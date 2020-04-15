Широков: «Слуцкий думал, что это он вывел сборную на Евро-2016. Не люди на поле, а он такой гений – пришел и вывел»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал о поведении экс-тренера команды Леонида Слуцкого после выхода на Евро-2016. По мнению спортсмена, Слуцкий посчитал себя гением.

«После товарищеского матча с хорватами в ноябре у Слуцкого что-то произошло в сознании. Он почему-то решил, что мы уже не можем играть в тот футбол, который приносил результат. Думаю, всe пошло не так с выбора состава. В начальном списке меня не было, точно знаю. Слуцкий подошeл и сказал, если я готов поехать в той роли, которая у меня была в ЦСКА — «помощником», то мне надо об этом подумать.

У меня не было большого желания ехать в таком качестве, потому что он сказал, что на своей позиции я только четвертый. Почему четвертый? Вообще загадка. Мне кажется, Слуцкого эйфория захлестнула после книжек о нeм, фильмов. Он подумал, что это он вывел сборную. Не люди на поле, а он такой гений — пришeл и вывел. Думаю, его настигло жeсткое разочарование в ходе турнира по этому поводу», – сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ».