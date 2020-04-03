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    Смолов: «Ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», предположил, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в России.

    «Не хочу быть пессимистом, но я ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация. Насколько мне известно, тесты были закуплены поздно, да еще и в небольшом количестве. Но будем надеяться...

    Несмотря ни на что, я бы с удовольствием прилетел сейчас в Москву. Тоже сидел бы на карантине в четырех стенах, но это хотя бы дома. Говорят, что уже закрывают все рейсы в Россию? Я видел, да, мне присылали», – сказал Смолов.

    • По данным ВОЗ, в России коронавирус диагностирован у 3548 человек. Это 17-й показатель в Европе.
    • Президент РФ Владимир Путин объявил о продлении до 30 апреля нерабочих дней в стране в связи с эпидемиологической ситуацией.

    Источник: Sport24

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    03.04.2020 20:50
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1921

      Hektor 84 1 час назад

      Федя наверно перегрелся. Дурь какую то несет. А известно ли ему что тесты в России производят?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1930

      general.lizyukov 2 часа назад

      Федя, а ты не в курсе, что мы сами эти тесты производим? В том числе для твоей ненаглядной Испании.
      С.ка чернильная.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1043

      житель СПб 2 часа назад

      Нет, есть слова: "Федька из Саратова" (как он сам о себе говорит). И это все о нем.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1043

      житель СПб 2 часа назад

      Насколько ему известно... Чего тебе известно?! Ну что ты за человек такой... Слов нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +212

      Ziklop 2 часа назад

      Уж от тебя чего только не ожидали, так что твои ожидания всегда прое..б

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