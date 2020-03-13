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  • Глушаков сравнялся с Комличенко по голам среди российских игроков. Они делят 36-е место в истории

Глушаков сравнялся с Комличенко по голам среди российских игроков. Они делят 36-е место в истории

13 марта 2020, 23:34
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отличился в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо».

Для 33-летнего хавбека этот гол стал 55-м в карьере. Таким образом, он сравнялся с форвардом московской команды Николаем Комличенко по забитым мячам среди российских игроков и теперь делит с ним 36-е место в истории.

Всего на один гол опережает Глушакова и Комличенко вингер «Ростова» Алексей Ионов (56).

Лучшим российским бомбардиром всех времен остается Александр Кержаков, который за карьеру поразил ворота соперников 233 раза.

Источник: «Википедия»
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо Глушаков Денис Комличенко Николай
Комментарии (1)
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alp
1584133329
глушак -большеротый многоцветный чувак
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