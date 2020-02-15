Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бундеслига. «Лейпциг» разгромил «Вердер» и вышел в лидеры, «Байер» вырвал победу над «Унионом» и другие результаты

Бундеслига. «Лейпциг» разгромил «Вердер» и вышел в лидеры, «Байер» вырвал победу над «Унионом» и другие результаты

15 февраля 2020, 19:32
3

Разгром «Вердера» позволил «Лейпцигу» выйти на первое место в Бундеслиге. Один из голов забил чех Патрик Шик.

В другой встрече «Байер» в компенсированное время добыл победу над берлинцами. «Вольфсбург» обыграл соперника засчет хет-трика Вута Вегхорста.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 22-й тур

Хоффенхайм – Вольфсбург – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Вегхорст, 18 (с пенальти); 1:1 – Баумгартнер, 45; 1:2 – Вегхорст, 52 (с пенальти); 2:2 – Крамарич, 60 (с пенальти); 2:3 – Вегхорст, 71.

Аугсбург – Фрайбург – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Макс, 38; 1:1 – Хаберер, 51.

Падерборн – Герта – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Боята, 10; 1:1 – Србени, 51; 1:2 – Коллинс, 67 (в свои ворота).

Лейпциг – Вердер – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Клостерманн, 18; 2:0 – Шик, 39; 3:0 – Мукиэле, 46.

Унион – Байер – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Гентнер, 7; 1:1 – Хаверц, 22; 1:2 – Диаби, 84; 2:2 – Бюлтер, 87; 2:3 – Беллараби, 90+4.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Аугсбург Фрайбург Падерборн Герта РБ Лейпциг Вердер Унион Байер Хоффенхайм Вольфсбург
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zatonn
1581785253
Завтра Бавария победит в Кёльне и вернётся на первое место.
Ответить
portero
1581787336
Кёльн вряд ли сдержит Баварию , так что лидер на денёк.
Ответить
zigbert
1581847715
Очень интригующе проходит в этом году чемпионат в Бундеслиге. Концовка обещает быть интересной.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+