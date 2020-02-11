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  • Metaratings: Кикнадзе согласовал с правлением «Локо» отставку Семина. Смолов отказался играть за команду из-за тренера

Metaratings: Кикнадзе согласовал с правлением «Локо» отставку Семина. Смолов отказался играть за команду из-за тренера

11 февраля 2020, 12:07
31

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может уйти из клуба.

Вопрос об отставке Семина был поставлен на обсуждение членам совета директоров генеральным директором «Локо» Василием Кикнадзе, утверждает Metaratings.ru. Большинство в правлении проголосовало за отказ от продления контракта с 73-летним специалистом.

Причиной расставания называются серьезные разногласия по комплектованию и развитию «Локомотива». Кроме того, у Семина обострились отношения с некоторыми ключевыми игроками, к примеру, форвард Федор Смолов отказался играть за команду, тренируемую этим специалистом.

  • Контракт Семина с «Локо» закончится летом.
  • «Локомотив» в таблице РПЛ идет вторым.
  • В нынешний приход Семин работает в клубе с 2016-го года.

Семин: «Отставка? Бред. Не вижу оснований для этого»

Источник: Metaratings.ru

Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside (2037 подписчика), образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера (13,2 тысячи подписчиков). Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (31)
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mihail200606
1581413452
Шпалыч это человек, который за долгие годы сделал Локо тем, чем он есть.. Из-за какого то смолова его выгонять это сильно конечно
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giluxa1963
1581413792
А может с Кикнадзе расстаться
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Hektor 84
1581413974
Как это отказался играть? У него контракт. Что бывает с тем кто не выполняет условия контракта? Вот представил себе, что завтра не пойду на работу, а начальнику позвоню и скажу что пока предприятием руководит этот директор я на работу выходить не буду. Через 4 часа без уважительной причины буду уволен. А с футболистами нянькаются. Не будешь играть ну пойди в аренду. Епт надо тоже попроситься у начальства в аренду куда нибудь в газпром например. Пока директор не уволится.
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Hektor 84
1581414252
Этот Кикнадзе хитрожопый грузин еще наделает делов. Этот управленец типо смородской и Наиля Измайлова. Зря они с Семиным так. Нет достойной замены ему.припрут какого нибудь Варяга.
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Иван Петров 1986
1581416365
Ну вот и Палыч под раздачу попал. Молодые дебилы - менеджеры правят балом.
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ab15488
1581416488
Смолов - ключевой игрок!? Хорошая шутка, надо будет всем рассказать)))))
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general.lizyukov
1581418495
Охренеть. Человек, который принёс клубу все его последние награды, клубу не нужен. Из-за гнилой пижонской чернильницы.
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Boeung777
1581423618
Несомненно, Палычу уже надо на пенсию. но без него действительно Локо пропадет, ибо такие управленцы, как Кикнадзе в миг развалят клуб.
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Mister_Tomsk
1581423926
Если Смолов ключевой игрок, то я танкист! Или может ключевой в том, что за него бабла сток отвалили и зп платили такую? ну тут да, но обосрались по полной. он ни кто это тсмлов, зажрался, и уже ни когда не покажет того футбола, что показывал, а про грузина этого, он ща бабки напилит, и скатится в свою грузию, а локо у корыта останется, потом опять будут палыча звать, мол вытаскивай нас с болота! Смородская ни чему не научила! Грузин ты чмо!
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алдан2014
1581425040
Уволят Палыча и будут как наш спам после отставки Карреры болтаться в ..
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