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  • Гендиректор «Сочи» Рубашко – о Кокорине: «На первой же тренировке понял: к нам пришел футболист сборной»

Гендиректор «Сочи» Рубашко – о Кокорине: «На первой же тренировке понял: к нам пришел футболист сборной»

24 февраля 2020, 21:20
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о новичке команды Александре Кокорине, а также рассказал о его адаптации в команде.

– Вы и сами говорили, что команда еще больше воспаряла духом после прихода Александра Кокорина.

– Да. Со многими Саша выступал раньше вместе, поэтому сразу влился в коллектив и начал налаживать взаимопонимание с партнерами на поле. Кокорин действует на результат, хорошо чувствует партнеров, у него высокий футбольный интеллект. С хорошим мастером всегда проще любому спортсмену, а свой уровень он показал давно. Такой нападающий поможет любому клубу.

– Кокорин забил два гола в первой контрольной встрече, причем первый мяч в ворота «Динамо» стал плодом отличной комбинации.

– Он и сам играет на партнеров, помогает, руководит. Каждый должен биться за каждого, тогда футбол будет приносить удовольствие и эмоциональный подъем.

– В нынешней форме Кокорин способен вернуться в сборную России?

– Однозначно. Считаю, что у Александра есть все, чтобы выступать за национальную команду. На первой же тренировке, в первой же игре я понял: к нам пришел футболист сборной. Но, конечно, дальше все будет определять Станислав Черчесов.

  • «Сочи» арендовал Кокорина у «Зенита» до конца нынешнего сезона.
  • Южане по итогам 19 туров занимают последнее место в РПЛ.
  • 28-летний форвард не вызывался в сборную России с ноября 2017 года.

Гендиректор «Сочи» Рубашко подтвердил, что клуб работает над подписанием Имбула

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Кокорин Александр
Комментарии (6)
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Давид59
1582568659
Такого-же мнения и Семак. Но он в команде кто? Всего лишь тренер
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Karel1977
1582576550
А то
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Hektor 84
1582583900
Не бзди! Один звонок КосмосСтасу и кокошка в сборной!
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vladimir-7
1582613363
В Сочи собрали весь отстой, вот и Кокорин превратится в отстойного игрока.
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Chernyi Lis
1582640994
суки мажорные..только в глотку льют и куражатся после вылета сборной..с такими деньгами помогли бы хоть в чем то очень нуждающимся!после разных...не правильных для игроков сборной тем более их возносят!(((какая рука их греет?
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