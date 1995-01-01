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    Официальный представитель Ла Лиги в России: «У Смолова есть все, чтобы закрепиться в Испании»

    Официальный представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо оценил перспективы нападающего Федора Смолова заиграть в «Сельте».

    «Я рад, что Смолов присоединился к «Сельте» и начал свою карьеру в Ла Лиге с гола в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». На мой взгляд, у него есть всe, чтобы закрепиться в Ла Лиге и принести много пользы такому клубу, как «Сельта». Думаю, их сотрудничество окажется взаимовыгодным.

    В целом в Испании исторически сильно выступают российские игроки и сейчас эту традицию продолжают Денис Черышев и Федор Смолов. Например, я хорошо помню, как Дмитрий Радченко, который играл за «Расинг», с новым тренером «Барселоны» Кике Сетьеном обыгрывал «Барселону» Йохана Кройффа со счетом 5:0. Также выступления Игоря Ледяхова, Дмитрия Кузнецова, Дмитрия Хохлова и многих других», – сказал Серехидо.

    • «Сельта» в январе арендовала Смолова у «Локомотива» до конца сезона.
    • 30-летний россиянин забил один гол в пяти матчах.

    Ла Лига пока не рассматривает перенос матчей из-за коронавируса

    Источник: «Известия»

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