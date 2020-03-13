Глушаков сравнялся с Комличенко по голам среди российских игроков. Они делят 36-е место в истории

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отличился в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо».

Для 33-летнего хавбека этот гол стал 55-м в карьере. Таким образом, он сравнялся с форвардом московской команды Николаем Комличенко по забитым мячам среди российских игроков и теперь делит с ним 36-е место в истории.

Всего на один гол опережает Глушакова и Комличенко вингер «Ростова» Алексей Ионов (56).

Лучшим российским бомбардиром всех времен остается Александр Кержаков, который за карьеру поразил ворота соперников 233 раза.