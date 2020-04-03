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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Смолов: «Леха Миранчук хотел поехать в «Милан», но у «Локомотива» была твердая позиция»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», рассказал как московский клуб заблокировал трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Милан» минувшей зимой.

    «Я болею за «Милан». Знаю, что у Лехи Миранчука была возможность перейти в «Милан» и наладить там все. Я с ним разговаривал по этому поводу, да. И он хотел поехать. Но у «Локомотива» была твердая позиция, которую я понимаю.

    Сам он был готов. Но думаю, что в то же время ему было боязно и страшновато. Он привык быть с братом [Антоном]. Какие-то сложные ситуации, когда рядом родной брат, всегда легче.

    Уехать одному в чужую страну ему тяжеловато: он помоложе и английский знает не так хорошо, насколько я могу судить. С игровой точки зрения проблем, думаю, не будет. Говорю именно про быт», – сказал Смолов.

    • По информации Betting Insider, «Милан» хотел арендовать Миранчука за 3 миллиона евро с правом выкупа за 15 миллионов.
    • Сделку заблокировал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

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    Источник: Sport24

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