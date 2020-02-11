Metaratings: Кикнадзе согласовал с правлением «Локо» отставку Семина. Смолов отказался играть за команду из-за тренера

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может уйти из клуба.

Вопрос об отставке Семина был поставлен на обсуждение членам совета директоров генеральным директором «Локо» Василием Кикнадзе, утверждает Metaratings.ru. Большинство в правлении проголосовало за отказ от продления контракта с 73-летним специалистом.

Причиной расставания называются серьезные разногласия по комплектованию и развитию «Локомотива». Кроме того, у Семина обострились отношения с некоторыми ключевыми игроками, к примеру, форвард Федор Смолов отказался играть за команду, тренируемую этим специалистом.

Контракт Семина с «Локо» закончится летом.

«Локомотив» в таблице РПЛ идет вторым.

В нынешний приход Семин работает в клубе с 2016-го года.

Семин: «Отставка? Бред. Не вижу оснований для этого»