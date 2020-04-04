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  • Смолов: «Леха Миранчук хотел поехать в «Милан», но у «Локомотива» была твердая позиция»

Смолов: «Леха Миранчук хотел поехать в «Милан», но у «Локомотива» была твердая позиция»

4 апреля 2020, 08:21
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», рассказал как московский клуб заблокировал трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Милан» минувшей зимой.

«Я болею за «Милан». Знаю, что у Лехи Миранчука была возможность перейти в «Милан» и наладить там все. Я с ним разговаривал по этому поводу, да. И он хотел поехать. Но у «Локомотива» была твердая позиция, которую я понимаю.

Сам он был готов. Но думаю, что в то же время ему было боязно и страшновато. Он привык быть с братом [Антоном]. Какие-то сложные ситуации, когда рядом родной брат, всегда легче.

Уехать одному в чужую страну ему тяжеловато: он помоложе и английский знает не так хорошо, насколько я могу судить. С игровой точки зрения проблем, думаю, не будет. Говорю именно про быт», – сказал Смолов.

  • По информации Betting Insider, «Милан» хотел арендовать Миранчука за 3 миллиона евро с правом выкупа за 15 миллионов.
  • Сделку заблокировал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Милан Локомотив Сельта Смолов Федор Миранчук Алексей
Комментарии (2)
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paracetamol
1585994204
«Милан» хотел арендовать Миранчука за 3 миллиона евро с правом выкупа за 15 миллионов. ----------- Правильно, что не отпустили за копейки, он же 50 евролямов стоит, а за пару с братом - все 100. Так Кикнадзе сказал!
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алдан2014
1586013099
Удачи Федя
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