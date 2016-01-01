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    Семак – о Евро-2016: «Слуцкий рискнул, но это не привело к дивидендам»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о выступлении сборной России на Евро-2016.

    «Понимали, что Англия – самая сильная команда группы. Непростой матч был, с точки зрения игры он мне не понравился, было много шероховатостей. Со Словакией ключевой был матч с точки зрения раскладов в группе и борьбы. Игроков, готовых противостоять тем футболистам, которые были у Уэльса в группе атаки, у нас не нашлось.

    Для тренера это была сложнейшая задача, построить игру, подвести к ней команду. Слуцкий рискнул, но, к сожалению, риск не привел к дивидендам. Самое большое разочарование – когда ты заслуживаешь большего, но получаешь меньшее. А когда ты не готов и оказался абсолютно по делу проигравшим, то нужно пенять только на себя. Ты разочарован, но только в себе, это справедливо. Что касается сборной, то не заслужили», – сказал 44-летний специалист.

    • Семак входил в тренерский штаб Слуцкого на Евро-2016.
    • Сборная России набрала одно очко в трех матчах и вылетела из турнира, заняв последнее место в группе.

    Широков: «Слуцкий думал, что это он вывел сборную на Евро-2016. Не люди на поле, а он такой гений – пришел и вывел»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 06:33
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3493

      Alekxei Z. 1 час назад

      Не пойму , а что вспомнили 2016 ? Чем он так привлекает внимание ?
      Набрали одно очко в трёх играх.Оно то свалилось на дурака ( 90+).
      Во всех играх невзрачный футбол , ну и что тут вспоминать ?
      Как главный тренер оценил уровень футбола в стране?
      Жёстко , но справедливо.

      1
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      Рейтинг: +40

      Соарес 1 час назад

      За собой смотри

      -1
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      Рейтинг: -151

      Аден 2 часа назад

      все верно серГЕЙ, ты не при делах, токмо Слуцкер виноват. Стыдно, пистец как стыдно за бЗенит, за этот мешок.

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      Рейтинг: +2816

      Борат > Аден 2 часа назад

      Привет, петух дырявый !
      Ты чё так громко кукарекаешь ?
      Я аж проснулся ! Гыгы

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