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    Орлов: «Испанский клуб хочет заполучить Кокорина, уже начались переговоры»

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал об интересе к нападающему «Сочи» Александру Кокорину со стороны испанского клуба.

    «Читал, что «Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт. Он же лучший игрок. Это только первый запрос на Александра, а я убеждeн, что будут запросы от многих клубов. В том числе могут быть запросы из-за рубежа. Знаю, что в Испании есть клуб, который хотел бы заполучить Александра. Там уже начались какие-то переговоры, движения.

    Ситуация очень сложная. Кокорин сейчас принадлежит «Зениту», но это только до июля, а дальше он станет свободным агентом. «Сочи» уже проявляет активность, другие тоже суетятся. Что предложит «Зенит»? Посмотрим», – сказал Орлов.

    • 29-летний Кокорин после перехода в «Сочи» забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.
    • Форварда признали лучшим игроком РПЛ в марте.

    Источник: «ГСО»

    Видеоблог Геннадия Орлова

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    24.03.2020 21:54
    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +39

      bizhan10 19 минут назад

      Газпромовский вброс. Из Сочи в один из очагов. Он хотел,но...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4174

      Литейный4 58 минут назад

      Саньку сначала надо хрякам отгрузить в 28 туре треху и проводить свиней в Пердив.

      0
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      ...
      Рейтинг: +13996

      sssrspartak > Литейный4 29 минут назад

      а тебя вытурить отсюда фрол с ником уволенным!литейный узбагоенный боратушка ты наш!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2184

      aaaaahhhh > sssrspartak 14 минут назад

      нее, он просто обнулённый:)))

      1
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      Рейтинг: +13996

      sssrspartak > aaaaahhhh 13 минут назад

      обнуление чего?мозга?

      0
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      Рейтинг: -60

      Фанат Рубина 1 час назад

      а разве зэкам выезжать за границу россии можно??

      2
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      ...
      Рейтинг: +1892

      alarm > Фанат Рубина 24 минуты назад

      а на зимние сборы кто тогда ездил?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13996

      sssrspartak > alarm 11 минут назад

      степка не прокатит перевоплощение твое!снимай маску гриня ку ку!!!

      0
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      Рейтинг: +8811

      parevg 1 час назад

      Пускай едет куда угодно, хоть во Вьетнам.
      Здесь, ему, ушибленный стулом кореец, спокойно играть не даст.

      2
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      Рейтинг: +4

      dima27101979 > parevg 58 минут назад

      А зэк должен до конца жизни на Колыме жить?))))

      0
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      Рейтинг: +385

      фанат джигурды 1 час назад

      Лигейным заинтересовались на Пряжке.

      2
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      Рейтинг: +3639

      3a zenit 1 час назад

      ага в пердиве играть.

      0
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      Рейтинг: +18

      Курск01 1 час назад

      Поживём-увидим.

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