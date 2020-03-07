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Ла Лига пока не рассматривает перенос матчей из-за коронавируса

7 марта 2020, 09:16

Официальный представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что в турнире пока не планируется перенос матчей из-за распространения коронавируса.

«На данный момент мы не рассматривали возможность переноса игр, но создали специальную комиссию по коронавирусу для постоянного мониторинга ситуации.

Мы находимся в постоянном контакте с государственными и спортивными учреждениями, в частности с министерством здравоохранения.

План возможных изменений в расписании игр уже отправлен в УЕФА, поэтому его легко согласовать», – сказал Серехидо.

  • В Италии уже переносились матчи чемпионата и Кубка страны.
  • В пятницу Лига 1 объявила о переносе поединка «Страсбура» и «ПСЖ».
  • Некоторые еврокубковые игры пройдут без зрителей.

Источник: «Известия»
Испания. Примера
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