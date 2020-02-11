Metaratings: Кикнадзе согласовал с правлением «Локо» отставку Семина. Смолов отказался играть за команду из-за тренера

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может уйти из клуба.
Вопрос об отставке Семина был поставлен на обсуждение членам совета директоров генеральным директором «Локо» Василием Кикнадзе, утверждает Metaratings.ru. Большинство в правлении проголосовало за отказ от продления контракта с 73-летним специалистом.
Причиной расставания называются серьезные разногласия по комплектованию и развитию «Локомотива». Кроме того, у Семина обострились отношения с некоторыми ключевыми игроками, к примеру, форвард Федор Смолов отказался играть за команду, тренируемую этим специалистом.
- Контракт Семина с «Локо» закончится летом.
- «Локомотив» в таблице РПЛ идет вторым.
- В нынешний приход Семин работает в клубе с 2016-го года.
Семин: «Отставка? Бред. Не вижу оснований для этого»
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