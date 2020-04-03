Смолов: «Ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», предположил, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в России.
«Не хочу быть пессимистом, но я ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация. Насколько мне известно, тесты были закуплены поздно, да еще и в небольшом количестве. Но будем надеяться...
Несмотря ни на что, я бы с удовольствием прилетел сейчас в Москву. Тоже сидел бы на карантине в четырех стенах, но это хотя бы дома. Говорят, что уже закрывают все рейсы в Россию? Я видел, да, мне присылали», – сказал Смолов.
- По данным ВОЗ, в России коронавирус диагностирован у 3548 человек. Это 17-й показатель в Европе.
- Президент РФ Владимир Путин объявил о продлении до 30 апреля нерабочих дней в стране в связи с эпидемиологической ситуацией.
Источник: Sport24