Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Испанский клуб хочет заполучить Кокорина, уже начались переговоры»

Орлов: «Испанский клуб хочет заполучить Кокорина, уже начались переговоры»

25 марта 2020, 09:45
29

Журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал об интересе к нападающему «Сочи» Александру Кокорину со стороны испанского клуба.

«Читал, что «Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт. Он же лучший игрок. Это только первый запрос на Александра, а я убеждeн, что будут запросы от многих клубов. В том числе могут быть запросы из-за рубежа. Знаю, что в Испании есть клуб, который хотел бы заполучить Александра. Там уже начались какие-то переговоры, движения.

Ситуация очень сложная. Кокорин сейчас принадлежит «Зениту», но это только до июля, а дальше он станет свободным агентом. «Сочи» уже проявляет активность, другие тоже суетятся. Что предложит «Зенит»? Посмотрим», – сказал Орлов.

  • 29-летний Кокорин после перехода в «Сочи» забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.
  • Форварда признали лучшим игроком РПЛ в марте.

Источник: «ГСО»

Видеоблог Геннадия Орлова

Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Орлов Геннадий
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
фанат джигурды
1585079111
Лигейным заинтересовались на Пряжке.
Ответить
general.lizyukov
1585089597
Лучший игрок - в какой вселенной, дяди Гены?
Ответить
vka1970
1585092729
А если действительно уедет ? Вот это будет реально смачный пинок по жирной газовой шопе руководства Зенита, забившего болт на Семака и болельщиков клуба.
Ответить
vladimir-7
1585113877
Кокорину нельзя подписывать новый контракт ни с одной командой РПЛ и вести переговоры с европейскими клубами, а если подпишет здесь, то всё, в России играть не дадут, а при продаже поднимут цену, что будут все клубы отказываться.
Ответить
DemSerg
1585115951
Наверно какая-нибудь Гвадалахара или Райо Валекано хотят усилить скамейку...
Ответить
Cules2013
1585120711
почему бы и нет, но будет команда не сильнее Сельты, где сейчас Смолов.
Ответить
Boeung777
1585122925
Например, Эспаньол.
Ответить
portero
1585126804
Кокорин останется в Сочи нафига ему менять что-то, главное прописать в контракте штрафы, чтоб без обид.
Ответить
Hektor 84
1585151089
Вот бы и тебя еще старого трепача вместе с кокошей в нагрузку продали. Чтоб не слушать и не читать твой бред.
Ответить
zigbert
1585161117
Какие нибудь Алавес или Леванте от него не откажутся. Хотя что бы Кокорин остался в Сочи, Ротенберг не поскупится.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+