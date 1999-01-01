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    Широков: «Слуцкий думал, что это он вывел сборную на Евро-2016. Не люди на поле, а он такой гений – пришел и вывел»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал о поведении экс-тренера команды Леонида Слуцкого после выхода на Евро-2016. По мнению спортсмена, Слуцкий посчитал себя гением.

    «После товарищеского матча с хорватами в ноябре у Слуцкого что-то произошло в сознании. Он почему-то решил, что мы уже не можем играть в тот футбол, который приносил результат. Думаю, всe пошло не так с выбора состава. В начальном списке меня не было, точно знаю. Слуцкий подошeл и сказал, если я готов поехать в той роли, которая у меня была в ЦСКА — «помощником», то мне надо об этом подумать.

    У меня не было большого желания ехать в таком качестве, потому что он сказал, что на своей позиции я только четвертый. Почему четвертый? Вообще загадка. Мне кажется, Слуцкого эйфория захлестнула после книжек о нeм, фильмов. Он подумал, что это он вывел сборную. Не люди на поле, а он такой гений — пришeл и вывел. Думаю, его настигло жeсткое разочарование в ходе турнира по этому поводу», – сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • Россияне на Евро-2016 не вышли из группы, не выиграв ни одного матча из трех.
    • «Рубин» Слуцкого сейчас идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
    • Широков завершил игровую карьеру в 2016 году.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:10
    Комментарии8
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      Рейтинг: +16160

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Нехороший человек сказал нехорошие слова о нехорошем человеке.

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      Рейтинг: +467

      фанат джигурды 33 минуты назад

      Конечно только Слуцкий во всём виноват.
      А Широков пусть вспоминает свой пенальти в ворота колхоза ****.

      0
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      Рейтинг: +443

      elessar arnor 34 минуты назад

      забавно, когда сам сознаешься в том, что тебя обидели, и говоришь не оч хорошие слова в адрес того, кто обидел))

      0
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      Рейтинг: +4154

      JTherry 35 минут назад

      "Не люди на поле, а он такой гений — пришeл и вывел. Думаю, его настигло жeстокое разочарование в ходе турнира"
      ...а Широков, конечно, радовался исходу турнира, то то Мамаеву "повезло" от его "радости", в Монте-Карло с фингалом поехал шампанское пить...

      1
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      Рейтинг: +204

      Кнут Юхансон 40 минут назад

      Слуцкому надо тренировать "Слуцк" из Белоруссии

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      Рейтинг: +467

      фанат джигурды > Кнут Юхансон 32 минуты назад

      А Романцеву- Рому.

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      Рейтинг: +265

      GreyDM 44 минуты назад

      да чё уж теперь п**деть-то, все там обос*ались, и тренерский штаб, и игроки...

      2
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      Рейтинг: +1309

      житель СПб 44 минуты назад

      Очередное Ромино г... поперло (иначе и не сказать, сорри). Тяжелый человек. Хотя мог бы стать хорошим тренером. Есть у него умение воздействовать на людей, заставлять их дергаться под его веревочки. Но, думаю, что выберет более легкий путь - пойдет в политики...

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