Ткаченко: «Семин выступил против аренды Смолова в «Фейеноорд», но первым дал добро на переход в «Сельту»

Герман Ткаченко, представляющий интересы форварда Федора Смолова, рассказал, почему он перешел из «Локомотива» в «Сельту».

— Федор находится в аренде без права выкупа. Она платная — 700 тысяч евро. «Локомотив» тоже прилично сэкономил. Федя сразу согласился на этот вариант и на условия, которые предлагала «Сельта», — мы, конечно, предварительно с ними прилично поработали (улыбается). В Испании он будет зарабатывать меньше, чем здесь. Но тоже неплохие деньги.

— Есть версия, что Смолов покинул «Локо» прежде всего из-за непростых отношений с Юрием Семиным.

— Главный мотив — желание Федора играть в Европе. Он об этом говорил с первого дня нашего сотрудничества. Так получилось, что после чемпионата мира шансы уехать немного снизились. Но намерения никуда не пропали. В декабре мы обсуждали с Федором возможную аренду в «Фейеноорд», главный тренер которого Дик Адвокат был в нем очень заинтересован. Но, к сожалению, «Локомотив» сразу отверг предложение. В том числе и Семин выступил против. Аргументы в принципе понятны: травмированы нападающие Фарфан и Джорджевич.

— В таком случае как появился вариант с «Сельтой»?

— На сборе «Локо» Федя получил повреждение. Занимался в фитнес-зале и как раз смотрел обзор испанской ла лиги. Позвонил мне: «Нравится мне этот чемпионат! Все-таки давай попробуем». У нас имелось понимание, какие команды в примере ищут форварда. Безусловно, не последнюю роль сыграла личная заинтересованность в Федоре главного тренера «Сельты» Оскара Гарсии. Он давно знаком со Смоловым и всегда лестно о нем отзывался. Еще с тех времен, когда «Зальцбург» под его руководством играл с «Краснодаром». И когда возник этот вариант, я тут же получил добро от Феди.

Потом связался с гендиректором «Локомотива» Василием Кикнадзе. А Семин на этот раз сразу же согласился. Про это, наверное, никто не знает, но тренер первым дал добро, и мы довольно быстро зафиксировали сделку.

— Почему «Локомотив» отказал «Фейеноорду», но уже через пару недель отпустил Смолова в «Сельту»?

— Так в футболе бывает. Сегодня одни планы, завтра — другие.

— И сначала Семин не хотел отпускать футболиста, а тут...

— А тут был не против. В любом случае Федя очень рад: солнце, отличная еда, а главное — увлекательный чемпионат. И «Сельта», которая всегда воспринималась в России немножко своей, играющая в комбинационный футбол команда.

— Так все-таки Смолов ушел из-за плохих отношений с Семиным?

— Федор является неотъемлемой частью «Локомотива». Радуется успехам команды, расстраивается из-за поражений, так же, как и все, несет за это ответственность. Но говорить о том, что он чем-то не доволен... Скажу так: мнение Феди о происходящем в «Локомотиве» не отличается от точки зрения большинства футболистов команды, – сказал Ткаченко.