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    Гендиректор «Сочи» Рубашко подтвердил, что клуб работает над подписанием Имбула

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб действительно хочет в ближайшее время заключить контракт с полузащитником Жанелли Имбула.

    – «Сочи» действительно отправил в РПЛ запрос на регистрацию Имбула после закрытия трансферного окна и вскоре будет подписан контракт?

    – Да, все так.

    – Этот полузащитник стал самой дорогой покупкой в истории «Сток Сити», но после нескольких сезонов в арендах разочарованием для английского клуба. Это вас не смутило?

    – В европейских чемпионатах совершенно другие скорости, об этом говорил, например, Александр Головин, когда приехал в «Монако». Если что-то не задалось в той или иной команде, на то могут быть различные причины. Надеемся, что в «Сочи» у Имбула все срастется, и он станет выступать на высоком уровне.

    – Уверены, что африканец реанимирует карьеру в вашем клубе?

    – Почему нет? Ему всего 27 лет. Человек долго выступал в Европе, поэтому у него высокопрофессиональный подход к делу и проблем с мотивацией не возникнет. К тому же два новичка, говорящие на французском, будут лучше адаптироваться на новом месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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