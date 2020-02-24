Гендиректор «Сочи» Рубашко подтвердил, что клуб работает над подписанием Имбула

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб действительно хочет в ближайшее время заключить контракт с полузащитником Жанелли Имбула.
– «Сочи» действительно отправил в РПЛ запрос на регистрацию Имбула после закрытия трансферного окна и вскоре будет подписан контракт?
– Да, все так.
– Этот полузащитник стал самой дорогой покупкой в истории «Сток Сити», но после нескольких сезонов в арендах разочарованием для английского клуба. Это вас не смутило?
– В европейских чемпионатах совершенно другие скорости, об этом говорил, например, Александр Головин, когда приехал в «Монако». Если что-то не задалось в той или иной команде, на то могут быть различные причины. Надеемся, что в «Сочи» у Имбула все срастется, и он станет выступать на высоком уровне.
– Уверены, что африканец реанимирует карьеру в вашем клубе?
– Почему нет? Ему всего 27 лет. Человек долго выступал в Европе, поэтому у него высокопрофессиональный подход к делу и проблем с мотивацией не возникнет. К тому же два новичка, говорящие на французском, будут лучше адаптироваться на новом месте.
- На выходных «Сток Сити» расторг контракт с Имбула, предоставив ему статус свободного агента.
- Зимой 2016 года английский клуб купил француза за 24,25 миллиона евро.
- Владелец «Сочи» Борис Ротенберг консультировался насчет подписания хавбека с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом.