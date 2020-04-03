Смолов: «Pharaoh – Месси рэпа»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов назвал любимого рэпера. Также он сделал выбор между двумя лидерами Примеры.
«Pharaoh – это Лионель Месси рэпа.
Между «Реалом» и «Барселоной» выберу «Барсу». Забить «Реалу» — это круто, горжусь этим. Но болею я за «Милан», – сказал игрок в беседе с Нобелем Арустамяном.
- Глеб Голубин (Pharaoh) – сын начальника селекционного отдела «Крыльев Советов» Геннадия Голубина.
- Рэпер в юношестве судил футбол.
- Смолов принадлежит «Локомотиву».
Источник: инстаграм Нобеля Арустамяна