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    «СЭ»: представители Кокорина пытаются выйти на испанский рынок. Предложений от клубов нет

    Агенты форварда «Сочи» Александра Кокорина пытаются выйти на испанский рынок, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Представители футболиста предлагают услуги нападающего через людей, работающих в Испании. Предметного интереса к Кокорину пока не выразил ни один из клубов Примеры.

    Ранее комментатор Геннадий Орлов сообщил, что с одним из испанских клубов уже ведутся переговоры по трансферу игрока.

    • 29-летний Кокорин после перехода в «Сочи» забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.
    • Форварда признали лучшим игроком РПЛ в марте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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