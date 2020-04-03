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Смолов: «Pharaoh – Месси рэпа»

3 апреля 2020, 23:55
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов назвал любимого рэпера. Также он сделал выбор между двумя лидерами Примеры.

«Pharaoh – это Лионель Месси рэпа.

Между «Реалом» и «Барселоной» выберу «Барсу». Забить «Реалу» — это круто, горжусь этим. Но болею я за «Милан», – сказал игрок в беседе с Нобелем Арустамяном.

  • Глеб Голубин (Pharaoh) – сын начальника селекционного отдела «Крыльев Советов» Геннадия Голубина.
  • Рэпер в юношестве судил футбол.
  • Смолов принадлежит «Локомотиву».

Источник: инстаграм Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Сельта Смолов Федор
Комментарии (1)
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Hektor 84
1585994559
После этого проверил бы смолова на допинг
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