошо знаем ему цену.

    Ионуц отвечает всем современным требованиям к игроку его амплуа. Очень любит работать над собой. Очень внимательно слушает рекомендации и указания тренера. С ним легко работается. Он один из тех легионеров, которые четко выстаивают свою клубную карьеру и его приобретение точно вписывается в философию нашего клуба», – написал Евсеев.

    • Румын пополнил «Уфу» в феврале 2018 года, перейдя из бухарестского «Динамо».
    • На рынке игрок стоит 3,2 миллиона евро.
    • «Уфа» в РПЛ идет девятой.

    Источник: инстаграм Вадима Евсеева

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