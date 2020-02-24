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  • Гендиректор «Сочи» Рубашко подтвердил, что клуб работает над подписанием Имбула

Гендиректор «Сочи» Рубашко подтвердил, что клуб работает над подписанием Имбула

24 февраля 2020, 20:00
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб действительно хочет в ближайшее время заключить контракт с полузащитником Жанелли Имбула.

– «Сочи» действительно отправил в РПЛ запрос на регистрацию Имбула после закрытия трансферного окна и вскоре будет подписан контракт?

– Да, все так.

– Этот полузащитник стал самой дорогой покупкой в истории «Сток Сити», но после нескольких сезонов в арендах разочарованием для английского клуба. Это вас не смутило?

– В европейских чемпионатах совершенно другие скорости, об этом говорил, например, Александр Головин, когда приехал в «Монако». Если что-то не задалось в той или иной команде, на то могут быть различные причины. Надеемся, что в «Сочи» у Имбула все срастется, и он станет выступать на высоком уровне.

– Уверены, что африканец реанимирует карьеру в вашем клубе?

– Почему нет? Ему всего 27 лет. Человек долго выступал в Европе, поэтому у него высокопрофессиональный подход к делу и проблем с мотивацией не возникнет. К тому же два новичка, говорящие на французском, будут лучше адаптироваться на новом месте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Имбула Жанелли
Комментарии (1)
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lysenkoff
1582567919
А в лимит в следующем сезоне как попадут? хД
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