Смолов: «Ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», предположил, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в России.

«Не хочу быть пессимистом, но я ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация. Насколько мне известно, тесты были закуплены поздно, да еще и в небольшом количестве. Но будем надеяться...

Несмотря ни на что, я бы с удовольствием прилетел сейчас в Москву. Тоже сидел бы на карантине в четырех стенах, но это хотя бы дома. Говорят, что уже закрывают все рейсы в Россию? Я видел, да, мне присылали», – сказал Смолов.