Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смолов: «Оригинальный царь – Мостовой, принц – Аспас, а я Федька из Саратова»

Смолов: «Оригинальный царь – Мостовой, принц – Аспас, а я Федька из Саратова»

3 апреля 2020, 21:21
1

Нападающий «Сельты» Федор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», рассказал о своем отношении к тому, что его в соцсетях называли «царем» после гола в ворота «Реала».

«Царeм иногда называют в разных аккаунтах по фану, но оригинальный царь – Мостовой. А я принц, но принцем ещe называют Аспаса. Я Федька из Саратова», – сказал Смолов.

  • 30-летний россиянин присоединился к «Сельте» в конце января на правах аренды.
  • В его активе шесть матчей и один забитый гол.

Смолов: «Ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация»

Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Сельта Смолов Федор Аспас Яго Мостовой Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1585943905
Ты Федька из дурдома
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+