Официальный представитель Ла Лиги в России: «У Смолова есть все, чтобы закрепиться в Испании»

Официальный представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо оценил перспективы нападающего Федора Смолова заиграть в «Сельте».

«Я рад, что Смолов присоединился к «Сельте» и начал свою карьеру в Ла Лиге с гола в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». На мой взгляд, у него есть всe, чтобы закрепиться в Ла Лиге и принести много пользы такому клубу, как «Сельта». Думаю, их сотрудничество окажется взаимовыгодным.

В целом в Испании исторически сильно выступают российские игроки и сейчас эту традицию продолжают Денис Черышев и Федор Смолов. Например, я хорошо помню, как Дмитрий Радченко, который играл за «Расинг», с новым тренером «Барселоны» Кике Сетьеном обыгрывал «Барселону» Йохана Кройффа со счетом 5:0. Также выступления Игоря Ледяхова, Дмитрия Кузнецова, Дмитрия Хохлова и многих других», – сказал Серехидо.

«Сельта» в январе арендовала Смолова у «Локомотива» до конца сезона.

30-летний россиянин забил один гол в пяти матчах.

Ла Лига пока не рассматривает перенос матчей из-за коронавируса