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    Гендиректор «Сочи» Рубашко – о Кокорине: «На первой же тренировке понял: к нам пришел футболист сборной»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о новичке команды Александре Кокорине, а также рассказал о его адаптации в команде.

    – Вы и сами говорили, что команда еще больше воспаряла духом после прихода Александра Кокорина.

    – Да. Со многими Саша выступал раньше вместе, поэтому сразу влился в коллектив и начал налаживать взаимопонимание с партнерами на поле. Кокорин действует на результат, хорошо чувствует партнеров, у него высокий футбольный интеллект. С хорошим мастером всегда проще любому спортсмену, а свой уровень он показал давно. Такой нападающий поможет любому клубу.

    – Кокорин забил два гола в первой контрольной встрече, причем первый мяч в ворота «Динамо» стал плодом отличной комбинации.

    – Он и сам играет на партнеров, помогает, руководит. Каждый должен биться за каждого, тогда футбол будет приносить удовольствие и эмоциональный подъем.

    – В нынешней форме Кокорин способен вернуться в сборную России?

    – Однозначно. Считаю, что у Александра есть все, чтобы выступать за национальную команду. На первой же тренировке, в первой же игре я понял: к нам пришел футболист сборной. Но, конечно, дальше все будет определять Станислав Черчесов.

    • «Сочи» арендовал Кокорина у «Зенита» до конца нынешнего сезона.
    • Южане по итогам 19 туров занимают последнее место в РПЛ.
    • 28-летний форвард не вызывался в сборную России с ноября 2017 года.

    Гендиректор «Сочи» Рубашко подтвердил, что клуб работает над подписанием Имбула

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:20
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2098

      Давид59 1 час назад

      Такого-же мнения и Семак. Но он в команде кто? Всего лишь тренер

      1
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      ...
      Рейтинг: +1063

      Джой > Давид59 21 минуту назад

      И это очередное доказательство что у нас тренер очень мало что решает.
      Вспомнить того же Петржелу,когда он привез Гартига,Мареша и т.п... и момент когда они все провалились - аванс был один - выпустить Морозовских.
      Также Адвокату покупали тех игроков,которых он не просил и наоборот.

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