«СЭ»: представители Кокорина пытаются выйти на испанский рынок. Предложений от клубов нет

Агенты форварда «Сочи» Александра Кокорина пытаются выйти на испанский рынок, сообщает «Спорт-Экспресс».

Представители футболиста предлагают услуги нападающего через людей, работающих в Испании. Предметного интереса к Кокорину пока не выразил ни один из клубов Примеры.

Ранее комментатор Геннадий Орлов сообщил, что с одним из испанских клубов уже ведутся переговоры по трансферу игрока.