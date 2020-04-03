Смолов: «Pharaoh – Месси рэпа»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов назвал любимого рэпера. Также он сделал выбор между двумя лидерами Примеры.

«Pharaoh – это Лионель Месси рэпа.

Между «Реалом» и «Барселоной» выберу «Барсу». Забить «Реалу» — это круто, горжусь этим. Но болею я за «Милан», – сказал игрок в беседе с Нобелем Арустамяном.