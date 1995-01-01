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    Егоров: «Кокориным интересуются «Вальядолид», «Лацио» и «Дженоа». Среди российских команд – «Локо» и «Динамо»

    Форвард «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», заинтересовал несколько европейских клубов.

    Как сообщил журналист Сергей Егоров, предметный интерес к Кокорину имеют «Вальядолид», «Лацио», «Дженоа», «Марсель» и немецкая «Фортуна». Кроме этого, трансфер нападающего, возможно, будет обсуждаться на ближайшем совете директоров московского «Локомотива».

    По информации Егорова, семья Кокорина хотела бы жить в Москве, поэтому журналист считает, что у «Локомотива» есть очень хорошие шансы заполучить футболиста. Также среди претендентов на игрока называется «Динамо».

    Ранее сообщалось, что представители Кокорина пытаются выйти на испанский рынок, однако конкретных предложений пока не поступало. Вместе с тем комментатор Геннадий Орлов говорил, что игрок уже ведет переговоры с одной из испанских команд.

    • Кокорин выступает в «Сочи» на правах аренды. Нападающего признали лучшим игроком РПЛ в марте.
    • В этом сезоне форвард в четырех играх за «Сочи» забил три мяча.

    Источник: Ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2182

      Derzkiy1 11 минут назад

      Скауты за ним в бутырки следили ? Такое говнище написать .... Лацио и Кокорин? Сочи ему места, он даже Зениту не нужен !

      1
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      Рейтинг: +2360

      Давид59 1 час назад

      Медведев наверное этого хотел? Тогда всё получилось. Зениту от этого, правда, ни копейки не перепадёт. А о болельщиках вообще речь не шла

      1
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      Рейтинг: +14089

      sssrspartak > Давид59 42 минуты назад

      а кто о болельщиках то заботится?

      1
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      Рейтинг: +511

      vmonomah17 > Давид59 15 минут назад

      Да никуда он не уйдет - подпишет контракт на газпромовских условиях. А откажется - пойдет по второму кругу в сизо.

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