Бундеслига. «Лейпциг» разгромил «Вердер» и вышел в лидеры, «Байер» вырвал победу над «Унионом» и другие результаты

Разгром «Вердера» позволил «Лейпцигу» выйти на первое место в Бундеслиге. Один из голов забил чех Патрик Шик.

В другой встрече «Байер» в компенсированное время добыл победу над берлинцами. «Вольфсбург» обыграл соперника засчет хет-трика Вута Вегхорста.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 22-й тур

Хоффенхайм – Вольфсбург – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Вегхорст, 18 (с пенальти); 1:1 – Баумгартнер, 45; 1:2 – Вегхорст, 52 (с пенальти); 2:2 – Крамарич, 60 (с пенальти); 2:3 – Вегхорст, 71.

Аугсбург – Фрайбург – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Макс, 38; 1:1 – Хаберер, 51.

Падерборн – Герта – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Боята, 10; 1:1 – Србени, 51; 1:2 – Коллинс, 67 (в свои ворота).

Лейпциг – Вердер – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Клостерманн, 18; 2:0 – Шик, 39; 3:0 – Мукиэле, 46.

Унион – Байер – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Гентнер, 7; 1:1 – Хаверц, 22; 1:2 – Диаби, 84; 2:2 – Бюлтер, 87; 2:3 – Беллараби, 90+4.

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