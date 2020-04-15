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  • Широков: «Слуцкий думал, что это он вывел сборную на Евро-2016. Не люди на поле, а он такой гений – пришел и вывел»

Широков: «Слуцкий думал, что это он вывел сборную на Евро-2016. Не люди на поле, а он такой гений – пришел и вывел»

15 апреля 2020, 22:10
21

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал о поведении экс-тренера команды Леонида Слуцкого после выхода на Евро-2016. По мнению спортсмена, Слуцкий посчитал себя гением.

«После товарищеского матча с хорватами в ноябре у Слуцкого что-то произошло в сознании. Он почему-то решил, что мы уже не можем играть в тот футбол, который приносил результат. Думаю, всe пошло не так с выбора состава. В начальном списке меня не было, точно знаю. Слуцкий подошeл и сказал, если я готов поехать в той роли, которая у меня была в ЦСКА — «помощником», то мне надо об этом подумать.

У меня не было большого желания ехать в таком качестве, потому что он сказал, что на своей позиции я только четвертый. Почему четвертый? Вообще загадка. Мне кажется, Слуцкого эйфория захлестнула после книжек о нeм, фильмов. Он подумал, что это он вывел сборную. Не люди на поле, а он такой гений — пришeл и вывел. Думаю, его настигло жeсткое разочарование в ходе турнира по этому поводу», – сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ».

  • Россияне на Евро-2016 не вышли из группы, не выиграв ни одного матча из трех.
  • «Рубин» Слуцкого сейчас идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
  • Широков завершил игровую карьеру в 2016 году.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Россия Широков Роман Слуцкий Леонид
Комментарии (21)
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житель СПб
1586978673
Очередное Ромино г... поперло (иначе и не сказать, сорри). Тяжелый человек. Хотя мог бы стать хорошим тренером. Есть у него умение воздействовать на людей, заставлять их дергаться под его веревочки. Но, думаю, что выберет более легкий путь - пойдет в политики...
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GreyDM
1586978707
да чё уж теперь п**деть-то, все там обос*ались, и тренерский штаб, и игроки...
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JTherry
1586979231
"Не люди на поле, а он такой гений — пришeл и вывел. Думаю, его настигло жeстокое разочарование в ходе турнира" ...а Широков, конечно, радовался исходу турнира, то то Мамаеву "повезло" от его "радости", в Монте-Карло с фингалом поехал шампанское пить...
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фанат джигурды
1586979339
Конечно только Слуцкий во всём виноват. А Широков пусть вспоминает свой пенальти в ворота колхоза ****.
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ZENIT***
1586982253
Рома всегда был острым на язычёк,а тут ещё и обидки сыграли свою роль.
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bset
1586982651
О, я как раз в соседней новости писал комментарий, что у Широкова "я" было выше, чем "мы". А тут он и сам все показал. Понятно, кто лодку расшатывал. Вообще брать его на Евро не следовало, но Слуцкий пообещал - пришлось сдержать слово.
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paracetamol
1586983631
Никогда сборная не играла так плохо, как при этом гении-гофнюке.
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FanatSerj
1586984397
Во во, вот это узнаю нашу бывшею сборную, где каждый второй крыса и играет за себя, а не команду и какого тренера не поставь, ничего хорошего не получается. Поэтому что бы на усатого не гнали, но он эту гниль выжег из сборной, поэтому сейчас и приятно болеть за парней, да уровень не изменился, это все тоже дерево, но зато видно как они стараются, как они отдают себя на поле чтобы победить.
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kliker
1586984483
Два недотренера сборной было на моей памяти - один свалил свой проигрыш 0-7 на одного игрока, второй занимался с игроками аутотренингом произнося хором "Мы - Говно". И если один после перестал тренировать, то второй продолжает тренировать фразу про говно с новыми жертвами.
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dim29
1587005343
я конечно Слуцкого гуру не считаю,но Широкова как профи признаю(как личность мне он претит),как не печально признавать,но вероятнее всего он прав.
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