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  • Егоров: «Кокориным интересуются «Вальядолид», «Лацио» и «Дженоа». Среди российских команд – «Локо» и «Динамо»

Егоров: «Кокориным интересуются «Вальядолид», «Лацио» и «Дженоа». Среди российских команд – «Локо» и «Динамо»

26 марта 2020, 13:36
13

Форвард «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», заинтересовал несколько европейских клубов.

Как сообщил журналист Сергей Егоров, предметный интерес к Кокорину имеют «Вальядолид», «Лацио», «Дженоа», «Марсель» и немецкая «Фортуна». Кроме этого, трансфер нападающего, возможно, будет обсуждаться на ближайшем совете директоров московского «Локомотива».

По информации Егорова, семья Кокорина хотела бы жить в Москве, поэтому журналист считает, что у «Локомотива» есть очень хорошие шансы заполучить футболиста. Также среди претендентов на игрока называется «Динамо».

Ранее сообщалось, что представители Кокорина пытаются выйти на испанский рынок, однако конкретных предложений пока не поступало. Вместе с тем комментатор Геннадий Орлов говорил, что игрок уже ведет переговоры с одной из испанских команд.

  • Кокорин выступает в «Сочи» на правах аренды. Нападающего признали лучшим игроком РПЛ в марте.
  • В этом сезоне форвард в четырех играх за «Сочи» забил три мяча.

Источник: Ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Сочи Вальядолид Лацио Дженоа Марсель Фортуна Локомотив Динамо Кокорин Александр
Комментарии (13)
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Давид59
1585219886
Медведев наверное этого хотел? Тогда всё получилось. Зениту от этого, правда, ни копейки не перепадёт. А о болельщиках вообще речь не шла
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Derzkiy1
1585223944
Скауты за ним в бутырки следили ? Такое говнище написать .... Лацио и Кокорин? Сочи ему места, он даже Зениту не нужен !
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Makaweli
1585226707
Лучший вариант Лацио или Марсель, остальное шлак!
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DOCTOR PENALTY
1585236367
А в Монако им не интересуются? Ведь там его хорошо знают, там он как родной.
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ZENIT***
1585237727
Если наши Бонзы снизойдут,то останется пылить в России(тут ещё Зенит должен сказать своё слово),но мне кажется свалит за бугор,не зря ведь была эта Санта-Барбара с ним давеча.
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фанат джигурды
1585238142
Интересутся- ролик про стул в кафе смотрят.
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InterMilLano1908
1585239374
Марсель, Дженоа самые адекватные варики, если не слух конечно
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Иван Петров 1986
1585244811
Им интересуются все, а больше всех тюрьма и дурка. Последняя самый правильный вариант.
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nemolod
1585255146
Когда журналисту или комментатору не о чем писать,он начинает в старую, заезженную еще с зимы, в тему вставлять всего одно слово "ИНТЕРЕСУЮТСЯ" .которая по сути-пустышка, Реального предложения как не было так и нет, аот когда появится тогда и сообщайте!
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