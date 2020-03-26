Егоров: «Кокориным интересуются «Вальядолид», «Лацио» и «Дженоа». Среди российских команд – «Локо» и «Динамо»

Форвард «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», заинтересовал несколько европейских клубов.
Как сообщил журналист Сергей Егоров, предметный интерес к Кокорину имеют «Вальядолид», «Лацио», «Дженоа», «Марсель» и немецкая «Фортуна». Кроме этого, трансфер нападающего, возможно, будет обсуждаться на ближайшем совете директоров московского «Локомотива».
По информации Егорова, семья Кокорина хотела бы жить в Москве, поэтому журналист считает, что у «Локомотива» есть очень хорошие шансы заполучить футболиста. Также среди претендентов на игрока называется «Динамо».
Ранее сообщалось, что представители Кокорина пытаются выйти на испанский рынок, однако конкретных предложений пока не поступало. Вместе с тем комментатор Геннадий Орлов говорил, что игрок уже ведет переговоры с одной из испанских команд.
- Кокорин выступает в «Сочи» на правах аренды. Нападающего признали лучшим игроком РПЛ в марте.
- В этом сезоне форвард в четырех играх за «Сочи» забил три мяча.