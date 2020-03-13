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    Глушаков сравнялся с Комличенко по голам среди российских игроков. Они делят 36-е место в истории

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отличился в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо».

    Для 33-летнего хавбека этот гол стал 55-м в карьере. Таким образом, он сравнялся с форвардом московской команды Николаем Комличенко по забитым мячам среди российских игроков и теперь делит с ним 36-е место в истории.

    Всего на один гол опережает Глушакова и Комличенко вингер «Ростова» Алексей Ионов (56).

    Лучшим российским бомбардиром всех времен остается Александр Кержаков, который за карьеру поразил ворота соперников 233 раза.

    Источник: «Википедия»

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    13.03.2020 23:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4502

      alp 12 часов назад

      глушак -большеротый многоцветный чувак

      0
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      ...
      Рейтинг: +2291

      Борат > alp 11 часов назад

      Да, но он легенда спартака !

      Глушаков, багаж аленичева, юбилей симоняна, судьи федуна - вот герои чемпионства ! А не какой-то там массимо ...

      Гыгы

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