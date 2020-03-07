Ла Лига пока не рассматривает перенос матчей из-за коронавируса

Официальный представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что в турнире пока не планируется перенос матчей из-за распространения коронавируса.
«На данный момент мы не рассматривали возможность переноса игр, но создали специальную комиссию по коронавирусу для постоянного мониторинга ситуации.
Мы находимся в постоянном контакте с государственными и спортивными учреждениями, в частности с министерством здравоохранения.
План возможных изменений в расписании игр уже отправлен в УЕФА, поэтому его легко согласовать», – сказал Серехидо.
- В Италии уже переносились матчи чемпионата и Кубка страны.
- В пятницу Лига 1 объявила о переносе поединка «Страсбура» и «ПСЖ».
- Некоторые еврокубковые игры пройдут без зрителей.
Источник: «Известия»