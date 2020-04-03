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    Смолов: «Оригинальный царь – Мостовой, принц – Аспас, а я Федька из Саратова»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», рассказал о своем отношении к тому, что его в соцсетях называли «царем» после гола в ворота «Реала».

    «Царeм иногда называют в разных аккаунтах по фану, но оригинальный царь – Мостовой. А я принц, но принцем ещe называют Аспаса. Я Федька из Саратова», – сказал Смолов.

    • 30-летний россиянин присоединился к «Сельте» в конце января на правах аренды.
    • В его активе шесть матчей и один забитый гол.

    Смолов: «Ожидаю, что в России с коронавирусом будет не самая благоприятная ситуация»

    Источник: «Чемпионат»

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    03.04.2020 21:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1921

      Hektor 84 1 час назад

      Ты Федька из дурдома

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