Егоров: «Кокориным интересуются «Вальядолид», «Лацио» и «Дженоа». Среди российских команд – «Локо» и «Динамо»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», заинтересовал несколько европейских клубов.

Как сообщил журналист Сергей Егоров, предметный интерес к Кокорину имеют «Вальядолид», «Лацио», «Дженоа», «Марсель» и немецкая «Фортуна». Кроме этого, трансфер нападающего, возможно, будет обсуждаться на ближайшем совете директоров московского «Локомотива».

По информации Егорова, семья Кокорина хотела бы жить в Москве, поэтому журналист считает, что у «Локомотива» есть очень хорошие шансы заполучить футболиста. Также среди претендентов на игрока называется «Динамо».

Ранее сообщалось, что представители Кокорина пытаются выйти на испанский рынок, однако конкретных предложений пока не поступало. Вместе с тем комментатор Геннадий Орлов говорил, что игрок уже ведет переговоры с одной из испанских команд.