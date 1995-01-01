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    Metaratings: Кикнадзе согласовал с правлением «Локо» отставку Семина. Смолов отказался играть за команду из-за тренера

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может уйти из клуба.

    Вопрос об отставке Семина был поставлен на обсуждение членам совета директоров генеральным директором «Локо» Василием Кикнадзе, утверждает Metaratings.ru. Большинство в правлении проголосовало за отказ от продления контракта с 73-летним специалистом.

    Причиной расставания называются серьезные разногласия по комплектованию и развитию «Локомотива». Кроме того, у Семина обострились отношения с некоторыми ключевыми игроками, к примеру, форвард Федор Смолов отказался играть за команду, тренируемую этим специалистом.

    • Контракт Семина с «Локо» закончится летом.
    • «Локомотив» в таблице РПЛ идет вторым.
    • В нынешний приход Семин работает в клубе с 2016-го года.

    Семин: «Отставка? Бред. Не вижу оснований для этого»

    Источник: Metaratings.ru

    Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside (2037 подписчика), образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера (13,2 тысячи подписчиков). Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

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    Сегодня, 12:07
    Комментарии11
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      Рейтинг: +8297

      parevg 14 минут назад

      Чертов грызун, не трогай шПалыча!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Этот грызун мне все больше смородину напоминает, непонятные трансферы, невнятные заявления, конфликты с тренерским штабом...

      НО, грызун - телевизионщик, а не бывший футболист, угробит клуб сволочь.

      0
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      Рейтинг: +971

      Hektor 84 32 минуты назад

      Этот Кикнадзе хитрожопый грузин еще наделает делов. Этот управленец типо смородской и Наиля Измайлова. Зря они с Семиным так. Нет достойной замены ему.припрут какого нибудь Варяга.

      2
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      Рейтинг: +971

      Hektor 84 37 минут назад

      Как это отказался играть? У него контракт. Что бывает с тем кто не выполняет условия контракта? Вот представил себе, что завтра не пойду на работу, а начальнику позвоню и скажу что пока предприятием руководит этот директор я на работу выходить не буду. Через 4 часа без уважительной причины буду уволен. А с футболистами нянькаются. Не будешь играть ну пойди в аренду. Епт надо тоже попроситься у начальства в аренду куда нибудь в газпром например.
      Пока директор не уволится.

      3
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      Рейтинг: +1738

      giluxa1963 40 минут назад

      А может с Кикнадзе расстаться

      1
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      Рейтинг: +21679

      oyabun 41 минуту назад

      Сомнительный источник. Радувают чужие сплетни. Уверен, в Локо хватает здравомыслящих людей, чтобы не рубить курицу несущую золотые яйца.

      2
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      Рейтинг: +1187

      Niko 41 минуту назад

      Большой любви к Палычу не питаю, но этот мужик сделал этот клуб. И без него этой команды объективно нет. Если кикнадзе или смородская или смолов или миранчуки не довольны им, то однозначно надо разгонять этот балаган, палыч найдёт им замену. Если уволят его, снова начнётся то, что они уже проходили после прошлого его ухода из клуба

      3
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      Рейтинг: +6764

      mihail200606 46 минут назад

      Шпалыч это человек, который за долгие годы сделал Локо тем, чем он есть..
      Из-за какого то смолова его выгонять это сильно конечно

      2
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      Рейтинг: +2180

      Томик 49 минут назад

      Да уж. Да у Локомотива ничего(НИЧЕГО) не было без Палыча. Конечно его надо уволить, Кикнадзе видней.

      2
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      Рейтинг: +2647

      TOMSON 1 час назад

      Спартак номер два. Чуть чуть голову подняли и все, давайте опять баблом и кадрами швыряться начнём. Россия...

      0
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      Рейтинг: +4004

      Добрый Бобер 1 час назад

      Без работы не останется.

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