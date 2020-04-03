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  • Смолов: «Ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация»

Смолов: «Ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация»

3 апреля 2020, 20:50
5

Нападающий «Сельты» Федор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», предположил, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в России.

«Не хочу быть пессимистом, но я ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация. Насколько мне известно, тесты были закуплены поздно, да еще и в небольшом количестве. Но будем надеяться...

Несмотря ни на что, я бы с удовольствием прилетел сейчас в Москву. Тоже сидел бы на карантине в четырех стенах, но это хотя бы дома. Говорят, что уже закрывают все рейсы в Россию? Я видел, да, мне присылали», – сказал Смолов.

  • По данным ВОЗ, в России коронавирус диагностирован у 3548 человек. Это 17-й показатель в Европе.
  • Президент РФ Владимир Путин объявил о продлении до 30 апреля нерабочих дней в стране в связи с эпидемиологической ситуацией.

Источник: Sport24
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Локомотив Сельта Смолов Федор
Комментарии (5)
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Ziklop
1585939738
Уж от тебя чего только не ожидали, так что твои ожидания всегда прое..б
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житель СПб
1585941214
Насколько ему известно... Чего тебе известно?! Ну что ты за человек такой... Слов нет.
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житель СПб
1585941283
Нет, есть слова: "Федька из Саратова" (как он сам о себе говорит). И это все о нем.
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general.lizyukov
1585941294
Федя, а ты не в курсе, что мы сами эти тесты производим? В том числе для твоей ненаглядной Испании. С.ка чернильная.
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Hektor 84
1585943719
Федя наверно перегрелся. Дурь какую то несет. А известно ли ему что тесты в России производят?
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