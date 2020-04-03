Смолов: «Кроме «Сельты» были варианты с «Рубином», «Вест Бромвичем» и «Фейеноордом»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», рассказал, какие клубы проявляли к нему интерес во время зимнего трансферного окна.

«Слуцкий приглашал меня в «Рубин». Это было только на уровне нашего разговора. Поговорили с ним, он прочувствовал мою ситуацию. Но в итоге я перешел в «Сельту». Это было очень спонтанно. Круто, что все получилось. Но в «Рубин» меня бы, скорее всего, и не отпустили.

Какие варианты были кроме «Сельты»? За 2-3 дня до этого появился вариант с «Вест Бромвичем». Но это Чемпионшип, я не очень хотел, толком не задумывался даже. Я сказал, что хотел бы играть в Англии. Но когда назвали команду, то я сказал Герману Ткаченко: не, сливай.

Был вариант с «Фейеноордом», но «Локомотив» отказал. Я бы рассмотрел этот вариант, что-то в этом было, все-таки определенная цикличность присутствует в жизни каждого человека», – сказал Смолов.

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