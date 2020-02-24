Гендиректор «Сочи» Рубашко – о Кокорине: «На первой же тренировке понял: к нам пришел футболист сборной»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о новичке команды Александре Кокорине, а также рассказал о его адаптации в команде.

– Вы и сами говорили, что команда еще больше воспаряла духом после прихода Александра Кокорина.

– Да. Со многими Саша выступал раньше вместе, поэтому сразу влился в коллектив и начал налаживать взаимопонимание с партнерами на поле. Кокорин действует на результат, хорошо чувствует партнеров, у него высокий футбольный интеллект. С хорошим мастером всегда проще любому спортсмену, а свой уровень он показал давно. Такой нападающий поможет любому клубу.

– Кокорин забил два гола в первой контрольной встрече, причем первый мяч в ворота «Динамо» стал плодом отличной комбинации.

– Он и сам играет на партнеров, помогает, руководит. Каждый должен биться за каждого, тогда футбол будет приносить удовольствие и эмоциональный подъем.

– В нынешней форме Кокорин способен вернуться в сборную России?

– Однозначно. Считаю, что у Александра есть все, чтобы выступать за национальную команду. На первой же тренировке, в первой же игре я понял: к нам пришел футболист сборной. Но, конечно, дальше все будет определять Станислав Черчесов.

«Сочи» арендовал Кокорина у «Зенита» до конца нынешнего сезона.

Южане по итогам 19 туров занимают последнее место в РПЛ.

28-летний форвард не вызывался в сборную России с ноября 2017 года.

Гендиректор «Сочи» Рубашко подтвердил, что клуб работает над подписанием Имбула