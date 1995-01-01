Metaratings: Кикнадзе согласовал с правлением «Локо» отставку Семина. Смолов отказался играть за команду из-за тренера

Чертов грызун, не трогай шПалыча!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Этот грызун мне все больше смородину напоминает, непонятные трансферы, невнятные заявления, конфликты с тренерским штабом...
НО, грызун - телевизионщик, а не бывший футболист, угробит клуб сволочь.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может уйти из клуба.
Вопрос об отставке Семина был поставлен на обсуждение членам совета директоров генеральным директором «Локо» Василием Кикнадзе, утверждает Metaratings.ru. Большинство в правлении проголосовало за отказ от продления контракта с 73-летним специалистом.
Причиной расставания называются серьезные разногласия по комплектованию и развитию «Локомотива». Кроме того, у Семина обострились отношения с некоторыми ключевыми игроками, к примеру, форвард Федор Смолов отказался играть за команду, тренируемую этим специалистом.
- Контракт Семина с «Локо» закончится летом.
- «Локомотив» в таблице РПЛ идет вторым.
- В нынешний приход Семин работает в клубе с 2016-го года.
Семин: «Отставка? Бред. Не вижу оснований для этого»
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