Семак – о Евро-2016: «Слуцкий рискнул, но это не привело к дивидендам»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о выступлении сборной России на Евро-2016.

«Понимали, что Англия – самая сильная команда группы. Непростой матч был, с точки зрения игры он мне не понравился, было много шероховатостей. Со Словакией ключевой был матч с точки зрения раскладов в группе и борьбы. Игроков, готовых противостоять тем футболистам, которые были у Уэльса в группе атаки, у нас не нашлось.

Для тренера это была сложнейшая задача, построить игру, подвести к ней команду. Слуцкий рискнул, но, к сожалению, риск не привел к дивидендам. Самое большое разочарование – когда ты заслуживаешь большего, но получаешь меньшее. А когда ты не готов и оказался абсолютно по делу проигравшим, то нужно пенять только на себя. Ты разочарован, но только в себе, это справедливо. Что касается сборной, то не заслужили», – сказал 44-летний специалист.

Семак входил в тренерский штаб Слуцкого на Евро-2016.

Сборная России набрала одно очко в трех матчах и вылетела из турнира, заняв последнее место в группе.

Широков: «Слуцкий думал, что это он вывел сборную на Евро-2016. Не люди на поле, а он такой гений – пришел и вывел»