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    Ла Лига пока не рассматривает перенос матчей из-за коронавируса

    Официальный представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что в турнире пока не планируется перенос матчей из-за распространения коронавируса.

    «На данный момент мы не рассматривали возможность переноса игр, но создали специальную комиссию по коронавирусу для постоянного мониторинга ситуации.

    Мы находимся в постоянном контакте с государственными и спортивными учреждениями, в частности с министерством здравоохранения.

    План возможных изменений в расписании игр уже отправлен в УЕФА, поэтому его легко согласовать», – сказал Серехидо.

    • В Италии уже переносились матчи чемпионата и Кубка страны.
    • В пятницу Лига 1 объявила о переносе поединка «Страсбура» и «ПСЖ».
    • Некоторые еврокубковые игры пройдут без зрителей.

    Источник: «Известия»

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