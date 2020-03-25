Орлов: «Испанский клуб хочет заполучить Кокорина, уже начались переговоры»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал об интересе к нападающему «Сочи» Александру Кокорину со стороны испанского клуба.
«Читал, что «Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт. Он же лучший игрок. Это только первый запрос на Александра, а я убеждeн, что будут запросы от многих клубов. В том числе могут быть запросы из-за рубежа. Знаю, что в Испании есть клуб, который хотел бы заполучить Александра. Там уже начались какие-то переговоры, движения.
Ситуация очень сложная. Кокорин сейчас принадлежит «Зениту», но это только до июля, а дальше он станет свободным агентом. «Сочи» уже проявляет активность, другие тоже суетятся. Что предложит «Зенит»? Посмотрим», – сказал Орлов.
- 29-летний Кокорин после перехода в «Сочи» забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.
- Форварда признали лучшим игроком РПЛ в марте.
Источник: «ГСО»
Видеоблог Геннадия Орлова