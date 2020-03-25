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  • «СЭ»: представители Кокорина пытаются выйти на испанский рынок. Предложений от клубов нет

«СЭ»: представители Кокорина пытаются выйти на испанский рынок. Предложений от клубов нет

25 марта 2020, 17:03
29

Агенты форварда «Сочи» Александра Кокорина пытаются выйти на испанский рынок, сообщает «Спорт-Экспресс».

Представители футболиста предлагают услуги нападающего через людей, работающих в Испании. Предметного интереса к Кокорину пока не выразил ни один из клубов Примеры.

Ранее комментатор Геннадий Орлов сообщил, что с одним из испанских клубов уже ведутся переговоры по трансферу игрока.

  • 29-летний Кокорин после перехода в «Сочи» забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.
  • Форварда признали лучшим игроком РПЛ в марте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сочи Кокорин Александр
Комментарии (29)
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vmonomah17
1585148011
Надеюсь, перед этим кокоша спросил разрешения у газпрома? А то за такое поведение его еще на год в сочи оставят))
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vladimir-7
1585148463
Питерский орел с куриной ж* пой наговорил всем и улетел в свое болото.
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vka1970
1585148978
СЭ давно уже помойкой стал, так что сплетни и слухи собирать смысла нет.Как там на самом деле время покажет.
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Lester84
1585152365
Какой там трансфер? Щас клубы свои убытки подсчитывают от простоя
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Иван Петров 1986
1585152641
Уезжай отсюда ! Заколебал уже всех.
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Hektor 84
1585154114
Представители кокоши? Это кто? Его отчим? Его кокоша даже на подписание контракта не зовет. Смешно читать.
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shuravi01
1585157807
Какой может быть интерес? Весь мир притаился---короновирус и там и сям!
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Иван Петров 1986
1585160551
Как бы в Барсу не взяли.
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VVM1964
1585163770
Для непросвещенных - что означает фамилия Кокорин : Справка - " Кокора — дерево, вывороченное с корнем, или нижняя часть его. Прозвище сутулого, КРИВОНОГОГО человека. О таком говорили: ’Смолоду кривулина, под старость кокора " " Как корабль назовешь , так он и поплывет " ))))))
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JTherry
1585165187
Орлов очередной раз доказал, что он пустозвон)) раззвонил про переговоры по Коке, которых не было, видно школу Миллера: тот тоже верит в "миллиард болельщиков" у бомжей))))
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