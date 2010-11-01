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    Бундеслига. «Лейпциг» разгромил «Вердер» и вышел в лидеры, «Байер» вырвал победу над «Унионом» и другие результаты

    Разгром «Вердера» позволил «Лейпцигу» выйти на первое место в Бундеслиге. Один из голов забил чех Патрик Шик.

    В другой встрече «Байер» в компенсированное время добыл победу над берлинцами. «Вольфсбург» обыграл соперника засчет хет-трика Вута Вегхорста.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 22-й тур

    Хоффенхайм – Вольфсбург – 2:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Вегхорст, 18 (с пенальти); 1:1 – Баумгартнер, 45; 1:2 – Вегхорст, 52 (с пенальти); 2:2 – Крамарич, 60 (с пенальти); 2:3 – Вегхорст, 71.

    Аугсбург – Фрайбург – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Макс, 38; 1:1 – Хаберер, 51.

    Падерборн – Герта – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Боята, 10; 1:1 – Србени, 51; 1:2 – Коллинс, 67 (в свои ворота).

    Лейпциг – Вердер – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Клостерманн, 18; 2:0 – Шик, 39; 3:0 – Мукиэле, 46.

    Унион – Байер – 2:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Гентнер, 7; 1:1 – Хаверц, 22; 1:2 – Диаби, 84; 2:2 – Бюлтер, 87; 2:3 – Беллараби, 90+4.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +37275

      portero 41 минуту назад

      Кёльн вряд ли сдержит Баварию , так что лидер на денёк.

      1
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      Рейтинг: +2627

      zatonn 1 час назад

      Завтра Бавария победит в Кёльне и вернётся на первое место.

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