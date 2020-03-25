«СЭ»: представители Кокорина пытаются выйти на испанский рынок. Предложений от клубов нет

Агенты форварда «Сочи» Александра Кокорина пытаются выйти на испанский рынок, сообщает «Спорт-Экспресс».
Представители футболиста предлагают услуги нападающего через людей, работающих в Испании. Предметного интереса к Кокорину пока не выразил ни один из клубов Примеры.
Ранее комментатор Геннадий Орлов сообщил, что с одним из испанских клубов уже ведутся переговоры по трансферу игрока.
- 29-летний Кокорин после перехода в «Сочи» забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.
- Форварда признали лучшим игроком РПЛ в марте.
Источник: «Спорт-Экспресс»